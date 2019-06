Importante cantidad de mujeres disputarán cargos legislativos y ejecutivos

Desde el Ejecutivo provincial, donde la doctora Rosana Bertone encabeza la fórmula, pasando por Mónica Urquiza acompañando la fórmula a Gustavo Melela, candidatas a intendentes como Analía Cubino en Río Grande y Malena Teszkiewicz como candidata a intendente de Ushuaia, pasando por la Legislatura provincial como Liliana Martínez Allende, Laura Colazo, Victoria Vuoto, Liliana ‘Chispita’ Fadul, Myriam Martínez, Mónica Acosta, Miriam Boyadjián, Paola Mangialavori, como a los concejos deliberantes done mujeres como María Eugenia Duré, Mirian Mora, Daiana Freiberger, Sonia Milstain, Sandra Esperón, Cinthia Naranjo, Lilian Corvalán, Cintia Susñar, Claudia Andrade, Andrea Ontoria, Eliana Velásquez, Jeannette Alderete, Lorena Mangisch, Andrea Díaz María Albornoz (que disputarán una semana después en Tolhuin), son algunas de ellas.

Río Grande.- Las mujeres tendrán un rol protagónico en estas elecciones generales del 16 y del 23 de junio próximos en la provincia de Tierra del Fuego.

Algunas de ellas han accedido a enviar un breve currículum de su cursus honorum para que el lector conozca sobre aspectos de su vida.

Rosana Bertone

Contándoles un poco mi historia, nací en el seno de una familia con profundas convicciones políticas, lo que me llevó a que en paralelo con el estudio de la carrera de abogacía, llevara adelante un trabajo de militancia política como dirigente universitaria en el Partido Justicialista en la Provincia de Santa Fe.

Incluso con los años me di cuenta que la carrera que elegí también tiene un sentido en esta vocación que encontré muy joven en mi vida y que se trata de sentir el compromiso de defender los derechos que tenemos todos los seres humanos; y de dedicar mi vida a trabajar por los derechos humanos, la igualdad de oportunidades, la equidad y la justicia social.

Luego de finalizar la carrera, amigos que ya se habían ido a vivir a la Provincia de Tierra del Fuego, me contagiaron las ganas de desarrollar mi propio plan de vida en un lugar en el que había mucho por hacer. Así fue que me mudé a la provincia y debo confesar que encontré mi lugar en el mundo.

Durante mis primeros años de residencia en la provincia seguí ejerciendo la profesión en forma particular y en el año 1997 me propusieron integrar el área legal del Instituto Provincial de la Vivienda, del cual fui luego Directora General de Asuntos Jurídicos y más tarde Directora General. Asumí dichas tareas siendo muy joven, lo hice con responsabilidad y entusiasmo ya que siempre tuve vocación de trabajar por quienes tengan necesidades. Por formación y convicción desde mis épocas de estudiante en Santa Fe me dediqué a buscar soluciones a los graves problemas sociales que padecen muchos compatriotas. Creo profundamente en la necesidad de una renovación que permita a los jóvenes tener poder de decisión en la construcción de nuevas formas de hacer política. De este modo en el año 2001 y en momentos muy difíciles para nuestra patria, acepté el desafío y el compromiso de ser candidata peronista a diputada nacional por Tierra del Fuego, con el convencimiento de que los jóvenes podemos contribuir a cambiar la realidad. Para mí, ese momento fue fundamental en mi vida y marca un antes y un después, porque fue el inicio de un camino en el que, producto de mi trabajo, el pueblo de mi provincia me honró con la confianza de elegirme para que ocupe cargos de responsabilidad política.

Tres veces fui elegida diputada nacional (2001,2005 y 2009) por el pueblo fueguino. Fueron años de mucho trabajo en la Cámara de Diputados y de llevar adelante muchas gestiones ante las autoridades nacionales que brindaran beneficios para mi provincia.

He tenido triunfos y he tenido derrotas. Pero como entiendo y vivo a la política como un medio para poder transformarle la vida a las personas, puedo afirmar que las derrotas también me fortalecieron para perseverar en este camino. Es por eso, que de lo que nunca tuve dudas fue de seguir adelante trabajando por el pueblo fueguino; con la convicción de que tengo mucho por dar y mucho por lo cual trabajar liderando un equipo y un proyecto que quiere que Tierra del Fuego salga adelante.

En el año 2013 fui electa Senadora nacional y en las elecciones provinciales del 2015 el pueblo fueguino me eligió Gobernadora, elección que gané en el balotaje. Siento que la confianza que la comunidad depositó en mí es el resultado de un trabajo de muchos años. Un trabajo en el que siempre busqué representar los intereses de mi provincia en todos los lugares que ocupé, sin perder mis valores más profundos.

