Incertidumbre en Renacer para el segundo semestre

La presidenta de la Cooperativa Renacer se refirió a la actualidad de la fábrica, señalando que atraviesan un primer semestre con “muchísimo trabajo”; pero advirtiendo que “el futuro es incierto, para el segundo semestre”. Dijo que le gustaría tener un contacto directo con la gobernadora, como lo tuvieron en New San, para plantearle distintos temas.

“Todos nuestros planes están orientados hasta el mes de junio, inclusive, porque todavía no podemos cuantificar la penetración del aparato importado en góndola y la cantidad de dificultades; no solamente las que sufre el mercado sino también toda la situación que vive el país”, advirtió la presidenta de la Cooperativa Renacer, Mónica Acosta.

Se refirió puntualmente a “los congelamientos salariales, la inflación, los tarifazos”, señalando que “la verdad es que para nosotros el futuro es incierto, para el segundo semestre”. Reconoció que tuvieron “muchísimo trabajo en el primer semestre” donde alcanzaron una producción de 800 televisores por día “un objetivo impensadísimo”, admitió Acosta, pero reiteró que enfrentarán “un segundo semestre lleno de complejidades”.

La presidenta de la Cooperativa, en una entrevista emitida por Radio Provincia, fue consultada sobre si le gustaría poder tener un contacto con la gobernadora Rosana Bertone –como lo tuvieron en la fábrica New San- y respondió que sí para discutir toda esta situación y también “discutir qué acciones se están tomando en lo concreto, para impedir que en 2023 se termine nuestro régimen de promoción industrial”.

“Como no va a ser importante también plantear que batería de medidas, más allá de algunas cuestiones que se hicieron con anuncios públicos pero que después en lo práctico no se han concretado; como por ejemplo reducir en la cadena de valor los costos de la marítima y del transporte”, mencionó. Señalando que sufren la acción de “empresas privadas, que son un monopolio cerrado para traer nuestra mercancía”.

También dijo que se debería debatir “que otros proyectos alternativos, al calor de toda esta discusión porque la verdad es que no se han diversificado las producciones y nosotros estamos trabajando desde acá para presentar también algo con las autoridades de Industria de la Nación. Pero la verdad es que al país en sí no se lo ve próspero en materia de puestos laborales y es una preocupación muy grande que no se reduzca solo a una discusión de contiendas electorales, para que después nada cambie”, remarcó la presidenta de la Cooperativa.

Advirtiendo que por el momento “todo sigue saliendo del pulmón de los trabajadores”, mientras la población vive “cada vez más empobrecida” y “cada vez tenemos menos empleo genuino”.

Respecto de la apertura de las importaciones que resolvió el Gobierno Nacional con el supuesto objetivo “de generar más competitividad”, aseguró que “eso no era cierto, había que intervenir directamente en aquellos sectores y aquellos grupos empresarios que carterizan los precios”, reclamó Mónica Acosta.

En otro sentido mencionó que siguen esperando “la chipeadora que nos prometieron el año pasado, todavía no perdemos las esperanzas. Pero cuando tienen que resolverle el problema aun grande se sienta (el Ministro de Trabajo Jorge) Triaca y ahí resuelve. Igual no importa, estamos a punto de resolver ese problema adquiriendo una maquinita usada. Seguiremos apostando a nuestro esfuerzo y a pararnos sobre nuestros propios pies. Muchas cosas de los políticos ya no las esperamos, porque todas son palabras vacías de contenido y nada”. “La realidad es que si no hay proyectos concretos nos quedamos en divagar y nada”, concluyó Acosta.