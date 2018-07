“Hoy la ciudad está viviendo momentos complicados y muy duros”

Así lo afirmó el mandatario municipal Gustavo Melella ante la crisis socioeconómica que se encuentra viviendo Río Grande, y al aumento del desempleo que ha tenido la ciudad a lo largo de los últimos meses. Remarcó que son muchos los vecinos que ya “no pueden pagar el alquiler de sus viviendas, o llevar el pan a sus casas”. También aseguró que el “gobierno nacional tiene una mirada de ajuste, porque creen que algunas cuestiones de acá son un gasto”. Sin embargo puntualizó que hoy la “economía está paralizada, y prácticamente no existe el consumo, por lo tanto la recesión viene desde hace mucho tiempo, y hay que estar muy atento ante este panorama que estamos viviendo”.

Río Grande.- Luego de dejar inaugurado el Monumento “La Botera” emplazado frente a la Casa Municipal en el barrio CAP, el intendente Gustavo Melella puntualizó que hoy el “contexto socioeconómico de la ciudad nos pide más austeridad que en otros momentos, así debe de ser, no por eso se pierde el espíritu del cumpleaños de la ciudad, el espíritu de celebrar, el espíritu de la alegría, todo lo contrario, recordar a quienes con tanto sacrifico construyeron la ciudad”.

Sin embargo afirmó que hoy la “ciudad está viviendo momentos muy complicados y muy duros, y no decimos esto porque somos pájaro de mal agüero como algunos han dicho, sino porque es la realidad, lo han dicho los industriales, lo dicen los comerciantes, los referentes gremiales, los mismos vecinos que sufren muchísimo en no poder pagar un alquiler, no poder pagar los servicios, no tener poder adquisitivo para poder llevar el pan a su casa, recién hablaba con dos trabajadores de una empresa electrónica que hace dos meses que no cobran el sueldo, y el dueño está desaparecido, por lo cual vivimos situaciones muy duras, y complicadas en nuestra ciudad”, resaltó.

Por tal motivo señaló que a esto “debemos entenderlo, no como una simple declamación, o para echarle la culpa a alguien, pero es la realidad, y a la realidad hay que ponerla sobre la mesa, no la podes ocultar, debido a que vecinos nuestros viven momentos muy duros, por eso hoy durante la celebración hablábamos de austeridad, uno tiene que ser muy respetuoso del sufrimiento, y desesperanza de muchos vecinos”, planteó.

El intendente puntualizó que el gran problema de nuestra ciudad es el “desempleo, la falta de empleo, la falta de empleo para la gran cantidad de gente que lo ha perdido, pero también la falta de empleo para los jóvenes que no pueden acceder a su primer empleo siendo papá, o mamá”.

Asimismo entendió que la “esperanza debe estar siempre, no se debe de bajar los brazos, por eso mirando a gente que la remó en todo sentido, se sacrificó, y pudo lograr el futuro, ese es el mejor mensaje para muchos jóvenes nuestros, no caer en la desesperanza, mirar hacia adelante, y buscar que es lo que se puede hacer, dado que por ahí pasa el principal problema de nuestra ciudad”.

Anuncios de ajuste de Nación hacia las provincias

Con relación a los anuncios del gobierno nacional con respecto a más ajustes hacia las provincias, Melella aseguró que nosotros siempre “dijimos la Nación iba hacia el ajuste, pero lo que pasa que muchos gobiernos provinciales también lo han permitido, esta es la realidad, pero el Municipio está preparado, y viene respondiendo a los vecinos con obras, con el acompañamiento social, con un programa de becas municipal, el programa alimentario, y va a seguir respondiendo, pero la verdad que la situación es preocupante en todo el país, esto afecta a todos, y el gobierno nacional tiene una mirada de ajuste porque ellos creen que algunas cuestiones son un gasto, sumado al achique que va a dar a las provincias”, criticó.

En tal sentido remarcó que hoy la “economía en el país está paralizada con la paralización de la industria, del consumo, entre otros aspectos, lo decía el responsable de AFARTE que la gente no va a comprar un electrodoméstico, un aire acondicionado, un celular, o un televisor, lo cual hace que se enfríe la producción, lo cual trae más complicaciones, y para mí es un panorama muy complicado”.

Por tal motivo sostuvo que la recesión viene desde “hace mucho tiempo, por lo cual hay que estar muy atento ante este panorama que estamos viviendo”.

Gobernadores permisivos

Ante el continuo avance del gobierno nacional ante las provincias, Melella resaltó que “muchos gobernadores han sido muy colaborativos con el gobierno nacional, donde han permitido el avance del gobierno nacional en muchos temas”, dijo.

Sin querer entrar en una disyuntiva con la gobernadora Bertone, el intendente además manifestó que si “se permite al gobierno nacional que avance, que avance, para que el Presidente no se enoje, o que represalia puede llegar a tomar ante diferentes provincias, van a avanzar cada vez más”.

Por lo cual le pidió al gobierno nacional que sea “respetuoso de las autonomías provinciales, tiene que ser respetuoso de los gobernadores, y no ir por el ajuste en obras públicas, o en otras cuestiones que ya tienen comprometidas, teniendo en cuenta que en nuestra provincia realizó muchísimos anuncios junto a la gobernadora en obras, por lo cual el gobierno nacional tiene que respetar los acuerdos que tienen con la provincia”.

“No estoy en contra de las tecnologías, estoy en contra de la falta de seguridad”

Melella al ser consultado sobre la reforma electoral que está analizando la Legislatura para la incorporación de tecnología en los comicios, explicó que “no estoy en contra de las tecnologías, estoy en contra de la falta de seguridad que muchos especialistas dicen”.

Asimismo criticó que se hagan reuniones con las “empresas que ofrecen el servicio, quienes no plantearan las contras”, dijo, al tiempo que afirmó que “no hay que traer al que viene a vender el producto”.

Cuestionó también el tema del gasto que esto implicaría señalando que “es una mentira que se va a ahorrar plata por la impresión de boletas, porque la impresión la hacen los partidos políticos”, resaltó.