“Hoy la cerveza está más barata que la leche, está todo patas para arriba”

Así lo aseveró el referente de los almaceneros de Río Grande, Luís Schreiber sobre la situación que están viviendo tantos los vecinos, como los almacenes de barrios. Resaltó que “la realidad nos supera y no la alcanzamos a entender”. Sostuvo que “los precios esenciales anunciado por Nación son un engañapichanga para la gente”. También indicó que “aquel comerciante que tiene algún problemita con los bancos será difícil que salga por los niveles de tasas existentes, no le tiran ninguna soga, sino que directamente lo ahorcan”. Además pidió tanto “a la provincia, como al municipio que no generen tantas ferias seguidas porque terminan perjudicando al almacenero porque esos días no venden nada”.

Río Grande.- El referente de los almaceneros de esta ciudad Luis Schreiber brindó su mirada respecto de los precios esenciales anunciados por el gobierno nacional día atrás, como así también respecto de la critica situación que están viviendo los almaceneros en la ciudad.

Por FM La Isla dijo que “aún no salió nada, no se si hay algo firmado, solo son declaraciones, como un pacto de caballeros, pero tampoco se de que caballeros estamos hablando porque dejan mucho que desear, entonces no se quien va a acordar algo con la inflación que hay, con todo que está por las nubes, la verdad que nosotros no estamos obligados a tener determinados precios porque tampoco vamos a obligar al mayorista, siendo que nosotros tampoco fuimos invitados a participar en nada de nada”, sentenció.

Consultado si los perjudicaría que las grandes cadenas de supermercados puedan jugar con estos 64 productos, refirió que “perjudica sobre algo que se hace mucha campaña, que sería beneficioso para la gente, la gente se engancha, pero termina siendo un engañapichanga, nosotros en realidad no lo podemos hacer, cuando hacemos una oferta es muy real y muy básica, pero lo que no podemos dar es durante un largo tiempo porque no nos da la espalda para poder aguantarlo, a pesar de que siempre estamos trabajando sobre la realización de ofertas, pero esto no tiene nada que ver con lo anunciado por Nación”.

“La gente no tiene un solo peso en el bolsillo”

Por otro lado se manifestó respecto del comportamiento de la gente sobre la situación de crisis que se está atravesando, para lo cual indicó que “la gente no tiene un solo peso en el bolsillo, pero por más ofertas que se hagan, si no le alcanza para llegar a fin de mes, no compra, estamos viendo mucho este tipo de situación, se está poniendo cada vez más pesado el escenario, no se ve mejoría, por el contrario cada vez se ve peor”.

En relación al comportamiento del mayorista ante esta crisis que se está viviendo, dijo que “todo va de acuerdo al mayorista, y al minorista, dado que hay muchos minoristas con trayectoria al cual el mayorista le confía, y si bien los tiempos que se manejan no son los de antes, da un tipo de chance como para poder trabajar, ahora a los que no conoce, las cuentas se las tiene cortita, pero la situación está difícil hasta para quienes veníamos trabajando bien, prácticamente de contado, hoy casi no se puede, por lo cual si hoy no te da un respaldo un mayorista, no podes subsistir”.

Niveles de deuda

Respecto a los niveles de deudas, sea a los bancos, a la AFIP, o a los mayoristas, marcó que “la cuestión del banco está difícil, aquel que tiene algún problemita con los bancos va a ser difícil que salga por los niveles de tasas existentes, no le tiran ninguna soga, sino que directamente lo están ahorcando, pero el que puede manejarse con el mayorista en un corto plazo la puede llevar mejor, pero de cualquier manera cuesta, como así también nos cuesta mucho todos los servicios que han aumentado”.

También fue consultado por la realización de ferias en diferentes sectores de la ciudad organizadas tanto por el Municipio, como por el Gobierno, para lo cual indicó que “traten de hacerla con aquellos comerciantes de la zona en donde se hace la feria, y tampoco que se hagan de forma tan seguida porque aquel comercio que esta ubicado en la zona en donde se hace la feria, ese día perdió, no vende nada, e incluso también le manifestamos que ese comercio pueda participar de la feria para que no pierda el día”.

Finalmente indicó que “cada vez que recibimos mercadería la estamos recogiendo con una nueva lista de precios, donde hoy está más barato comprar una cerveza que un litro de leche, es más fácil ir a comprar a dólares que ir a comprar leche, realmente esta todo pata para arriba, las cosas nos superan, no la alcanzamos a entender, y por lo tanto tampoco nos podemos defender”, concluyó Schreiber.

Publicado en Diario Provincia 23.