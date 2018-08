Imponente movilización contra el aborto en Río Grande y Ushuaia

Miles de vecinos de Tierra del Fuego marcharon este sábado en defensa de “las dos vidas” y contra el aborto legal que este miércoles se tratará en el Senado de la Nación. En Río Grande hubo una caravana y concentración frente a la plaza Almirante Brown de la que participaron la gobernadora Rosana Bertone y el vicegobernador Juan Carlos Arcando acompañados de legisladoras provinciales, concejales, religiosos tanto evangélicos como católicos, médicos, representantes de asociaciones civiles y una enorme cantidad de público. Bajo el grito de ‘sí a la vida’ los manifestantes se expresaron sobre la inconstitucionalidad de esta aberrante práctica. También elevaron más de cinco mil firmas levantadas en el acto para que tanto Bertone como Arcando instruyan a los senadores fueguinos a que voten contra la media sanción de Diputados. En tanto la senadora Miriam Boyadjián participó en Buenos Aires de la gran movilización a favor de la vida.

Río Grande.- A cuatro días de su tratamiento en la cámara alta, el pueblo fueguino se manifestó masivamente en Ushuaia y en Río Grande.

En esta ciudad se realizó una imponente caravana y una concentración al lado del Concejo Deliberante y donde participaron la gobernadora Rosana Bertone y el vicegobernador Juan Carlos Arcando acompañados de legisladoras provinciales, concejales, religiosos tanto evangélicos como católicos, médicos, representantes de asociaciones civiles y una enorme cantidad de público. Bajo el grito de ‘sí a la vida’ los manifestantes se expresaron sobre la inconstitucionalidad de esta aberrante práctica. También elevaron más de cinco mil firmas levantadas en el acto para que tanto Bertone como Arcando instruyan a los senadores fueguinos a que voten contra la media sanción de Diputados.

Además del Pastor Jorge Cayo, quien leyó la carta de apoyo a la marcha de la senadora Miriam Boyadjián, hablaron Miriam Rosas de Pérez, docente, el Dr. Eduardo Lizondo, médico, quien leyó un documento de los profesionales tanto del sector público como privado, dando a conocer a los senadores el tajante rechazo al proyecto de aborto legal; Nidia Graffi de Stefanutti quien dijo que “toda vida vale” y la Dra. Maricel Cardozo quien leyó la renovación del juramento hipocrático.

Rosana Bertone dejó clara su postura a favor de las dos vidas

La Gobernadora Rosana Bertone participó de la multitudinaria convocatoria a favor de ‘las 2 vidas’ que se realizó este sábado en Río Grande y dejó clara su postura contra el aborto. “Quiero expresarme en esta movilización a favor de la vida”, remarcó.

Consultada sobre la postura de los senadores nacionales, entendió que “son posturas personales de cada uno, no he abordado con ninguno de ellos este tema; sí fuimos a Buenos Aires a tratar de revertir el tema de las Asignaciones Familiares que es de público conocimiento, con los senadores Pichetto y Catalán Magni, pero no he participado del tema (del aborto legal) porque no soy senadora en este momento”.

Compartió que “me hubiese sido muy difícil ser senadora hoy y tener estas posiciones tan encontradas que hoy se tienen en la Argentina, es muy difícil”.

Confió que su postura contra el aborto “es personal; he tenido una situación muy difícil que tuve que atravesar en mi vida, como creo que atraviesan muchas mujeres argentinas -lamentablemente- y creo que esa dificultad que me ha pasado en lo personal me ha fortalecido y ha sido por la fe que puedo salir adelante”.

Añadió que “vine a título personal como Rosana Bertone a participar de esta manifestación con una convicción íntima y personal”.

En ese sentido agregó que “aún hoy en día, cuando tengo que afrontar situaciones difíciles es la fe lo que me sostiene y en este momento creo que expresarme a favor de la vida, me muestra tal cual soy y me gusta participar aquí en Río Grande, donde hay muchas familias que también sienten lo mismo, muchas mujeres que pasan situaciones difíciles y que por la fe o por estar apoyadas en algún sentimiento pueden salir adelante”.

