Hotton ratificó su compromiso con ‘Las Dos Vidas’

Cynthia Hotton, quien acompaña como candidata a vicepresidente a Juan José Gómez Centurión en la fórmula presidencial, recorrió Ushuaia y Río Grande para agradecer a los fueguinos el acompañamiento obtenido en las PASO donde el Frente Nos sacó más de cinco mil votos siendo la cuarta fuerza. “Le diría a la gente que vote por convicción y no por miedo, como vamos a acotar nuestra elección a dos opciones, que mejor que elegir algo distinto”, animó la candidata.

Río Grande.- La candidata a Vicepresidente de la Nación por el espacio Frente Nos, Cynthia Hotton (quien acompaña a Juan José Gómez Centurión en la fórmula presidencial), realizó un periplo por las ciudades fueguinas y ratificó su compromiso con ‘Las Dos Vidas’.

En Río Grande concedió una entrevista con Radio FM Fuego (90.1 MHZ) en dependencia de la iglesia evangélica ‘Hay Vida en Jesús’ donde manifestó su júbilo por haber obtenido en las PASO más de cinco mil votos “siendo la cuarta fuerza en Tierra del Fuego, una provincia que no habíamos logrado visitar”, dijo.

En ese sentido también refirió que “en todo el país hemos sacado una cantidad de votos muy sorprendente; incluso en varias provincias salimos terceros, como en el Chaco, en Misiones y sentía que tenía que venir a Tierra del Fuego, sobre todo para agradecer a todos aquellos que de una manera desinteresada entendieron el mensaje, nos acompañaron, estuvimos estuvieron fiscalizando, acá no hubo folletos, no llegaron recursos porque no los tenemos, pero hay un gran pueblo que le dice sí a la vida, sí a la familia y que entendieron este mensaje y que hicieron la campaña por nosotros”, agradeció la Candidata.

La ex diputada y economista resaltó de este modo los 700 mil votos obtenidos a nivel nacional y lo consideró “nuestro piso”.

En cuanto al debate presidencial del domingo, que presenció y consideró como “un momento histórico”, aseguró “me pareció una instancia interesante, el formato no lo veo como un debate sino una presentación en pública de los candidatos y plataformas, con pocos segundos para decir mucho. Lo que sí no hubo ninguna mujer”, lamentó.

En ese sentido anticipó que “estamos trabajando para que se de un debate entre vicepresidentes y ahí sí somos tres mujeres (además de la propia Hotton, Cristina Fernández y Romina Del Plá) y estamos esperando a que se confirme esta instancia de debate y como hija de Dios poder llevar esta postura en defensa de la vida”.

Sobre el mensaje de campaña agregó que es central la defensa de las Dos Vidas, el reclamo territorial sobre las islas Malvinas y la Antártida, la protección de los más débiles.

Justamente Juan José Gómez Centurión dijo que “quiero ser el presidente que defienda a los argentinos más débiles. A los niños y a los ancianos olvidados y estafados. Mienten si les dicen que defienden las dos vidas cuando regalan misoprostol como caramelos. Mienten los que dicen que van a luchar contra la corrupción y tienen una candidata a vicepresidenta con ocho procesamientos”.

Otra de sus apuestas fue hacer uso de su condición de ex militar y combatiente de Malvinas, a la hora de pedir un reclamo más enérgico sobre la soberanía argentina en las islas y en el territorio antártico.

Los derechos humanos fueron un aspecto que aprovechó para lanzar una crítica al presidente Mauricio Macri, quien fue su último jefe político: “¿Cuál es la verdadera imagen presidencial? ¿La del Presidente que concurre al acto en memoria de los soldados asesinados en Formosa o el que lleva a los mandatarios extranjeros al Parque de la Memoria?”, afirmó, al opinar sobre el tema en el bloque correspondiente.

Con respecto a la inmigración, el candidato pidió endurecer las fronteras, fortalecer los controles y destinar un mayor presupuesto a defensa. En lo económico, propuso bajar impuestos, eliminar retenciones y recortar el gasto público para alcanzar una “austeridad fiscal” que beneficie a las PYMES. Pero la oposición al aborto fue el tema que apareció con mayor frecuencia: lo eligió para presentarse y cerrar el debate.

Hotton coincidió en ese sentido y agregó que “hemos hablado de la defensa de la vida, de la familia, de los valores que hacen que cualquier propuesta sea mejor, porque podés hablar de cualquier propuesta económica pero si hay corrupción no sirve. No se trata tanto de modelos sino de quienes los llevan adelante. Le diría a la gente que vote por convicción y no por miedo, como vamos a acotar nuestra elección a dos opciones, que mejor que elegir algo distinto”, resumió finalmente.