“Hemos trabajado en la concientización ciudadana para el corte de boleta”

El precandidato a senador del Frente Todos Vamos a Vivir Mejor (Lista 503), Dr. Federico Runín, efectuó un reconocimiento a los fiscales que actuarán en la elección del domingo, por el rol importante que les cabe en un comicio donde están apostando al corte de boleta, para adosar la fórmula presidencial Fernández-Fernández a FORJA. Como en la elección provincial, indicó que hubo un trabajo fundamental de la militancia, visitando casa por casa a los vecinos, acompañado de instructivos por las redes sociales. Adelantó la negativa a cualquier intento de reforma laboral de llegar al Congreso, y resaltó que los principios del sector siguen siendo los mismos desde que asumió Melella la intendencia. “Creemos que vamos a ser una gran elección”, pronosticó tanto del resultado a nivel local como nacional.

Río Grande.- El precandidato a senador por la Lista 503, Dr. Federico Runín, hizo su balance de la campaña rumbo a las PASO, que se definen este domingo, y señaló por FM Master’s que “hemos hecho un trabajo territorial muy profundo en las tres ciudades de la provincia. Fue una campaña fuerte, porque hace un mes venimos llevando la propuesta a todos los vecinos de la provincia”.

Luego del triunfo de Melella en las elecciones provinciales, “aprovechamos el envión de la campaña provincial. El 16 de junio los ciudadanos de Tierra del Fuego votaron un cambio de rumbo, un nuevo gobernador, y nosotros somos la lista de candidatos de Gustavo Melella. Con esta fuerza y energía trabajamos puerta a puerta y hablamos con todos”, sostuvo.

Una característica diferencial en esta elección es la campaña de corte de boleta para acompañar la fórmula Fernández-Fernández a la lista de FORJA. “En este punto hemos venido trabajando, para la concientización ciudadana del corte de boleta. El hecho de llevar boleta corta no es fácil, hay que militarla, hablarlo con los vecinos, y les estamos pidiendo que, cuando nos acompañen, corten la boleta presidencial y pongan en el sobre nuestra boleta naranja y la boleta presidencial de Fernández-Fernández”, señaló.

A fin de que sea clara la explicación para los electores, dijo que “hemos intensificado la campaña en estos últimos días, con instructivos sobre el corte de boleta, imágenes y videos de cómo se debe hacer. Hemos hecho una campaña de promoción para entregar folletería, volantes y tijeras, a efectos de que la ciudadanía esté concientizada sobre el corte de boleta, que acompañen a nuestra lista y acompañen la fórmula presidencial Fernández-Fernández”.

“Nosotros estamos apostando a un modelo de país con Fernández-Fernández. Un modelo que ponga foco en la industria nacional, que es lo que se necesita motorizar para que Tierra del Fuego salga adelante, con independencia económica, con soberanía política. Todos nosotros estamos apuntando a ese modelo. Ahora esperamos los resultados de las PASO pero los definitivos se van a dar en las elecciones generales del 27 de octubre y en esa línea de tiempo estamos apostando a lo mejor, que es que gane Fernández-Fernández y trabajamos en ese contexto para hacer lo mejor por Tierra del Fuego”, remarcó.

La prioridad es “trabajar en la prórroga del subrégimen y paralelamente poner en discusión la ampliación de la matriz productiva. Ese fue uno de los puntos que firmó nuestro gobernador electo Gustavo Melella con el candidato Alberto Fernández. Ese es el camino que hay que transitar para sacar la provincia adelante y recuperar los puestos de trabajo que se han perdido en este tiempo”, sentenció.

Observó que los datos comparativos “son alarmantes, porque en 2016 teníamos una tasa de desempleo del 5,9% y hoy está en el 13% en la provincia. Supera la tasa nacional y es el principal tema de agenda de los ciudadanos de Tierra del Fuego. Desde el Congreso nacional queremos aportar a ese debate tan necesario para nuestra isla”.

