Hoy comienzan las inscripciones para nivel inicial y primario

El Secretario de Educación detalló los tres mecanismos de inscripción que se ponen en marcha hoy para nivel inicial y primario. Esta misma semana se daría a conocer el cronograma de inscripción para nivel secundario, luego de ubicar a los hermanos de quienes ya cursan en cada establecimiento. Recordó que por decisión del gobierno nacional se extenderá el ciclo lectivo 2020 hasta marzo de 2021, si bien será respetado el período vacacional de los docentes, pero la actividad se retomaría en febrero. Hasta el momento, dada la situación epidemiológica de la provincia, dijo que es imposible pensar en clases presenciales y se trabaja a través de módulos en papel con los alumnos que no tienen acceso a la conectividad. Lamentó la decisión del Ministerio de Defensa de cerrar la escuela de Base Esperanza para el año próximo, dado que fue la única que pudo tener clases presenciales. Hasta tanto no haya vacuna, no hay perspectivas de un cambio de modalidad.

Río Grande.- El secretario de Educación Pablo López Silva detalló por Radio Provincia la modalidad de inscripciones para el próximo año, dado que desde hoy se abren para nivel inicial y primer grado.

“Desde el lunes comenzamos la segunda etapa de inscripción de los alumnos de nivel inicial, primario y escuelas especiales. Ya tuvimos una etapa anterior de inscripción de hermanitos de los que hoy están en el sistema educativo, siempre se resguarda la vacante para esos alumnos y después se hace la apertura para el resto. Esta segunda etapa es la que comienza este lunes 26”, dijo.

“Hay tres posibilidades para inscribirse: el papá puede ir a la institución a la que aspira inscribir a su hijo. Hay un cartel en la institución donde figura un correo electrónico, que corresponde a esa institución, más un número de teléfono, para que se pueda hacer de manera virtual. La otra posibilidad es ingresar a la página del Ministerio de Educación. Hay una sección que habla de inscripciones y se puede completar la ficha, que pide datos básicos. No se pide ninguna documentación sino datos esenciales. Esa ficha se envía y una vez recepcionada, la remitimos a la escuela donde el papá pide que su hijo sea inscripto. La tercera posibilidad, en el caso de los padres que no cuenten con recursos tecnológicos o conectividad, es acercarse al Ministerio de Educación. Hemos habilitado tres espacios, en Río Grande es en la gamela que todos conocen, en Ushuaia es en el Ministerio de Educación y en el Ministerio de Educación de Tolhuin. Ahí los padres completan la ficha y luego que recepcionamos todas las inscripciones, vamos a enviar esas fichas por colegio, para que la institución los inscriba”, explicó.

“Lo que puede ocurrir en todas estas alternativas es que, después de la inscripción de los hermanitos queden pocas vacantes en los jardines o salas de primer año. Por ejemplo, si en la escuela XIII de Ushuaia hay 20 vacantes para primer grado y llegan 20 alumnos, la inscripción de todos se confirma, la escuela se comunica con cada uno de los que se inscribieron para confirmar que tienen esa vacante. Si en vez de 20 fichas llegaran 25 postulaciones, la escuela se comunica con los 25 papás, y se establece un día para hacer el sorteo virtual. Sabemos que 5 alumnos no van a poder asistir a esa escuela. La ficha de los que quedaron sin vacante se envía a Supervisión Técnica y las supervisores van a comunicarse con esos padres para pensar juntos qué otra institución cerca de su domicilio tiene vacante para poder ofrecérsela”, señaló.

Aclaró que “no es más seguro ir de forma presencial a inscribirse, porque las tres maneras que hemos planteados aseguran que el alumno va a estar inscripto. En caso de que no haya vacante, seguirá esta tercera etapa en la que se comunican las supervisoras técnicas con la familia para que elijan la escuela más cercana dentro de las que tienen vacantes”.

Hasta el 6 de noviembre hay plazo para inscribirse y “en la página del ministerio hay un instructivo para que cada padre pueda acceder sin problema. Pero si no cuentan con celular, computadora o conectividad, se pueden acercar de manera presencial”, reiteró.

Sala de 3 en espera

Para sala de 3 no están convocando a inscripciones por el momento. “Dentro del nivel inicial, si bien está contemplada la sala de 3, 4 y 5 años, lo que tenemos que garantizar es el ingreso universal de sala de 4 y 5 años. Primero se ubican estos alumnos y, finalizada esa inscripción, vemos qué cantidad de salas quedan y ahí hacemos una nueva inscripción para sala de 3 años. Esto se hará seguramente en marzo o abril del año que viene”, estimó.

