Hoy se presenta Fernando Molinari en Río Grande

Fernando Molinari se presenta hoy en el Centro Cultural Leandro N. Alem, con su nuevo libro “Sirenas” y el resto de su obra referida a seres mágicos y el mundo fantástico. “Tenemos la necesidad de sondear por estos mundos, por estos universos; porque nos permite volar, crear, conectarnos con nuestra esencia”, advirtió al llegar a la provincia.

“La fantasía es lo que me permite expresar mi universo creativo, después hay que ver si hay fantasía o es realidad. También pueden ser realidades paralelas, porque estamos muy acostumbrados a ver con los ojos, pero si los cerramos a veces podemos ver mucho más”, dice Fernando Molinari, reconocido ilustrador y artista plástico, respecto del “mundo fantástico” que se representa en parte de su obra.

El dibujante, quien hoy se presentará a las 18 horas en el Centro Cultural Leandro N. Alem de Río Grande, con su obra “Sirenas”; dice que “tenemos la necesidad de sondear por estos mundos, por estos universos; porque nos permite volar, crear, conectarnos con nuestra esencia; con nuestra parte infantil si se quiere. De alguna manera sentirnos eternamente jóvenes y sanar; porque también conectamos con el arte que nos permite crear, expresarnos y conectar con nuestro ser esencial –ese que nos deja conectar con otros universos y otras formas de expresión- y eso nos va a hacer enriquecernos mucho más”, destacó Molinari.

El autor de “Retratos”, “Sirenas”, “El Mágico Mundo de los Duendes” y muchas obras más; de autoría propia y responsable de las ilustraciones en algunas; también habló sobre las obras en las que se refiere a duendes y otros seres pertenecientes a zonas como la Patagonia o San Luis, obra esta última en la cual está trabajando.

Sobre el particular indicó que “tenemos un universo muy rico de seres mitológicos –si se quiere- en todas las regiones del planeta. Yo diría que es tan vasto, tan rico, que no alcanzan los libros para expresarlo. En el caso del libro de San Luis han nacido imágenes en esas mismas tierras, a diferencia de otros libros que he hecho sobre cultura celta o de otras regiones. En este caso he visitado San Luis y he escuchado incluso relatos de la gente del lugar”, señaló.

Respecto de los dos últimos libros, a quienes entrañablemente llama “mis hijos”, que serán presentados hoy en el Centro Cultural Leandro N. Alem, “Sirenas” y “Retratos”; cuenta que “nacieron a consecuencia de los otros libros de seres mágicos”. Dice que son “un universo de imágenes, donde las imágenes hablan por sí mismas”.

“Los libros son atemporales, no son imágenes que reflejen una época puntual de la historia; también pueden ser aquí y ahora”, remarca, a pesar del tono barroco que tienen sus obras. Vale señalar que la presentación de hoy incluirá un dibujo en vivo, una muestra con sus libros y láminas, además de la firma de ejemplares.