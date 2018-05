“Hoy reina el desconcierto y la preocupación”, aseguró Arcando

El vicegobernador Juan Carlos Arcando expuso la profunda preocupación del gobierno por la crisis nacional y la incertidumbre de no saber si la situación puede agravarse más todavía. Planteó “el desconcierto” de los ciudadanos por la disparada del dólar, que se trasladará a los precios, y se suma al impacto de los tarifazos en los bolsillos argentinos. “La situación nacional obviamente repercute en la provincia y hay que ser cautos”, pidió, aunque reconoció que “parece que todo se fuera a derrumbar y está el fantasma del 2001”.

Río Grande.- El vicegobernador Juan Carlos Arcando no ocultó la preocupación del gobierno por el rumbo que tomó el gobierno nacional y la incertidumbre tras la decisión de volver al FMI.

Por FM La Isla, sostuvo que “es una situación muy compleja y la vivimos con mucha preocupación. El martes era un día clave a nivel nacional porque vencían las Lebacs, y la información que uno recibe de nuestros asesores económicos no da certeza de lo que pueda pasar de aquí en más. Obviamente hay preocupación porque esta disparada del dólar se traslada a los precios y el afectado es el pueblo”, subrayó.

“Lo que reina hoy es el desconcierto y la preocupación en la ciudadanía, que está recibiendo mucha información de un lado y otro, y cuando vamos al supermercado vemos remarcación de precios. La información que dan sobre la inflación, no es la inflación real porque en el supermercado las cosas aumentan mucho más”, aseguró.

Frente a este escenario “tenemos que ser cautos, esperar estos días para ver cómo se dan los acontecimientos a nivel económico y no hay mucho más para decir al respecto”, sostuvo.

Consultado acerca de si tuvo contacto con autoridades nacionales, recordó que la semana pasada hubo una reunión, si bien no llegó a tiempo para participar del encuentro con los gobernadores por problemas con el vuelo. “Estuve reunido con algunos funcionarios del Ministerio del Interior y uno vio preocupación en ese momento, pero al no haber estado en la reunión no puedo decir qué plantearon los pares de la gobernadora”, dijo.

Respecto de una eventual invitación de Macri a los gobernadores, para sortear la crisis con más ajuste, indicó que “todavía no hay ninguna información al respecto. Hace minutos estuve con el Ministro de Economía analizando la situación nacional, que obviamente repercute en la provincia, y hay que ser cautos. Por el momento no hay una convocatoria en ese sentido”.

Congreso postergado

Por la coyuntura nacional la actividad partidaria se vio resentida, con demoras en la convocatoria al congreso del PJ. No obstante Arcando garantizó una reunión abierta para mediados de junio.

“Uno quiere hacer el congreso y la gestión hace que se vaya postergando. Estimamos que la primera quincena de junio estaríamos convocando. Estamos buscando un lugar que pueda albergar a todos en Tolhuin, porque la intención es hacer un congreso abierto y que todos los compañeros se puedan expresar. Es la intención mía como presidente y quiero charlarlo con algunos integrantes de la mesa. Estimo que la semana que viene estaremos lanzando la convocatoria oficialmente, una vez que tengamos el local”, dijo.

Se le preguntó si por estos días hay reuniones en el ámbito partidario, ante la intención del vicepresidente Juan Carlos Pino de convocar a distintos sectores. “El concejal está llevando a cabo reuniones en base al cargo que tiene dentro del consejo provincial. En mi caso las reuniones que tengo internamente como presidente del congreso, las tengo con distintos sectores del justicialismo y con afiliados al PJ. Hablamos de la situación actual y todo lo que se charla son cuestiones que están ocurriendo a nivel provincial y nacional. No estamos hablando del 2019, sino de la preocupación de los vecinos, que es mucha, sobre la posición de la provincia”, indicó.

“De esto hablamos en mesas de café o compartiendo un mate con los afiliados. No he charlado con Juan Carlos sobre las reuniones que él tiene, pero veo en las redes sociales que se reúne con distintos referentes del PJ y de otros sectores políticos de la provincia. En mi caso tengo trato con sectores del justicialismo, con vecinos que quieran hablar de algunos temas, y con dirigentes de partidos que nos han acompañado en la última elección”, detalló.

Sobre la publicación en Facebook que habla de “Arcando 2019”, la atribuyó a un grupo de simpatizantes pero consideró que no es momento de hablar de candidaturas: “Uno tiene seguidores que pretenden un posicionamiento para uno en 2019. Esto surgió de un grupo de compañeros, amigos y otros referentes que integran la agrupación Malvinas Argentinas. Yo tuve una charla con ellos y les dije que no se apresuren, porque no sabemos qué va a pasar en 2019. Ellos empezaron a viralizar esto y es el anhelo de muchos de ellos. Uno tiene que ser cauto y ya vendrá el 2019 con las reelecciones, o cada uno podrá resolver cuál va a ser su espacio. También uno puede resolver irse a la casa”, planteó.

Igualmente reconoció que la elección por venir es tema de debate en varios sectores. “Algunos están teniendo reuniones con vistas a posicionarse para el 2019 o lo están haciendo en forma reservada, viendo cómo se van acomodando. Los compañeros empezaron a ver que todos estaban hablando del 2019 y yo estaba callado, no decía nada, y salieron con esto. Uno debe saber medir los tiempos como dirigente. Estos son tiempos de gestión, no de posicionamientos políticos para el 2019. Apresurarse no es bueno y eso hace que muchos dirigentes terminen alejados de la realidad que se vive. La realidad es que la gente está muy preocupada, parece que todo se fuera a derrumbar, está el fantasma del 2001, y la gente está preocupada por estas cosas, no por el 2019. Pero por abajo siempre están estas cuestiones y, el que diga que no, le miente a la comunidad. De este tema se habla, pero estos son momentos para estar abocado a la gestión y resolver los problemas de la gente”, concluyó.