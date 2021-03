“Hicieron la obra para la elección, le mintieron a la gente y encima les salió mal”, lo aseguró el Presidente de Vialidad Provincial Edardo Sandri con relación a la fallida apertura de la ruta alternativa que conecta los barrios de la margen sur de Río Grande con el Destacamento policial “José Menéndez” que realizó la gestión provincial anterior. Cabe remarcar que hoy el paso continúa cerrado, hay deudas de por medio, y hasta un proceso judicial en pleno curso.

Río Grande.- El presidente de Vialidad Provincial Edardo Sandri se refirió a la apertura de la vieja Ruta 3, que desde hace tiempo se encuentran solicitando los vecinos de la Margen Sur, teniendo en cuenta que solamente en la actualidad solo une ese sector de la ciudad con la zona norte el puente General Mosconi.

Cabe recordar que durante el año 201 8se llevó a cabo una obra, y su respectiva inauguración en 2019, pero en la actualidad la arteria no está abierta debido a un proceso judicial con los propietarios de la estancia, así como también por falencias en las obras que se ejecutaron para habilitar el viejo trazado de la Ruta 3.

En este sentido el Presidente de Vialidad Provincial manifestó que “la situación de la ruta sigue siendo la misma de siempre, la gestión anterior expropio, y los trabajos que se hicieron se realizaron mal en cuanto al alambrado que se había pedido por contrato, conclusión, el dueño del campo lo cerró, tiene todo el derecho de hacerlo porque se hicieron las cosas mal por parte del Estado”.

Por tal motivo indicó que “estamos a la espera de volver a sentarnos con el Sr. Martín Paz para conversar sobre el tema, y estamos intentando la manera para reacomodar todo ese tema, dado que el Sr. Paz tiene todo el derecho de haberlo cerrado porque lo que se hizo fue mal hecho, y en el medio hay un tema judicial, ver de resolverlo, y a partir de ahí poder avanzar”, explicó.

Recordó que “las gestiones comenzaron el año pasado, pero terminó frenado por la cuestión de la pandemia, pero todavía no sé a quién se le ocurrió que Vialidad Provincial puede hacer un alambrado, el alambrado es para los alambradores, Vialidad normalmente hace rutas, entonces estamos a la espera de poder sentarnos con la gente de legales de la estancia para llegar a un acuerdo porque entiendo que la provincia le debe desde la gestión anterior, además de que hay un juicio dando vuelta que le hicieron a título personal a la ex gobernadora Bertone, por lo cual es un tema bastante complejo”.

Si bien señaló que “la voluntad está de parte del dueño del campo, pero cuando la Justicia está de por medio, después es difícil poder sentarse a conversar, dado que en el medio pasan cosas”.

Sandri dijo que si “bien la ruta se inauguró en su momento, también rememoró que el puente de Radman se inauguró tres veces, pero no está, el cruce a Chile también se inauguró en varias oportunidades, pero ya no existe, con lo cual que se inaugure, no significa que se haya realizado”, sentenció.

Puntualizó que “Vialidad provincial en la gestión anterior se metió en un brete como lo fue el tema de querer alambrar, algo que no debía haber hecho, dado que si yo quiero hacer un puente, contrato una empresa que sepa hacer el puente porque nosotros no tenemos la capacidad técnica, y esto es algo parecido, dado que si uno observa lo que se hizo, se realizó un alambrado más para gallinero, que para tener ganado adentro, entonces le asiste toda la razón al dueño del campo en haber hecho lo que se hizo, porque lo que se hizo, verdaderamente, se hizo mal”, expuso.

El presidente del Vialidad definió a la obra como una “obra hecha exclusivamente para una elección, de manera de decirle a los vecinos de la Margen Sur que vamos a tener otra salida, y les mintieron, y les volvieron a mentir, lo inauguraron para una elección, que encima hasta la elección les alió mal”, pronunció.

Sandri afirmó que “el alambrado le salió fortuna al Estado, hicieron las cosas mal, y cuando uno hace las cosas mal, el resultado es malo”.

Puente de Radman

Consultado sobre el puente de Radman, Sandri fue contundente al asegurar que “se inauguraban puentes que no eran puentes, igualmente se sacaban fotos, se ponían alcantarillas, que cuando viene el deshielo, se lo llevaba el agua, por eso yo este año ni siquiera las puse porque no tienen ninguna razón de ser, primero porque no son baratas, por lo cual lo que tenemos nosotros en carpeta realizar en ese lugar es un puente definitivo”, concluyó.