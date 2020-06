Hoy sesiona el Concejo Deliberante de Río Grande

El viernes los concejales llevaron a cabo la reunión de Labor Parlamentaria en la que se acordaron los temas que serán tratados en la IV y V Sesión Ordinaria Unificadas programada para este martes a partir de las 10 horas. Diversos son los asuntos que tratarán los ediles.

Río Grande.- Este viernes se realizó la reunión de Labor Parlamentaria, donde los ediles delinearon los temas que se incluirán en el Orden del Día que serán tratados en la IV y V Sesión Ordinaria prevista para este martes 30 de junio a partir de las 10 horas.

El encuentro fue presidido por el presidente de la institución, concejal Raúl von der Thusen, participando además sus pares de banca Hugo Martínez, Walter Campos, Miriam Mora, Cintia Susñar, Javier Calisaya, Pablo Llancapani, Diego Lassalle, y Walter Abregú, donde analizaron los distintos proyectos de ordenanzas ingresados desde los diferentes bloques, como así también del Departamento Ejecutivo Municipal, además de los pedidos de informes que hay establecidos.

Partido Ciudadano

Desde el bloque que presiden los ediles Von der Thusen y Susñar, el presidente de la institución propone la instalación de garitas para parada de colectivos en la calle Patagonia antes de su intersección con la calle Aeroposta Argentina, y en la calle Provincias Unidas, antes de su intersección con la calle Patagonia.

Asimismo propone a través de un proyecto de ordenanza instruir al Ejecutivo Municipal a implementar en la página web oficial del Municipio de Rio Grande (www.riogrande.gob.ar), el trámite digital para acceder a la Libreta Sanitaria, estableciendo que la autoridad de aplicación para implementar el sistema, será la Dirección de Inspección de Comercio e Industria de la Municipalidad de Río Grande.

Von der Thusen planteará para el análisis de sus pares en esta próxima sesión la creación del autocine municipal, siendo que la autoridad de aplicación será la Agencia Municipal de Deportes, Cultura y Juventud.

A través del asunto 304, el edil propone la creación de un programa denominado “Un cesto de basura, por una ciudad más limpia”, siendo que los objetivos del programa serán convocar a las Juntas Vecinales para determinar la cantidad de vecinos que no tienen un canasto de residuos en su domicilio, convocar a aquellos vecinos/as que no tengan un canasto de residuos en su domicilio, convocar a aquellos vecinos/as que deseen cambiar o renovar su canasto de residuos y deseen adherir al programa, y colocar un canasto de residuos urbano domiciliario donde no se cumpla con la obligatoriedad del mismo, a costa del frentista.

Por su parte la concejal Susñar expresa a través de un proyecto de ordenanza la creación del programa municipal de cuidados paliativos, donde los objetivos serán la detección y evaluación de las necesidades físicas, psicológicas, sociales, emocionales de las personas con enfermedad avanzada, progresiva a pesar de los tratamientos instituidos, incurable y potencialmente mortal a corto o mediano plazo, la promoción e implementación de estrategias interdisciplinarias de cuidado del paciente y su familia destinados a proporcionar bienestar y calidad de vida hasta el final de la vida, y el establecimiento de tratamientos farmacológicos y no farmacológicos destinados a brindar alivio del dolor y/o cualquier otro síntoma que produzca sufrimiento al paciente.

Cabe remarcar que por definición el Cuidado Paliativo es la asistencia activa y total, de los pacientes y de sus familias por un equipo multiprofesional, cuando la enfermedad del paciente no responde al tratamiento curativo. Sus conceptos son aplicables desde etapas precoces de la evolución de la enfermedad.

A través del asunto 285, la edil plantea la creación del ‘Programa Municipal Mujer Rural’ de abordaje integral de las problemáticas de las mujeres rurales como servicios médicos, asistencia social, capacitación e información, donde el objetivo del programa será “promover el desarrollo integral de las mujeres que viven en el medio rural, visibilizar derechos y promover la equidad”.

Del mismo modo exteriorizará un proyecto de ordenanza por el cual plantea implementar el régimen de Boleto Deportivo Gratuito para todos los jóvenes o adultos, a partir de los 14 años cumplidos, quienes practiquen deporte que este encuadrado en una federación formal de la ciudad y/o provincia, en el Servicio de Transporte Público Colectivo de Pasajeros de la Municipalidad de Río Grande.

El mismo será de aplicación al transporte colectivo en su alcance actual y en aquellas líneas o soluciones especiales a crear y/o concesionar en el futuro para cualquier zona del ejido municipal, además de establecerse que tendrán acceso todos los jóvenes y/o adultos deportistas que estén federados y cumplan con los requisitos de su federación, acrediten regularidad y sean socios activos en los clubes, al Boleto deportivo Gratuito.