Asimismo, adelantó su negativa a cualquier intento de reforma laboral, como se viene reclamando desde sectores empresarios. “Nosotros tenemos un camino transitado desde fines de 2011 cuando ganó Gustavo Melella la intendencia hasta hoy. Siempre fue en el marco de un proyecto nacional y popular, y hemos sido muy claros con nuestros principios. No vamos a avalar ninguna quita de derechos a los trabajadores ante cualquier reforma laboral que se quiera discutir en el ámbito del Congreso. Nuestra postura ha sido siempre clara y de esa misma forma vamos a ir a defender al Congreso nuestras ideas”, afirmó.

Crecimiento de FORJA

Por otra parte, se refirió al crecimiento del partido luego de lograr el primer gobernador electo de esta fuerza política. “Esto obviamente fortaleció al partido enormemente al ganar la elección provincial. Realmente trabajamos mucho para poder lograr ese resultado, que fortalece la estructura partidaria. Hace poco tuvimos una mesa nacional en la provincia de Chaco, donde también FORJA es un partido fuerte. Estuvimos con el intendente de Resistencia, ‘Coqui’ Capitanich, con quien tenemos una relación desde hace tiempo, porque lo hemos visitado incluso desde que era jefe de gabinete en la Casa Rosada. Ahora tener a nuestro conductor provincial como un gobernador en el ámbito del partido lo fortalece mucho”, celebró.

“Los vecinos nos han abierto la puerta en Ushuaia y en toda la provincia y han escuchado nuestra propuesta. Queremos llegar al Congreso nacional para defender los intereses de Tierra del Fuego y a todos los fueguinos de la mejor manera posible, en sintonía con un gobierno provincial de Gustavo Melella, que asume en diciembre. Nosotros estamos muy agradecidos con la gente y nos acompaña en la lista de candidatos a senadores Adriana Chapperón, que es una médica reconocida y viene trabajando desde hace mucho tiempo con nosotros. Eso es muy positivo. La fórmula de diputados la encabeza Mabel Caparrós, la sigue Osvaldo López y Daiana Freiberger, que es una colega de Ushuaia. Este frente Vamos Todos a Vivir Mejor está compuesto por un diversidad de partidos políticos, porque hablamos no solamente de FORJA, sino de Nuevo Encuentro, del Partido Solidario, de Unidad Popular. Con todos ellos estamos ofreciendo la mejor propuesta para el Congreso nacional, con todo el compromiso que en mi caso particular me ha caracterizado desde la gestión. Eso es lo que uno piensa aportar en el Congreso nacional: la experiencia de gestión desde finales de 2011 de la mano de Gustavo Melella, que ve a la política como una herramienta para transformar positivamente la calidad de vida de la gente. Con esa misma energía queremos seguir trabajando con todos los actores que nos acompañan”, enfatizó.

Reconocimiento a fiscales

Veda mediante, en lo que resta al domingo seguirán trabajando puertas adentro con los fiscales que actuarán en los comicios, a quienes hizo un particular reconocimiento por el rol fundamental que les toca cumplir. Runín dijo que los fiscales “se vienen capacitando para cuidar la boleta, cuidar el voto. El trabajo de los fiscales es esencial y uno lo resalta cada vez que se puede, porque en la elección provincial pasada hubo decisiones de la junta electoral provincial que complicaron la participación de las colectoras. Esto hizo que inmediatamente tuviéramos que juntar a todos los fiscales de la provincia y, gracias al trabajo fuerte que se hizo con ellos, la concientización y el cuidado del voto, se vio el resultado tan positivo del 16 de junio”, aseguró.

Finalmente cifró expectativas de triunfo tanto a nivel local como nacional con el Frente de Todos. “Creemos que vamos a ser una gran elección y venimos trabajando fuertemente en esto, y que el domingo el acto electoral se va a desarrollar con total normalidad. Hemos tenido una muy buena recepción de los vecinos y eso nos anima a seguir para las elecciones generales del 27 de octubre. Nosotros vamos a ser los verdaderos aliados del pueblo de Tierra del Fuego en el Congreso Nacional, justamente porque somos los candidatos de Gustavo Melella y vamos a trabajar codo a codo con el gobernador que asume en diciembre, en consenso con todos los municipios. Nos moviliza el interés de que Tierra del Fuego salga adelante en materia de empleo, de industria nacional, de soberanía en Malvinas. Somos la propuesta que va a representar adecuadamente los intereses de Tierra del Fuego en el Congreso”, concluyó Runín.