“Hoy estoy más cercana a Cristina Kirchner”

La legisladora del FPV Andrea Freites reconoció las dificultades del justicialismo para encolumnar los sectores internos detrás de un proyecto común, y espera que se resuelva en internas, para ser opción en 2019. Aseguró que la ex presidente no puede quedar fuera de ese armado y es su favorita, dentro de los presidenciables.

Río Grande.- La legisladora del FPV Andrea Freites analizó por FM La Isla la coyuntura nacional y en particular la interna del PJ, que no logra unificar una posición para plantearse como alternativa en 2019.

“Es muy complicado el panorama y lo que más preocupa es que esto parece un barco sin timón. No hay una visión de acá a unos meses de que esta situación mejore. Es uno de los gobiernos que mayor ajuste hizo, con un daño terrible a toda la Argentina, y nosotros no somos ajenos”, expresó.

“Iniciaron con la quita de la zona de las asignaciones familiares, y está claro que no van a ir atrás con esta medida. Los puntos que están analizando son todos ajustes que tienen que ver con los niños, los jubilados, con salud, con educación, y es muy preocupante. El ámbito privado y el ámbito público está muy complejo”, dijo.

Frente a la necesidad de una alternativa a este modelo, y lo antes posible, admitió que el justicialismo sigue dividido y no asoma un candidato. “Los tiempos se aceleraron mucho y, si bien es cierto que hoy Cristina Kirchner es una de las candidatas con mayor intención de voto, también es real que hay otros compañeros peronistas que se están perfilando y no se logra el consenso que la Argentina necesita. Si queremos ser una opción para el 2019, preocupa mucho como militante ver las mezquindades de algunos sectores que no pueden unificarse”, sostuvo.

“Yo tengo la posibilidad de hablar con referentes del partido justicialista a nivel nacional, tanto jóvenes que están como intendentes como otros peronistas que tienen claro que son necesarios los viejos peronistas que tienen experiencia, pero tenemos que unificar y ver lo que hoy necesita la Argentina”, remarcó, convencida de que “no hay otro partido político que no sea el justicialismo para lograr sacar adelante a la Argentina, y aun así va a ser muy difícil, porque es terrible el ajuste y todo lo que perdimos”.

“Si no se unifica, iremos a internas con los dos o tres candidatos a presidente que haya y a partir de ahí confío en que vamos a poder ir con un candidato”, confió.

Se le preguntó por quién se inclina hoy, entre Massa, Randazzo, Cristina Fernández de Kirchner, Pichetto que también anunció su candidatura, o Uñac como emergente del PJ: “La verdad es que hoy estoy más cercana a Cristina Kirchner y en segundo término en todo caso a Uñac. Cristina tiene que estar en este armado, no sé si como candidata a presidente, pero tiene que estar -enfatizó-. Massa mantiene ese 15% de intención de voto y para mí no es un compañero que llegue a la presidencia o que logre el consenso de todos”, opinó del líder del Frente Renovador, hoy más cerca de Cambiemos que de la oposición.

Respecto de la relación del gobierno con el macrismo, dijo que “hay relaciones institucionales que hay que mantener, pero con este ajuste que viene avanzando, llega un momento en que el gobierno de la provincia también dice basta, con la industria no, con las asignaciones familiares no, y con este ajuste para el presupuesto 2019 tampoco, porque no lo vamos a acompañar”, advirtió.

“Tenemos un gobierno que avanza cortando cabezas a lo loco y, si bien tenemos que mantener la institucionalidad, también tenemos que reconocer que en la provincia fuimos muy perjudicados. Por las medidas antipopulares que se tomaron, pero que eran necesarias, hoy, ante el caos que hay en el país, se tiene una situación de normalidad dentro de Tierra del Fuego.Yo espero que logremos mantener la paz social en la provincia. Es real el reclamo de los sindicatos por los aumentos salariales, que son necesarios, porque tenemos una inflación que semana a semana se viene acrecentando. A este combo se suma una campaña electoral que ya tenemos instalada y no es para nada limpia, por cómo se viene jugando”, observó.

“Confío en que vamos a poder seguir hablando entre las partes, poniendo palabra ante cada reclamo que se dé, con la responsabilidad que tenemos cada uno”, concluyó la legisladora.