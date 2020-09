Hoy habrá una reunión en Trabajo por la OSEF

El secretario General de ATE en la provincia, Carlos Córdoba, se refirió al reclamo de los trabajadores de OSEF. Dijo que hoy habría una reunión en el Ministerio de Trabajo, que estaba pautada para ayer y se postergó por pedido del Gobierno. Advirtió Córdoba que “al trabajador no se le puede quitar salario”.

“Estamos con los compañeros de la OSEF, hablando con la abogada para ver cómo seguimos toda esta cuestión a nivel judicial, tratando de ver qué hacemos con la falta de negociación del Gobierno para discutir el aumento salarial”, indicó Carlos Córdoba, secretario General de ATE a nivel provincial, en declaraciones a Radio Provincia.

Dijo que tenían prevista una reunión en el Ministerio de Trabajo durante la jornada de ayer, pero “según el ministro el Gobierno pidió que pasemos a cuarto intermedio”, para el día de hoy a las 16. Córdoba explicó que “según lo que dijo el ministro (Marcelo Romero) estarían viendo alguna cuestión del tema del aumento salarial, yo le dije al ministro que está todo bien pero se tendría que presentar el Gobierno para que sea quien corresponde el que expresé la información”, mencionó respecto al faltazo del Ejecutivo en la reunión de ayer.

Después, refiriéndose a la quita de la Ley 288, advirtió que “al trabajador no se le puede quitar salario, sería el segundo gobierno que le quita salario a los trabajadores. Entonces tienen que rever quien será el negociador de acá en más, para resolver cuestiones favorables para el conflicto que hay. Si no los compañeros están dispuestos a seguir con el conflicto y las consecuencias del hecho de que los trabajadores no están trabajando al 100% es una molestia para las personas enfermas que se tienen que atender, que son parte de la familia del estado”.

