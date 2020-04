“Hoy nuestra prioridad en Tierra del Fuego es la lucha contra el hambre”

La legisladora del Partido Verde Victoria Vuoto celebró la posibilidad de poner en marcha institucionalmente a la Legislatura, mediante reuniones de comisión a través de una plataforma virtual de las que podrán participar los ministros. Ayer comenzaron las pruebas y el jueves se reunirían los 15 legisladores. Esta semana elevará distintos pedidos de informe ante los proyectos ingresados que plantean herramientas económicas, para conocer los números de la provincia y “no legislar a ciegas”, dijo. Si bien reconoció que es tardía la implementación de este sistema virtual y se debieron reunir antes, sostuvo que hasta el momento la prioridad ha sido la salud y la contención social a muchas familias que quedaron sin ingresos, en lo que viene trabajando junto con su bloque y el Municipio de Ushuaia.

Río Grande.- La legisladora del Partido Verde Victoria Vuoto dialogó con Radio Universidad 93.5 ante la decisión de la Legislatura de comenzar a realizar reuniones de comisión en forma virtual y comenzar con el postergado trabajo institucional.

Recordó que cuando comenzó la pandemia propusieron “32 medidas al gobierno y no nos se nos ha informado el nivel de implementación. Sabemos que entre las medidas anunciadas por el gobernador hace unos diez días, 12 medidas son las que habíamos solicitado, pero no son todas las medidas económicas que habíamos pedido. También se empezaron a pensar algunos dispositivos de salud mental y violencia hacia los niños y niñas, no con la premura que pedíamos al inicio de todo esto, que fue un mes atrás. No hemos tenido información oficial y la hemos pedido los legisladores, para saber no solamente sobre el avance epidemiológico, que es fundamental conocerlo sobre todo en la ciudad de Ushuaia, sino también sobre las medidas que se piensan implementar en términos económicos y sociales. El jueves vamos a tener una reunión entre los legisladores con la presidente de la Cámara, que va a ser la primera reunión virtual”, dijo.

Si bien institucionalmente no hubo funcionamiento, Vuoto afirmó que “estamos en comunicación permanente con los legisladores del bloque del que formo parte, con los legisladores de la UCR, con integrantes de Unidad Fueguina e incluso con el bloque de FORJA y el MPF. Individualmente me he comunicado con todos los bloques para ver las propuestas que presentábamos y la mirada del resto de los legisladores, pero es cierto que no hubo reunión institucional”.

“Al área de Economía no habíamos pedido información y esta semana estamos remitiendo pedidos a cinco ministerios distintos. En este tiempo hemos pedido información al Ministerio de Salud y al de Desarrollo Humano y ninguno fue contestado. Hasta ahora la principal preocupación nuestra estuvo puesta en la cuestión sanitaria y social, porque tenemos necesidades elementales como los alimentos para las familias que no tienen un plato de comida en la mesa. Hay 20 mil que está asistiendo el gobierno de la provincia y 4 mil está asistiendo la Municipalidad de Ushuaia. Con la concejal Laura Ávila y la diputada Yutrovich conformamos un comité social que está asistiendo con donaciones de privados a 700 personas. También estamos dando respuesta a la demanda de alimentos en Río Grande y queremos articular un mecanismo similar con donaciones de privados, porque la situación es exactamente la misma y la demanda es creciente. Hemos adquirido elementos de higiene que estuvimos repartiendo a las fuerzas de seguridad, a los centros de salud y todos los ámbitos que siguieron funcionando”, detalló.

Deudas de coparticipación

En cuanto al reclamo de los municipios por coparticipación adeudada, sobre lo cual no tomó intervención la Legislatura hasta ahora, dijo que “esta semana vamos a pedir información económica porque los municipios no pueden tener demoras en la remisión de sus fondos. En este contexto de crisis están cumpliendo un rol central en la contención de las familias que se ven afectadas por el aislamiento. La posibilidad de que se puedan abrir los canales virtuales en la Legislatura va a ayudar para poder trabajar en las comisiones y requerir institucionalmente toda la información”, afirmó.

“Yo puedo dar cuenta de mi acción, que ha sido constante, y tenemos un grupo en coordinación con la Municipalidad de Ushuaia que está destinado a esta emergencia, asistimos en términos alimentarios y de kits de higiene a la población, hemos implementado cartillas de información para los casos de violencia de género donde articulamos con el Poder Judicial, la Municipalidad, las comisarías de género, para que las mujeres tengan dónde acudir si se producen situaciones de violencia. Es importante que sepan que las comisarías están activas, los juzgados también, con otras metodologías de atención pero es muy importante difundir esa información a la población. Muchos de los legisladores también realizan este trabajo permanente, sé de la legisladora Myriam Martínez y Andrea Freites, que están realizando la confección de barbijos y tapabocas en Río Grande para donar a las instituciones que están funcionando. Hay muchos legisladores que están trabajando en la presentación de proyectos o con un rol activo en el acompañamiento a la comunidad”, aseguró.