Bloque Forja Todos

Desde el bloque de Forja Todos, los concejales Mora, Campos, Lassalle y Calisaya presentaran para esta sesión un proyecto de ordenanza por el cual se propone la suspensión por el término de noventa días, prorrogable por el mismo período, el cobro de tasas por uso de estacionamiento medido establecido por Ordenanza Municipal N° 3579/2016, y a su vez que se prorrogue por el término de ciento veinte días, de acuerdo a lo establecido por Ordenanza Municipal N° 4011/2019, la ampliación de la zona de aplicación del Sistema de Estacionamiento Medido instaurado por la Ordenanza Municipal N° 3579/16.

A propuesta del concejal Lassalle, se analizará en el recinto el proyecto que propone la creación en el ámbito de la cuidad de Rio Grande del “Registro Único de Personas Condenadas por Delitos de Violencia Familiar y de Genero”, siendo que las funciones del mismo serán llevar el Registro de Violencia Familiar y de Género de las personas cuya inscripción se haya ordenado judicialmente, consignando lo siguiente: autos; juzgado que dispuso la condena; datos del victimario; naturaleza de los hechos; medidas adoptadas y sus resultados; sanciones impuestas y bajas ordenadas judicialmente, como así también articular con otras instituciones acciones tendientes a sensibilizar y concientizar a la sociedad sobre violencia familiar y de género.

También propuesto por el edil, en el recinto se debatirá el proyecto de ordenanza que propone la creación del régimen de Participación Cultural en el ámbito de la cuidad, destinado a estimular e incentivar la participación privada para el financiamiento de proyectos culturales.

Por su parte el concejal Campos plantea ante sus pares dos proyectos de ordenanza por los cuales por un lado instruye al Ejecutivo Municipal, a través de la Secretaria de Obras y Servicios Públicos, a construir el Muelle Turístico, Recreativo, Deportivo y Productivo que tendrá una dimensión aproximada de la pasarela de Largo 60mts y Ancho 8mts y en la cabecera Largo 40mts Ancho 20mts, el cual estará ubicado en el sector de la desembocadura del rio Grande en las coordenadas Latitud 53°47’9.24″S, Longitud 67°41’28.63″O con orientación Sur – Suroeste., como así también se lo autoriza a realizar todos los estudios de factibilidad necesarios, proyecto ejecutivo y todo otro elemento necesario para la correcta ejecución de la obra y que cumpla con la reglamentación vigente para tales obras, realizar convenios necesarios con los entes provinciales y nacionales a efectos de llevar adelante la realización de la misma.

Por otro lado a través del asunto 278/20 formula prohibir estacionar sobre la acera izquierda en las calle Costa Rica entre las intersecciones de las calles Ushuaia y Jorge Luis Borges, donde el Ejecutivo deberá instalar en la calle Costa Rica, sobre la mano par, carteles en los cuales se establezca, conforme a lo establecido en la normativa vigente, el estacionamiento en una sola acera, siendo que el estacionamiento en la calle Costa Rica estará permitido sobre la mano derecha.

Por su parte la concejal Mora, plantea para esta próxima sesión un proyecto de ordenanza por el cual propone crear el sistema de becas “+25’’ destinado a mujeres estudiantes mayores de 25 años, siendo que los beneficios otorgados serán asignados con el objeto de contribuir al inicio, continuidad y finalización de las instancias pedagógicas de las mujeres estudiantes mayores de 25 años, estudiantes de nivel primario, secundario o universitario y/o terciario, que por su situación socio-económica vean en riesgo el inicio, continuidad y/o finalización de sus estudios académicos.

Asimismo se designa a la Dirección General de Educación Popular, dependiente de la Secretaría de Desarrollo Social como responsable del Sistema de becas “+25”, y se plantea destina un monto de 400 U.F (unidades fiscales) por beneficiaria de manera mensual durante el ciclo lectivo (marzo-diciembre) cuya demostración será la entrega mensual del certificado de alumna regular.

También a propuesta de la concejal, presentará un proyecto de ordenanza por el cual plantea crear el sistema de becas “NAAM” (mujer madre) destinado a madres estudiantes hasta 25 años inclusive.

A proposición de la concejal Mora, los ediles analizaran en el recinto la elevación de un proyecto de resolución para que el Ejecutivo informe sobre quien es el delegado municipal en Cooperativa Eléctrica.

Del mismo modo implementar en todas las bicisendas de la ciudad, el proceso de polvo de cemento luminiscente y regístrese el nombre de “Bicisendas Chenen Hoppin”; entendiéndose el proceso de polvo luminiscente al sistema de pavimentación continuo en hormigón donde se incorporan áridos luminiscentes que supone una nueva fuente de iluminación natural sostenible para la ciudad, sin necesidad de requerir sistemas de distribución eléctrica, ya que se recarga con la luz natural, teniendo una duración de la emisión de luz de hasta 12 horas.