Sé que todos los fueguinos y las fueguinas ponen su esfuerzo, sus virtudes y sus anhelos para alcanzar un destino mejor. Por todo ello pongo mi mayor esfuerzo para que todos los habitantes de la provincia tengan una vida más justa y digna.

Rosana Andrea Bertone nació el 9 de mayo de 1972, es Abogada, actualmente Gobernadora de la provincia de Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur, Argentina. Fue Senadora Nacional electa por Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur. 2013-2019. Fue tres veces Diputada Nacional por la provincia. También en el Instituto Provincial de la Vivienda de Tierra del Fuego, fue Directora General de Asuntos Jurídicos. 1997-2001.

Rosana Bertone encabeza la Fórmula de Unidad Fueguina, Lista 501.

Mónica Urquiza

Actualmente, soy Legisladora por la Provincia de Tierra del Fuego, Antártida e Islas de Atlántico Sur.

Nací en Concepción del Uruguay, Provincia de Entre Ríos, el 5 de mayo de 1965. Mi padre era Suboficial de Prefectura Naval y por su trabajo nos trasladamos a la Provincia en 1983. El amor por estas tierras fue instantáneo, al igual que el compromiso, por lo que decidí quedarme y hacer vida familiar y política en el lugar.

Así fue como crié, junto a Daniel, a mis hijos Martín y Federico en Ushuaia, rodeados de naturaleza, tranquilidad y amor familiar; combinando esta faceta con mi carrera política en la que me he destacado por hacer especial hincapié en temas económicos, de salud y educación. Personalmente, considero que la política y buena gestión son las herramientas con la que se puede cambiar las cosas y dar soluciones a los problemas y necesidades de los vecinos.

Con estos valores, apostando al crecimiento y arraigo fueguino, me desempeñé como Secretaria de Hacienda del Gobierno de la Provincia durante el periodo 1998 -2000; como Secretaria de Hacienda y Finanzas durante la gestión del Intendente Jorge Garramuño en el período 2003-2007; y fui legisladora provincial en el periodo 2007-2011. Integré las comisiones parlamentarias de Economía. Presupuesto y Hacienda; Obra Pública y Recursos Naturales; Salud Pública; y Comisión de Parlamento Patagónico. MERCOSUR.

Es por esto que, motivada por el afecto por estas tierras y el compromiso para hacer de ella un mejor lugar, me hacen trabajar día a día para dar soluciones a los problemas y necesidades de los vecinos.

Mónica Urquiza acompaña al profesor Gustavo Melella en la fórmula a la gobernación fueguina por la Lista 75.

Victoria Vuoto

Nací en Concepción del Uruguay, provincia de Entre Ríos, el 1 de junio de 1985, vine a los seis meses de vida a Ushuaia donde nos radicamos con mi familia, mis hermanos Walter (36), Alejandra (30) y Milagros (24) con mi mamá Ana Esparza y Oscar Vuoto. Estudié en la Escuela 1 de Ushuaia y el secundario en el colegio Monseñor Aleman. Me fue fui a estudiar abogacía a Mar del Plata donde me recibí y volví a mi ciudad. Actualmente, además de abogada, soy diplomada en políticas públicas y cursando una maestría.

En el campo político empecé a militar a los 15 años en Ushuaia con mi viejo conformamos la Mesa Promotora Kirchner Presidente en el 2002, yo era parte de la Juventud. Luego continué mi militancia en la ciudad de Mar del Plata durante todos mis estudios. Fui secretaria Legal y Técnica en la Municipalidad de Ushuaia y actualmente estoy a cargo de la Secretaría de Políticas Sociales, Sanitarias y de Derechos Humanos.

Cabe destacar que Victoria Vuoto va candidata a Legisladora por el Partido Verde, Lista 165, acompañando a Laura Colazo.

Muy joven fue también candidata a Vicegobernadora por la Provincia de Buenos Aires.

Liliana Martínez Allende

Nací en la ciudad de Córdoba, el 10 de enero de 1959. Estoy casada con Alejandro y tengo dos hijas, Florencia y Lucía.

Vivo en Tierra del Fuego hace más de 30 años.

Dentro de la Unión Cívica Radical ocupé numerosos cargos partidarios a nivel local y provincial.

Comencé mi carrera política en Río Grande como Directora de Cultura de la Municipalidad, más tarde fui designada Subsecretaria de Desarrollo Social de la Provincia, posteriormente fui electa Directora por Activos en el antiguo IPAUSS y actualmente estoy transitando mi segundo mandato como Legisladora Provincial en el Bloque UCR-Cambiemos.