Bertone observó que hay otros caminos que no sea este tan drástico como el aborto ante un embarazo no deseado. “Hay otros caminos, nosotros estamos con el Ministerio de Salud y el Ministerio de Educación trabajando en la prevención en las escuelas secundarias, capacitando y tratando de que las chicas que ya han tenido algún embarazo y tengan una posibilidad de repitencia siendo muy jóvenes, puedan tener un conocimiento de cómo llevar su vida adelante para no caer en repitencias y repitencias de embarazos y para que puedan tener la posibilidad de estudiar, de salir adelante, sino quizás tener que ver revertida su vida y no por ahí tener que trabajar y estudiar porque tienen que cuidar a muchos de sus niños”.

Legisladoras se manifestaron por las dos vidas

Las legisladoras Myriam Martínez (FpV) y Liliana Martínez Allende (UCR) participaron de la movilización en defensa de ‘Las 2 Vidas’ que se realizó en esta ciudad.

“Estoy participando de la defensa de las dos vidas y entiendo que todas las decisiones que una persona toma en su vida es en base a los valores y a las creencias”, dijo y confió que “soy católica practicante, defiendo las dos vidas, entiendo que tenemos que trabajar en una política que sea clara; trabajar en educación y en la concientización; enseñarle a nuestros jóvenes el cuidado de su cuerpo y también cuáles son las herramientas que pueden utilizar para no llegar a un embarazo no deseado”.

Por su parte la legisladora Liliana Martínez Allende compartió que “estoy muy contenta porque hay una gran concurrencia; desde el primer momento que se trató este tema –inclusive en la Cámara de Diputados- siempre estuve del lado de las dos vidas”.

Agregó que “La vida es lo que tenemos que defender y desde el momento de la concepción, por tanto no va a haber nadie que me convenza y mucho menos de que un embrión no es una vida. La verdad es que desde el primer minuto (de la concepción) estamos hablando de que hay una vida y por tanto si se practica un aborto, se está matando una de las vidas”.

Sobre las manifestaciones contra el aborto y a favor de la vida, la legisladora radical dijo que “comparto que se hagan estas marchas, que les hagamos sentir a nuestros senadores que están equivocados, que en la Cámara de Diputados hubo un error cuando se ha tratado este tema porque no se han tenido en cuenta muchas cuestiones que tienen que ver con el momento de la concepción y menos pensar que se pueda autorizar un aborto hasta la semana 14 porque es un cuerpito ya formado y me parece increíble que alguien pudiese avalar algo así”.

Consultada si tiene alguna expectativa por el resultado en la Cámara alta, Martínez Allende entendió que “esto no va a salir en el Senado por las novedades que hay; cada día se suma un senador nuevo a decir que sí a las dos vidas y creo que no van a lograr el número que necesitan para aprobar el proyecto de ley que viene desde Diputados que además no está bien consensuado para que esa sea la ley que nos rija a todos y espero que los senadores apuesten por el sí a la vida”, concluyó.

“El aborto no es ninguna solución para el embarazo no deseado”

Así lo aseguró el Pastor Héctor Pauli al participar de la multitudinaria movilización en Río Grande en defensa de las dos vidas y a pocos días de que el Senado de la Nación trate la media sanción del proyecto de aborto legal girado por la cámara baja.

El Pastor Héctor Pauli, de la iglesia evangélica ‘Hay Vida en Jesús’, fue uno de los que encabezó la gran movilización junto al también Pastor Jorge Cayo, recordó que “nosotros levantamos la voz desde un primer momento porque entendíamos que el aborto no era ninguna solución para el embarazo no deseado”.

Agregó que “la disyuntiva entre aborto legal y aborto ilegal no era el debate que se tenía que dar porque es una falacia; entendemos que hay otras opciones por fuera del aborto. Por eso decidimos levantar la voz”.

Asimismo, el religioso observó que “nuestra constitución provincial dice en su artículo 14.1 que todos los ciudadanos de Tierra del Fuego tenemos derecho a la vida desde la concepción, así que estamos acá defendiendo la vida desde el momento de la concepción”.

Consultado sobre el debate senatorial este próximo miércoles, el pastor Pauli confió que “nosotros hemos hablado con los senadores de Tierra del Fuego, lamentamos que el senador (José) ‘Nato’ Ojeda y el senador (Julio) Catalán Magni se hayan manifestado a favor del aborto y creo que dándole la espalda a la mayoría del pueblo fueguino, entiendo que solamente siguiendo una directiva política, pero lamentablemente le han dado la espalda al pueblo fueguino y creo que en el 2019 será el pueblo fueguino el que le de la espalda a ellos por no haber levantado la voz en defensa de la vida”.