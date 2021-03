“Hubo anuncios que apuntan al futuro de la provincia”, valoró Federico Sciurano.

El legislador radical Federico Sciurano le dio especial relevancia al contenido del discurso del gobernador Gustavo Melella en la sesión inaugural y afirmó que hubo anuncios que apuestan al futuro de Tierra del Fuego, que tienen impacto social y valor estratégico. Irán monitoreando el cumplimiento de estos compromisos a lo largo del año pero, en principio, dijo que “los llena de expectativa” en particular el plan de obra pública 2021-2023, como motor de la economía. También destacó la continuidad del programa PROGRESO como una “decisión política” más allá de estar incluido en el presupuesto.

Río Grande.- El legislador radical Federico Sciurano, presidente de la comisión de presupuesto de la Cámara, destacó por Radio Universidad 93.5 algunos puntos del discurso pronunciado por el gobernador Gustavo Melella en la sesión inaugural, y como presidente de la comisión de presupuesto valoró que la herramienta haya logrado la aprobación.

“Se hace mucho más sencillo el trabajo de control del gasto. Es un paso interesante porque hacía dos años que no se contaba con un presupuesto aprobado. Uno de los reconocimientos que hizo el gobernador en su discurso hizo referencia a poder contar con esta herramienta”, manifestó.

“Para la estructura institucional del Estado es importante. En Argentina existe la figura de la reconducción, pero tiene mucho valor contar con un presupuesto actualizado. Muchas democracias del mundo dejan el Estado paralizado si no cuentan con esta herramienta”, observó.

“El 2020 y 2021 son dos años muy atípicos, hubo cambios muy importantes que han golpeado toda la actividad económica. Cualquier estructura presupuestaria que estaba armada queda anacrónica para ejecutar en el momento que estamos viviendo”, dijo del caso de un reconducido.

Obra pública

En cuanto al anuncio de una inversión de 4 mil millones en obra pública para el período 2021-2023, lo enmarcó en parte de un plan estructural. “El anuncio de un plan de este tipo nos genera expectativas, cuando sabemos que la obra pública es un generador de mano de obra y actividad económica. Queda el desafío de que eso se ejecute, pero el anuncio nos carga de expectativa de que las cosas se muevan, y es un arma de doble filo si no se cumple”, advirtió.

“En otro punto el gobernador destacó la continuidad del programa PROGRESO, tomado del proyecto de la UCR. Fue una herramienta necesaria y una vez que el gobierno tomó la decisión de encararla, resolvió algunos problemas administrativos importantes y tuvo un rol destacado tanto desde el INFUETUR como desde el Ministerio de Producción. En el discurso el compromiso del gobernador fue poner en marcha la herramienta y tomar la decisión política de seguir implementando el programa para que la situación económica pueda empezar a mejorar, más allá de su inclusión en el presupuesto”, dijo.

“El año pasado se analizó en comisión la evolución de cómo se fue aplicando el programa y se decidió reestructurar la plata que se había entregado al Banco Tierra del Fuego. Hubo 700 millones otorgados al BTF que se redireccionaron al INFUETUR y al Ministerio de Producción para que esa plata llegue a los que lo están necesitando”, recordó.

Consideró “una decisión inteligente que muchos de estos recursos sean entregados como subsidios no reintegrables y no como créditos, porque la actividad comercial tuvo cuatro o cinco meses de parate total. Los cuentapropistas saben que no van a poder pagar un crédito y estas decisiones permitieron que hoy hablemos de una movilidad económica distinta a la que hubiéramos tenido si hubieran cerrado esos comercios”, planteó.

“La temporada de invierno de Ushuaia fue nula, cuando el turismo de invierno genera movimiento importante. Solamente hay dos o tres meses de temporada baja, pero el resto del año había movimiento. En 2020 no existió eso. En verano se pudo trabajar algo con el turismo nacional, que fue superior a lo que se preveía, pero no hubo turismo internacional”, remarcó.

“Lo positivo es que se ha redescubierto la provincia, los circuitos de trekking. Hoy encontramos a los fueguinos haciendo estos recorridos y esto ha generado movimiento en la zona norte”, señaló.

Pedido de paridad

Respecto del pedido de paridad de género en la Justicia, donde se debe cubrir una vacante en la Corte, el legislador sostuvo que “es un tema de actualidad en el que tenemos que comprometernos todos y garantizar la representatividad. Es una responsabilidad que está en manos del Consejo de la Magistratura pero nosotros podemos dar una opinión y hacer un aporte poniendo estos temas en la agenda pública. Obviamente como dijo el gobernador hay que partir de la idoneidad y la capacidad, y luego tener en cuenta estas condiciones, que son importantes”.

“Esto no debe debatirse porque hoy hay una vacante en el Superior Tribunal, sino que debe ser un debate permanente. Hay que buscar igualdad en la estructura judicial, porque puede ser que haya un juez del Superior Tribunal que no reúna los requisitos de género, pero que esté garantizado que todos los otros lugares que hay que elegir respeten la paridad. Creo que hay un 20% de mujeres en los lugares de decisión y ese es el punto de fondo”, cuestionó.

Reforma constitucional

Consultado sobre la reforma constitucional pretendida por el gobernador, mencionó que todavía hay artículos sin reglamentar y leyes también sin reglamentar. “Hay muchas leyes que no están siendo ejecutivas porque falta la reglamentación. La respuesta que encontramos muchas veces es que no es responsabilidad de la gestión actual sino que vienen de años en muchos casos. Es importante identificar esos temas para trabajarlos y hacer los planteos que corresponden al Ejecutivo, para corregir estas situaciones. Si las leyes no fueron vetadas corresponde que estén operativas. Tengo entendido que en estos días reglamentaron la ley de aguas”, celebró.

Mirando el futuro

Finalmente resumió su percepción del mensaje definiendo al discurso con un contenido de “temas estructurales muy importantes y valorados. Es importante que los anuncios lleguen a buen puerto, porque la provincia lo necesita. A partir del discurso viene el proceso para que se transforme en un hecho. Todos hemos tomado nota y nos hemos quedado con una copia del discurso. Iremos evaluando a lo largo del año los temas del discurso, hay cuestiones que apuntan al futuro de la provincia, que tienen mucho impacto social y un valor estratégico muy significativo para Tierra del Fuego”, concluyó Sciurano.