Arranque tardío

La legisladora reconoció que “lo que le estaba faltando a la Legislatura es el funcionamiento institucional, no individual de los legisladores. Para funcionar institucionalmente dependemos de la Presidencia de la Legislatura, para que se adopten los mecanismos virtuales y en eso tenemos dificultades de funcionamiento. Ahora se implementó un sistema virtual que estuvimos probando esta semana, pero necesitamos modificar el reglamento de funcionamiento para poder votar. Por ejemplo, en el Congreso de la Nación se hacen reuniones de comisión virtuales y es lo que nosotros tendríamos que estar haciendo, por eso con Laura Colazo presentamos un proyecto de modificación del reglamento. La Legislatura tiene que tener el rol que tiene el Congreso hoy, porque diez ministros nacionales han pasado por el Congreso para explicar lo que hacen en cada una de sus áreas y cuáles son las medidas que se han tomado”, planteó.

“El funcionamiento de la Legislatura depende del área de comisiones, de las taquígrafas, de todo un sistema que tiene que adaptarse virtualmente. Es difícil votar en una reunión por la plataforma Zoom, porque si se cae la conexión hay que ver qué pasa con el legislador que no pudo votar. No es tan simple darle validez jurídica a una sesión virtual, por eso el Congreso ha pedido a la Corte Suprema que se pronuncie con una declarativa de certeza y diga si las leyes que se aprueban virtualmente son válidas. Cuando la Corte se expida, esto va a resolver la duda en todas las provincias en torno al funcionamiento virtual, pero eso no impide que como legisladores podamos hacer comisiones virtuales para cuestiones informativas”, sostuvo.

No legislar a ciegas

La legisladora remarcó la importancia de contar con información certera antes de avanzar en el debate de los proyectos presentados. “Los legisladores tenemos otras propuestas para seguir profundizando lo que planteamos al inicio de esta pandemia. Hay dos proyectos de ley presentados, uno es del legislador Sciurano y otro del legislador Villegas. Uno crea un fondo de solidaridad con 3 mil millones de pesos provenientes de la colocación de bonos para otorgar créditos a empresas de más de cien trabajadores y a autónomos; el otro aumenta en un 60% los fondos para el FOGADEF para dar préstamos por fuera del sistema bancario. Creo que las dos propuestas son bien intencionadas, pero deficientes, porque no tenemos información suficiente”, advirtió.

“Esta semana con Laura Colazo estamos remitiendo cinco pedidos de informe, uno al Ministerio de Trabajo, uno al BTF, uno al Ministerio de Economía, uno al Ministerio de Salud y otro al Ministerio de Desarrollo Humano, en el caso de estos dos últimos insistiendo con información que ya habíamos solicitado oportunamente. Esta información se debe pedir, si se requiere una herramienta excepcional de la Legislatura para poder afrontar las consecuencias económicas del aislamiento. Si no, estamos legislando a ciegas”, manifestó.

“Por eso pedimos que se convoque a las comisiones para tener información de primera mano y ver la herramienta más adecuada. Dentro de la información que vamos a pedir está el detalle de cuántos vecinos fueron alcanzados por el salario de emergencia de Nación; de las empresas y pymes cuántas van a recibir el subsidio de nación del 50% para pagar salarios. Tenemos que conocer el universo de empresas que ya van a recibir subsidios del gobierno nacional para concentrarnos en todos aquellos que faltan. En estas reuniones de comisión virtual los ministros podrán informar sobre todos estos detalles. En lugar de superponer asistencia hay que poner en marcha el principio de federalismo de cooperación y demostrar que podemos trabajar coordinadamente gobierno y municipios, teniendo toda la información sobre la mesa primero. Esta es una crisis de la vamos a salir trabajando articuladamente todos juntos. La salud también es tener para comer y hoy nuestra prioridad en Tierra del Fuego es la lucha contra el hambre, porque la demanda va en crecimiento”, subrayó.

“No quiero decir que una persona que tenía ahorros y los está gastando no esté afectada. Está afectada pero en una proporción menor a la persona que tenía un ingreso de un trabajo no registrado, perdió la changa y no tiene para comer. Hay que definir las prioridades y también proteger a la actividad económica, sobre todo a los comercios más pequeños que no tienen espalda para estar sin actividad, porque también de ellos dependen algunas fuentes de trabajo”, dijo.

Apuntó que “en la página de la AFIP ya está subido el instructivo donde el gobierno nacional subsidia el 50% de los sueldos, y ya se actualizó el formulario para inscribirse en este programa. Este programa se modificó porque en su momento se dejaba afuera a quienes operaban en la banca privada y ahora se amplió. Viene demorado esto, pero el salario de emergencia de 10 mil pesos para los trabajadores independientes que se inscribieron en ANSES ya se empieza a cobrar. Lo que estamos pidiendo a Nación es que informe la cantidad de fueguinos beneficiados con este programa”, concluyó.