Heredia afirmó que “las empresas aéreas se dedicaron a hacer caja, aún sin volar”

En este sentido el referente en turismo señaló a FM La Isla que “llama la atención el desatino y la falta de respuesta de parte de la empresa, a pesar de que es una situación excepcional la que estamos atravesando desde hace ocho meses, pero sorprende que, ingresando al mes de diciembre, con todo lo que representa a la sensibilidad de los turistas la posibilidad de viajar, de trasladarse, y que no haya respuestas, o que plantee una previsibilidad en las programaciones”.

Puntualizó que “tanto Aerolíneas Argentinas y las pocas aerolíneas que han quedado operativas después de este párate, que paralelamente ha sido drástico para muchas compañías, donde todas han quedado sujetas hacia la posibilidad de hacer caja, aun sin volar, es decir subieron a la venta a través de sus sistemas, y a sitios Web programaciones que las podemos llamar ficticias, o supuestamente previsibles con el fin de generar caja”.

Por tal motivo ejemplificó señalando que “de pronto para el mes de diciembre Ushuaia llego a figurar con cinco o seis vuelos por día, Río Grande con dos vuelos diarios, entonces la gente comenzó a comprar pasajes, primero porque estaba el incentivo del pre viaje, donde verdaderamente el resultado fue positivo, donde mucha gente se volvió a la compra de pasajes, las ofertas eran muy buenas, teniendo en cuenta que la grilla presentaba una oferta tentadora en cuanto a la cantidad de vuelos, pero la gente a las 48 o 72 horas comenzó a recibir correos electrónicos en los que decían que sus vuelos fueron cancelados, además de indicarles de que deberían contactarse vía WhatsApp, o sea las líneas aéreas necesitaron hacer caja, y lo hicieron de este modo”.

Heredia remarcó que “no digo que haya habido un fraude, ni mucho menos, pero fue un recurso de las líneas aéreas en función de la necesidad de mover o generar ventas, evidentemente no es que la gente pierda el dinero, pero lo que está generando molestia, algo que todavía no se ha visibilizado en los medios, es que no se puede viajar, es decir te cancelan el vuelo, y la gente no tiene respuestas”.

En este contexto indicó que “uno lo que puede observar en los sistemas de reserva, llamados CRS, que son los sistemas internos de las líneas aéreas como Amadeus, Sabre,, y uno percibe que los vuelos están bloqueados”.

Recordó que “los vuelos internacionales figuran operativos recién a partir del 23 de diciembre en adelante, teniendo en cuenta que la gente ha comprado vuelos para Madrid, y para cualquier otro destino para los primeros días de diciembre, y en los sistemas internos de las empresas aéreas esos vuelos no figuran”, sentenció, al tiempo que sostuvo que “Aerolíneas Argentinas tiene más de un millón de mensajes de Whatsapp sin procesar, que no dan abasto, temiendo en cuenta que cada una de las ventas que se generaron en este último tiempo también generan consultas, reclamos, además de que a través de Whatsapp hay respuestas asertivas, siendo que el call center no está atendiendo, lo cual es curioso, y todo se remite al acceso vía Whatsapp”.

Aerolíneas Argentinas sin respuestas

Ante este desolador panorama, Heredia expuso que “genera desconcierto que Aerolíneas no de respuestas, es algo muy curioso”, dijo, al tiempo que recordó que “en Tierra del Fuego de las cinco empresas que llegaron a volar hasta el año pasado, tres desaparecieron, quedando solamente dos, Aerolíneas Argentinas y Jet Smart, no hay más empresas, siendo que Jet Smart va a tomar una frecuencia que tenía asignada Norwegian, compra los permisos de esta última, y Jet Smart tiene programado para este mes en curso tres vuelos semanales para Ushuaia, si bien hay semanas en los que figuran tres frecuencias, y otras dos”.

En otro orden indicó que el costo operativo de movilizar un avión es muy “importante en base al dólar, y las líneas aéreas tienen un punto de equilibrio de cada ruta, donde se le cargan estos datos a un algoritmo, y si el algoritmo dice que no logra el coeficiente de ocupación cercano al 75%, automáticamente lo cancela, es decir lo cancela un algoritmo, entonces los que se hace es juntar los pasajeros del día de hoy, con el del día de mañana, y las empresas también están haciendo eso, dado que el costo es un factor crucial”.

Ushuaia figura con un vuelo diario

Heredia manifestó que “hoy Ushuaia figura con un vuelo diario, saliendo a las 19 horas todos los días, sujeto a revisión minuto a minuto, siendo que las programaciones de los meses de enero, febrero, marzo figuran como las ideales, con tres o cuatro vuelos diarios para Ushuaia, con dos vuelos diarios para Río Grande, pero veremos por cuánto tiempo más la sostienen porque todo obedece a un factor de costo, y a un factor de demanda, que lamentablemente define cualquier tipo de rentabilidad para las líneas aéreas”.