Incipiente reactivación en la construcción

Desde el gremio de la construcción señalaron que la reactivación es mínima en el sector, después que se abrió la posibilidad de desempeñar tareas. Entienden que podría generarse alguna actividad en obras secas o de interiores. Les piden mayor sacrificio a los empresarios para que sostengan los puestos de trabajo. “Ninguna empresa se va a fundir en dos meses porque vienen trabajando hace muchos años entonces creo que capital tienen”, indicó el secretario General, Julio Ramírez.

“De a poco algunas empresas están empezando, los que tienen trabajo en seco están empezando a trabajar en el marco del protocolo, y están comenzando con poquita gente. También se dio permiso a más de 3 mil personas para changas y trabajos independientes, así que por lo menos se está moviendo algo y vemos que los compañeros están un poco más tranquilos”, mencionó el secretario General de la UOCRA, Julio Ramírez, en declaraciones a Radio Universidad.

Sobre la inminencia de la veda invernal expresó que “mientras sea trabajo de interior o en seco, por ejemplo que se quiera levantar un galpón y las bases ya estén hechas, hasta junio podemos trabajar. Trabajo en interior o en seco se puede hacer todo el invierno, el problema es para las obras que son húmedas porque no se puede hacer nada”, remarcó.

Respecto de la situación de las empresas y las deudas por obra pública, indicó que “de a poquito se va regularizando, por ejemplo la empresa Proyectos Fueguinos despidió gente porque se tenían que mover de Río Grande a Tolhuin y allí no dejaban entrar a nadie, entonces no se podía hacer nada. Además Tolhuin es cómo Ushuaia, ya nevó y hay temperaturas bajo cero entonces es muy difícil trabajar en Tolhuin”, señaló Ramírez.

Refiriéndose a la situación en Cóccaro Hermanos comentó que los despidos “en su mayoría fueron de las 40 viviendas de ATE que ya están casi terminadas, faltaba la planta de gas pero se va a hacer en la otra temporada”. Respecto del Microestadio confirmó que “está todo parado, porque según el Gobierno no son obras imprescindibles entonces les dicen a las empresas que se van a dedicar primero a lo que es salud”, explicó el dirigente de la UOCRA.

Julio Ramírez advirtió que se lleva “alrededor de dos meses en esta situación, yo creo que ninguna empresa se va a fundir en dos meses porque vienen trabajando hace muchos años entonces creo que capital tienen. En dos meses no creo que las empresas se fundan, está bien que el Gobierno está atrasado en los pagos –no sé por qué porque yo no tengo nada que ver en eso- pero los empresarios se quejan diciendo que no pueden seguir porque el Gobierno no paga. Ahora yo también digo que los empresarios se tienen que poner la mano en el corazón, porque tienen que tener espalda como para mantener a los obreros y seguir haciendo algo, no usarlos para hacer presión”.

El titular del gremio de la construcción indicó que los empresarios “cuando ganan plata no dicen nada, ahora tampoco pierden porque están esperando que le paguen pero esa plata la van a cobrar. Pero tampoco quieren hacer ningún sacrificio, entonces si vamos a ayudar vamos a ayudar todos para salir adelante”, expresó el sindicalista. Para concluir ratificó que es prácticamente nula la actividad en el sector, entendiendo que en los próximos días podría haber una mínima reactivación sobre todo en el sector privado. Confirmando por último que ya se gestionó el subsidio que sería de 4500 pesos por seis meses, pero indicó que hay una serie de requisitos para poder cobrarlo y dijo que “la gente a veces se canse de estas cosas”.