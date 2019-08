Hernán Rossi brindó su apoyo a Natalia Jañez y Ricardo Prinos

El presidente del Instituto Moisés Lebensohn, Hernán Rossi, recorrió las tres ciudades fueguinas acompañando a los precandidatos a senadores nacionales por Cantera Popular (Lista 502 B) Natalia Jañez y Ricardo Prinos y entendió que estos postulantes del radicalismo “van a hacer un buen papel en las PASO del domingo”. El ex legislador porteño enfatizó que “es estratégico para el país ocupar la Patagonia y por ende son estratégicas las fuentes de trabajo, porque si la gente no tiene trabajo, se va a terminar yendo y me parece que desde ese punto de vista hay que ratificar la continuidad de la Ley de Promoción Industrial 19.640, tiene que prorrogarse, pero también hay que rediscutirla y mejorarla porque probablemente no alcance”.

Río Grande.- Dirigentes del radicalismo visitaron los estudios de Radio Universidad (93.5 MHZ), entre ellos el presidente del Instituto Moisés Lebensohn, Hernán Rossi y los precandidatos Natalia Jañez y Ricardo Prinos, donde se refirieron a la marcha de la campaña y el apoyo nacional a los postulantes fueguinos.

“Venimos a acompañar a Natalia Jañez y a Ricardo Prinos porque sabemos de sus capacidades, es gente que se prepara y también sabemos que van a representar los intereses de los fueguinos en el Senado de la Nación; pero por sobre todo porque sabemos la determinación que han tomado de utilizar esa herramienta fenomenal que son las PASO, las elecciones Primarias, Abiertas, Simultaneas y Obligatorias para permitir que la ciudadanía participe en este proceso de selección de candidatos, porque de esta manera mejoramos la política y el funcionamiento democrático de los partidos políticos”, entendió Rossi.

En ese sentido, el entrevistado entendió que las PASO “son una herramienta que no está siendo usada por la mayoría de los frentes, de los espacios, y en el caso de ‘Juntos por el Cambio’ sí está siendo usada porque Natalia Jañez y a Ricardo Prinos –junto a un grupo importante de militantes fueguinos- decidieron dar esa pelea”, elogió.

Observó que “los oficialismo una vez que llegan se olvidan y descreen un poco de las PASO” y que no estuvo de acuerdo a aquellos dirigentes radicales que plantearon eliminar esta herramienta democrática “porque era un gasto inútil y nosotros creemos que sí”, dijo y fundamentó que sin las PASO “Martín Lousteau nunca se hubiera incorporado a la política porteña y nunca se hubiera incorporado a la Unión Cívica Radical porteña de no ser por la herramienta de las PASO, porque el partido estaba muy cerrado, lo manejaban unos pocos y la verdad que tener esta herramienta de participación permitió que un grupo de jóvenes se incorporaran, no solo Lousteau, sino también Débora Pérez Volpin”.

Agregó que “las PASO no solo permiten la participación de la ciudadanía, sino que también obliga a los partidos a abrirse, los obliga a buscar gente nueva que participe, por supuesto que coincida con las visiones y los valores y que no quede todo en un círculo chiquito de los mismos de siempre, porque eso le hace muy mal a la democracia”.

El presidente del Instituto Moisés Lebensohn destacó que “para nosotros es muy importante venir a acompañarlos y creemos que ellos van a hacer un buen papel el próximo domingo”.

Hernán Rossi se consideró “un militante más” dentro del radicalismo del cual llegó a ser presidente del Comité Nacional de la Juventud Radical, se formó en Franja Morada y fundó hace unos quince años, junto a otros dirigentes y militantes, y también fundó la Cantera Popular que es el nombre de la lista que lleva a Jañez – Prinos.

Hasta hace un par de años fue Legislador por la Ciudad de Buenos Aires y acompaña desde ahí la campaña de Martín Lousteau.

“Me enrolo en la militancia de los sectores progresistas de la Unión Cívica Radical, me considero un social demócrata y la incorporación de Martín Lousteau, una figura política que puede hacer aportes muy importantes para resolver los problemas centrales de la Argentina que pasan fundamentalmente por la economía y por el Estado”.

Rossi ratificó su apoyo a la 19640

También consideró que en lo que atañe a Tierra del Fuego, “es seguir pensando en términos geopolíticos y estratégicos para su desarrollo. Una de las cosas que observo cuando vengo a Tierra del Fuego es cómo crece su población, en los últimos diez años hemos tenido la oportunidad de visitar Ushuaia, Río Grande y Tolhuin y en estas tres ciudades vemos como se expanden los barrios, también nuevas localidades como Almanza está creciendo. El año que viene, según la ley, deberá hacerse un censo de población y de ahí seguramente corroboraremos este crecimiento”.

En ese sentido enfatizó que “es estratégico para el país ocupar la Patagonia y por ende son estratégicas las fuentes de trabajo, porque si la gente no tiene trabajo, se va a terminar yendo y me parece que desde ese punto de vista hay que ratificar la continuidad de la Ley de Promoción Industrial 19.640, tiene que prorrogarse, pero también hay que rediscutirla y mejorarla porque probablemente no alcance”.

Agradecimiento por el apoyo nacional

“No es la primera vez que nos visita Hernán, no solo en Río Grande ya que en la antevíspera estuvimos en Tolhuin compartiendo con algunos vecinos y asimismo en la ciudad de Ushuaia, ya de cara al domingo que viene en que se desarrollarán las PASO”, comentó Jañez.

La precandidata a Senadora Nacional por Cantera Popular comentó que hasta el día jueves estarán trabajando en la campaña, incluyendo a asociaciones deportiva, culturales y sociales que los convocaron para que expongan sus proyectos y visiones sobre estos aspectos.

“Convocamos al electorado fueguino a que este domingo 11 de agosto cuando vayan a votar, analicen en el cuarto oscuro quiénes son nuestros candidatos, que le puedan dar la oportunidad a gente joven, gente nueva; necesitamos una renovación en la política fueguina. Esto ya lo planteamos no solo desde la Juventud Radical en su oportunidad, sino también desde la Cantera Popular, sino que queremos que se hable en todos los partidos políticos”, invitó Jañez.

Jañez y Prinos van por la Lista 502 B, Cantera Popular solamente en el Estamento Senadores Nacionales.