Liliana Martínez Allende integra el estamento a Legisladores por la Lista 90 de Ser Fueguino.

Liliana ‘Chispita’ Fadul

Liliana ‘Chispita’ Fadul (Ushuaia, 2 de mayo de 1955) es una política argentina, diputada nacional por la provincia de Tierra del Fuego.​

Perteneciente a una familia de origen libanés que arribó a Ushuaia en 1912, nació en Buenos Aires el 2 de mayo de 1955; a los pocos meses su familia retornó a Tierra del Fuego. Hija de Alejandro Fadul y Magdalena Elsa Mora, y sobrina de la primera diputada nacional por la provincia, Esther Fadul. Cursó sus estudios primarios y secundarios en colegios fueguinos y obtuvo su título de abogada en la Universidad de Buenos Aires.

Fue legisladora provincial en el período 1991-1995; convencional estatuyente en 2002, cuando se elaboró la Carta Orgánica Municipal de Ushuaia; diputada nacional en el período 2009-2013 donde fue una de las parlamentarias que más proyectos presentó. Es además presidente del Partido Federal Fueguino que fuera fundado por ella en 1997.

Actualmente es candidata a Legisladora por la Lista 91 de la Concertación Fueguina.

Daiana Freiberger

Hola, soy Daiana Freiberger, mamá de Victoria y Cayetano, nieta de “Beba” una maestra de vocación y elección, hija de María Esther y Ricardo, que falleció muy joven cuando yo tenía 17 años, hermana de Evelina y Cintia.

Soy abogada, y además de ejercer la profesión liberal soy empleada legislativa de planta permanente desde hace muchos años. He sido profesora de alumnos y alumnas secundarios y terciarios, desarrolladora de proyectos y activa participante en la vida institucional de mi profesión. Hoy soy Secretaria del Colegio de Abogados de Ushuaia, y coordinadora de programas de acceso a justicia.

Hace más de quince años esta ciudad me recibió con los brazos abiertos buscando un nuevo horizonte y un lugar en donde crecer personalmente y poder buscar el formar una familia. Ushuaia me ha dado mucho, una familia, proyectos concretados y sueños cumplidos.

La Ushuaia que hoy me da nuevas oportunidades no es la misma que conocí, ha ido creciendo en estos años buscando su propia identidad, como yo, como nosotras.

Dentro de las posibilidades que me ha brindado Ushuaia está la de militar en el Partido Solidario, un partido que se encuentra profundamente atravesado por los principios del cooperativismo, la defensa de los derechos humanos, promoviendo la convivencia solidaria y participativa de la ciudadanía, el acceso a la salud, la educación universal, la redistribución de la riqueza y el efectivo acceso de la mujer en igualdad de oportunidades revalorizando su papel en la sociedad.

Esta nueva Ushuaia nos desafía todos los días, nos presenta nuevas oportunidades, pero también nuevas problemáticas y desafíos que debemos emprender con mucha responsabilidad, mirada solidaria y especialmente mucha empatía, pensando que a Ushuaia la hacemos entre todos y todas.

Las y los que formamos esta Ushuaia pujante, creciente, desafiante, rebelde, siempre cambiante, tenemos la oportunidad de decidir vivir mejor, pero para ello debemos comprometernos no sólo con nosotros mismos al emprender un camino responsable, sino también con las vecinas y los vecinos.

Sueño con una Ushuaia en donde todos y todas tengamos la posibilidad de ser parte de esta transformación, y para qué nuestro sueño se cumpla necesitamos tu preferencia.

Daiana Freiberger es candidata a Concejal por el Partido Solidario Lista 190.

Lilian Corvalán

Llegué a Río Grande en el año 1978 de la ciudad de Bahía Blanca a la edad de 3 años, desde el jardín de infantes en la escuela 2, pasando por la escuela 7, la escuela 14 y el Centro Polivalente de Arte transcurrí mi infancia y adolescencia disfrutando de una ciudad con mucha alegría. Obtuve mi primer trabajo rentado en el Municipio de Río Grande hasta el año 2001 fecha en la que me retiré.

He pasado por la Administración Pública Municipal, Concejo Deliberante y el Gobierno provincial, trayecto que me otorgó conocimiento interno de cómo gestionar. En el año 2007 llegó Leandro, mi hijo, un adultito que me enseña a ser madre todos los días, codo a codo con Nicolás, mi compañero de vida y Militancia fundamos Fuerza Justa, él con toda la experiencia del Peronismo que abraza y yo que vengo de la UCR de mis amores que me inspira en la austeridad republicana, la ética de la solidaridad y el bien común.

