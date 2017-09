Hoy cumple 25 años Aire Libre FM

Hace 25 años, el 1 de septiembre de 1992, comenzaba a emitir su programación Aire Libre FM, la 96.3 MHZ en la ciudad de Río Grande. Hoy, a un cuarto de siglo, su vigencia se ha extendido a todo el territorio provincial y con un importante impacto en las redes sociales. Daniel Puebla, Ana María Fabro y Osvaldo ‘El Moishe’ Muñoz es la tríada que sigue de los cinco originales con Verónica de María y Marcelo Sartori. Fabián ‘Fulbito’ Pérez brindó una pincelada de recuerdos de estos 25 años de permanencia de la querida emisora en el éter.

Río Grande (Ramón Taborda Strusiat).- Aire Libre FM, la 96.3 del dial, cumple hoy 25 años de permanente actividad. Su operador de controles y actual productor periodístico, Fabián ‘Fulbito’ Pérez, quien está en el equipo desde antes que se fundara la radio, comentó que “el 1 de septiembre de 1992 se puso la señal al aire con su programación y hasta el día de hoy ha sido una larga carrera”.

En este sentido recordó que al principio “de a poco se fue sumando la programación en la radio, la gente, como los locutores. Cada uno que ha pasado ha dejado marcada su huella en la emisora y la suma de estas improntas es lo que ha hecho que Aire Libre esté vigente, así que realmente estamos muy contentos de estar cumpliendo estos 25 años cuando la emisora ha crecido muchísimo ya que estamos en toda la provincia, no solo en Río Grande. Estamos en Tolhuin, en la capital Ushuaia y también en San Sebastián, así que ha sido un crecimiento enorme el que ha tenido la radio así que estamos muy contentos y el eterno agradecimiento a la audiencia y a todos los auspiciantes por este gran apoyo de años”.

Fabián Pérez entendió que esta vigencia tiene que ver con el formato del programa y el feedback que se tiene con la audiencia. “Es una radio de servicios, una emisora que instauró las líneas abiertas y que tiene móviles que permiten que los oyentes tengan la noticia y la actualidad al instante, pero por sobre todo el secreto está en el trabajo duro y constante, en levantarse muy temprano y ofrecer a la audiencia la información que necesita. Siento que es una radio que está al servicio de la comunidad y por eso la comunidad mantiene el apoyo permanente con la radio; los vecinos no solo pueden escuchar la radio, sino que pueden transmitir sus necesidades, requerimientos, preocupaciones y también denuncias, aunque también la misma gente cuenta cosas muy lindas que hacen al pulso de la comunidad”.

“Aire Libre siempre ha escuchado a la gente y la gente escucha Aire Libre, es mucho más que un lema; talvez no podamos resolverle todos los problemas a la gente, pero marca la necesidad que tiene y los encargados de resolver esas necesidades o inquietudes también están al tanto. Otras veces también la radio resuelve cuestiones cotidianas porque tiene un compromiso con la sociedad de la que es parte indisoluble”.

Asimismo, Fabián Pérez observó el notable crecimiento que han tenido las líneas abiertas y lo propio la utilización de las redes sociales donde la emisora tiene una importante penetración, tanto en Facebook (donde tiene dos páginas) como Whatsapp y Twitter, entre otras.

“El uso de estas nuevas tecnologías informáticas nos ha permitido brindar una respuesta al instante a la comunidad, no solo con nuestros servicios informativos, sino también con las necesidades de la comunidad”, resaltó Pérez.

Una verdadera radio abierta

El integrante de Aire Libre resaltó que “es una radio abierta, con mucha información con mucho entretenimiento, de lunes a viernes –y también los sábados- con la actualidad de la información, tenemos a Daniel Puebla desde temprano, luego entre Mate y Mate con Ana María Fabro y Osvaldo ‘El Moishe’ Muñoz, con móviles en las tres ciudades, Cristian Meza en Río Grande, Luis Champonay en Tolhuin y Julio Alday en Ushuaia; Christian ‘Polo’ Girar los fines de semana con ‘La Tierra del Juego’; Hugo Varas con Fair Play a la tarde noche contando todo el pulso deportivo; además de información durante toda la jornada”.

“Somos una gran familia”

Fabián Pérez siente que integra una gran familia, no solo con los integrantes del equipo, sino con la propia audiencia que ahora se ha agrandado a toda la provincia. “Este proyecto lo comenzaron Daniel Puebla, Ana María Fabro, Osvaldo Muñoz, Verónica de María y Marcelo Sartori; los dos últimos han tomado distintos caminos y quedan en la dirección los tres primeros. En mi caso comencé con ellos antes de la fundación de la radio y por eso estoy muy contento y orgulloso de integrar la familia de Aire Libre. Han pasado muchos amigos, primer estuvo Ariel Tudino como locutor con Ana María, Verónica de María que hacía las noticias, Daniel Puebla que en su momento hacía el móvil –aparte del programa de deportes-, estuvo ‘El Pampa’ Rodríguez, el recordado Carlos Gaspar Cuffia también; en la parte comercial del programa de deportes estuvieron Nahuel Oliva y mucha otra gente que hoy no está pero sigue en el recuerdo de nuestros corazones; J.J. Mauricio que hacía los programas los sábados a la mañana; también locutores como Fernando Varela, Fernando Tropea, en la actualidad está Fernando Salcedo, también nos acompaña Vanesa Panighetti, Eliana Márquez en el piso, Daniel Puebla con las noticias, Ana María Fabro en la conducción general del programa; en la producción, a la que estoy abocado ahora, me acompañan Maximiliano González, Alejandra Tellez y . Realmente estamos muy contentos de llegar a este cuarto de siglo junto a la comunidad. Esperamos seguir muchos años más”, cerró Fabián Pérez.