La finalidad es mejorar la iluminación de las bicisendas que atraviesan nuestra ciudad, reemplazar paulatinamente, con la implementación del camino solar, la luminaria de las sendas, y disminuir el consumo energético generado por los sistemas activos lumínicos y térmicos.

En tanto el concejal Calisaya propone declarar de Interés Municipal al Concurso Literario de Cuento Breve “Río Grande rumbo al Centenario”, impulsado por el programa radial “Burbujas de colores”, a cargo de la docente Patricia Rosa Vera, dirigido a los estudiantes de los distintos establecimientos educativos primarios de nuestra ciudad.

Frente Todos-PJ

El bloque presidido por los concejales Hugo Martínez y Walter Abregú (Frente de Todos), presentará a instancias del concejal Abregú un proyecto de ordenanza por el cual se crea la comisión “Camino para el Centenario de la ciudad de Río Grande”, autorizándose al Ejecutivo a crear, dentro del ámbito municipal, los diferentes órganos y designar a sus coordinadores, que cumplirán las tareas de asesoramiento, aprobación y ejecución de las diferentes propuestas recibidas.

También a propuesta del edil, plantea la creación de capacitaciones online para brindar acompañamiento y formación integral digital para emprendedores, donde las mismas deberán realizarse a través de la Secretaría de Empleo Municipal, Secretaría de Gestión Ciudadana y Dirección de Prensa, teniendo como objetivos brindar conocimientos a los pequeños comerciantes, negocios locales y productores y emprendedores sobre la herramientas de Marketing Online y Social que contribuirán, de manera decisiva, a incrementar las posibilidades de cualquier proyecto o negocio, informar de los beneficios que al incursionar en el negocio digital puedan obtener, fomentar el uso de los canales digitales para promover o comercializar productos y servicios a los emprendedores y las PyMEs.

Asimismo exteriorizará para esta próxima sesión la creación del consejo consultivo sobre el crecimiento urbano de la ciudad de Río Grande, teniendo como órgano de consulta respecto de las diversas políticas públicas locales o decisiones teniendo como principal objetivo el asesoramiento al Departamento Ejecutivo Municipal.

Del mismo modo propone la creación de una campaña de reconocimiento “Empoderando Nuestra Historia» a mujeres destacadas de la ciudad de Río Grande, donde se plantea el reconocimiento a 20 mujeres de la ciudad por su labor en cada una de las áreas de cultura, educación, trabajo social, salud, arte, deporte, profesionales, choferes, políticas, bomberas, mujeres originarias, antiguas pobladoras, policías, científicas, pioneras, historiadoras, empresarias, emprendedoras, líderes de organizaciones sociales y de labor comunitaria y cualquier otra área que el Municipio requiera.

De igual manera plantea la renovación de la señalización refractaria en reductores de velocidad en prefectura naval entre Goytisolo y Santa Rosa (Chacra II) y en Luro Cambaceres entre Cabo de Hornos y Alicia Moreau de Justo (Barrio Textil).

Bloque Movimiento Popular Fueguino

El bloque presidido por el concejal Pablo Llancapani planteará para la sesión del próximo martes un proyecto de ordenanza por el que instruye al Ejecutivo Municipal para que dentro del plazo de 90 días de promulgada la ordenanza proceda a realizar un estudio de caracterización cualitativo y cuantitativo de residuos sólidos urbanos de origen domiciliario, comercial, e industriales asimilables a domiciliarios de la ciudad de Río Grande.

El mismo tendrá como objetivo identificar la cantidad de residuos sólidos urbanos generados en origen domiciliario, comercial e industrial asimilable a domiciliario, establecer porcentajes de los residuos totales generados y proporción de materiales recuperables, establecer los porcentajes de material orgánico disponible para tratamiento, entre otros.

En conjunto con la concejal Susñar, presentarán un proyecto de ordenanza respecto de la regulación específica de residuos de cigarrillos y colillas de cigarrillos, creándose el programa de reciclaje “Colillas que construyen”.

Además en su articulado se establece encuadrar al residuo resultante del cigarrillo, colilla y/o filtro de cigarrillo como un residuo peligroso sujeto a control de conformidad a lo dispuesto por el artículo 156° de la Ordenanza Municipal N° 2835 –Código de Medio Ambiente Municipal- y Anexo I de la Ley Provincial N° 105 (Categoría sujeta a control), al poseer como desecho constituyente restos de cadmio y arsénico, entre otros componentes tóxicos.