Lilian Corvalán encabeza la Lista 170 de Fuerza Justa por el estamento a concejales de Río Grande.

Natalia Gracianía

Nací en Río Mayo, Provincia de Chubut, el 6 de Julio de 1974.

Estoy casada con Ricardo y tengo dos hijos, Bautista y Luca. Vivo en Tierra del Fuego hace más de 30 años.

Soy Locutora, Periodista y Abogada. Trabajo en los Medios Periodísticos Fueguinos hace más de 20 años. Hice Radio, y Televisión. Actualmente me desempeño en Canal 13 de Río Grande y trabajo además como Abogada. Mis primeras armas en militancia las realicé en las convocatorias a favor de las dos vidas, que tuvieron tanta fuerza que lograron frenar la aprobación de la Ley de Aborto Libre en Argentina.

Natalia Gracianía es candidata a Concejal de Río Grande acompañando a Jorge Cayo en la Lista 154 del Movimiento Control Ciudadano.

Paola Mangialavori

Soy Paola Mangialavori, tengo 39 años y soy riograndense. Mamá y papá se mudaron por trabajo desde Capital Federal a Gobernador Gregores (Santa Cruz) en 1975 y en 1976 vinieron a vivir a Rio Grande, 4 años después, precisamente el 23 de febrero de 1980, nací yo.

Viví en el Barrio INTEVU desde que se estrenaron las casas en 1983 y hasta el año 1995. Fui desde jardín de 4 hasta 7º grado a la escuela Nro. 14 que era la escuela del barrio. Amaba ir todos los domingos a misa de la Capilla Sagrada Familia acompañada de mis amigas de toda la vida.

Mi infancia fue sencilla pero muy feliz, no necesitaba más que amigos y la posibilidad de salir a jugar. Mamá y papá siempre estuvieron en los momentos difíciles para apoyarme sin presiones pero con disciplina impuesta desde el amor, esa disciplina que hoy me da la tranquilidad a cada paso que doy aunque cometa errores como todo ser humano.

Cursé los estudios secundarios y me egresé en el año 1997 año en que también rendí un examen de ingles que me otorgo el primer título internacional. En 1998 me mude a la ciudad de La Plata donde estudié Abogacía en la Universidad Nacional y trabajé en estudios jurídicos como procuradora hasta recibirme.

Ya recibida de abogada me mudé a Capital Federal donde ejercí la profesión de manera autónoma, estudié diseño y perfeccione mis estudios de ingles hasta que en 2011 decidí volver a mi tierra donde estaban mis papás y mi amor Nicolás.

Entre a trabajar al Juzgado de Faltas luego de una serie de entrevistas, desde ese entonces y hasta la fecha sigo trabajando, hace 4 años formo parte de la planta jerárquica de dicho organismo. No obtuve mi trabajo por militancia, ni por vínculos relacionados con el poder.

Desde 2012 a la fecha vengo trabajando junto al Ejecutivo Municipal y el Concejo Deliberante en el estudio de distintos proyectos de ordenanzas para la ciudad de Rio Grande, llevo cursados 3 postgrados, y brindado charlas sobre diferentes materias en derecho además de haber prestado colaboración con el Colegio de abogados de Rio Grande en materia de capacitación profesional. La educación y la capacitación es sustancial en el desarrollo laboral de todo ser humano.

Dejo a disposición un resumen de mi desempeño académico y laboral en un link que se encuentra en mi página de Facebook.

Mi vocación por la política se traduce en mi impulso por dar a la comunidad lo que corresponde: dedicación, compromiso, seriedad, un trato justo y transparencia, por sobre todo transparencia. Soy una convencida de que la transparencia hace a los pueblos libres y responsables de sus decisiones. La transparencia nos ayuda a madurar, a proyectar, a razonar, a decidir con libertad.

Soy una fiel defensora de la Constitución en sus tres órdenes: Nacional, Provincial y Municipal. Soy una guerrera de los valores representativos y republicanos de gobierno y del federalismo como símbolo de provincias autónomas, de una Nación prospera.

Por eso entiendo que desde esa esencia debe moverse el motor que impulse a Tierra del Fuego a un futuro que todos anhelamos y que es posible, porque somos una Provincia rica, joven y con todo por hacerse, debemos aprovechar la oportunidad para hacer las cosas bien aunque el camino no sea el más corto ni el más fácil, pero si el mejor.

Paola Mangialavori encabeza la Lista 183 de la Coalición Cívica-ARI.