“Nuestra meta es poder garantizar que todos los niños de 3 años de la provincia tengan un lugar en los jardines y estamos trabajando fuertemente en esto, que se va a poder concretar en la medida que se vayan creando nuevos jardines o ampliando los que tienen posibilidad de ser ampliados”, dijo.

Nivel secundario

Respecto del nivel medio, “vamos a tener inscripción de hermanitos en noviembre y esta semana daremos a conocer el día. La modalidad va a ser la misma que para nivel inicial y primario. Primero se inscriben los hermanos de los que están dentro de la escuela y, finalizada esa inscripción, se sigue con el resto. Si la escuela cuenta con vacantes con relación a la recepción de fichas, quedan todos inscriptos. Si no es así, se hará el sorteo virtual y para los alumnos que no tengan vacantes se van a comunicar desde la supervisión con los padres para ver el establecimiento cercano para ubicarlo”.

“Para los que ya vienen cursando la promoción para el año siguiente es automática. En caso de que la familia se haya cambiado de domicilio y necesite cambiar de establecimiento, se hacen todos los pases interinstitucionales ante el pedido de los padres”, apuntó.

Presencialidad imposible

Consultado sobre la posibilidad de volver a las clases presenciales, lo descartó por el momento. “La Ministra de Educación está en Ushuaia y han planificado primero el trabajo de infraestructura. Es sumamente necesario poner esto en condiciones para que nuestros alumnos no corran ningún tipo de riesgo. Todos conocemos la situación epidemiológica de la provincia, el aumento de casos en Río Grande y en Ushuaia, y sería una irresponsabilidad pensar hoy en la presencialidad. Seguimos trabajando de manera virtual, las instituciones se han organizado porque tenemos alumnos que recibieron poco estímulo pedagógico por no contar con los recursos tecnológicos. Hemos creado una nueva modalidad, que son los módulos pedagógicos en formato papel. Esto lo hace cada docente y los distribuye a los alumnos que no tienen el recurso tecnológico o conectividad. A veces en la familia hay un solo celular y son cuatro los chicos que necesitan conectarse. Estos módulos pedagógicos han dado muy buen resultado, porque cuando se entrega el próximo se retira el anterior que ya trabajó el alumno, y se hace la revisión. De a poco vamos restableciendo la vinculación con los alumnos que no han podido tener la misma estimulación que el resto que tenía conectividad”, destacó.

“Con esta realidad que tenemos no nos podemos arriesgar a las clases presenciales. Todos deseamos fervientemente que los chicos tengan clases de manera presencial, pero tienen que darse las condiciones. Hay nueve indicadores que cada jurisdicción debe analizar para pensar en la presencialidad, y no es el caso de Tierra del Fuego. Ninguna provincia de la Patagonia ha comenzado de manera presencial”, subrayó.

Extensión del ciclo 2020

También hizo referencia a la prolongación del ciclo lectivo: “Si no hubiésemos tenido la pandemia, el 18 de diciembre culminábamos el año escolar. Desde el Consejo Federal se estableció que el ciclo va a culminar en marzo, y se habla de una unidad pedagógica 2020-2021. Una vez finalizado el año escolar tanto docentes como alumnos entran en vacaciones, pero los días de vacaciones de los docentes son variables, algunos tienen 50, otros 30, otros 20. Ante esta prolongación del ciclo lectivo debemos respetar esos días de vacaciones. Las clases siempre comienzan en marzo, pero vamos a comenzar en febrero. El inicio del año próximo va a estar relacionado con el final de este. Una vez finalizado marzo, puede ser que los alumnos promuevan el año o no. En caso de que no lleguen con los contenidos, van a tener una promoción acompañada, para que en el transcurso del 2021 se trabajen esos contenidos que no tenían aprobados”, informó.

“Ojalá que ya podamos contar con la vacuna en la provincia para garantizar la presencialidad sin correr riesgos. Confiamos en tener novedades alentadoras y positivas, y seguramente lo anunciará el gobernador”, adelantó.

Escuela cerrada

Por último se le consultó sobre la decisión de no convocar a docentes antárticos para el año próximo, dado que no habrá inicio del ciclo lectivo. “Recibimos la resolución del Ministerio de Defensa de la Nación que informa sobre esto. La escuela no va a funcionar y esto nos dolió y nos preocupó, porque durante todo este año esa escuela trabajó con normalidad desde la presencialidad, y tenerla cerrada sin garantizar el servicio educativo nos preocupa. Son decisiones que no podemos tomar como provincia sino que son recaudos que han tomado a nivel nacional”, concluyó.