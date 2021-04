“Hay una preocupación lógica en todos los servicios de emergencia”

Así lo expresó Ricardo Bucarey, director de Defensa Civil de Tolhuin, quien remarcó que “la responsabilidad pasa por toda la comunidad. Debemos ser responsables por nuestra salud y también por la del resto. Creo que estamos más preparados para esta segunda ola en lo que tiene que ver con los cuidados preventivos”.

Tolhuin.- El Director de Defensa Civil de Tolhuin, Ricardo Bucarey, dialogó con la 95.1 en “De menos a más” donde explicó cómo vienen llevando a cabo adelante el trabajo con las distintas áreas de prevención en el marco de la segunda ola de coronavirus que continúa causando mucha preocupación e incertidumbre en la provincia.

Al respecto, recordó que “el Comité Operativo de Emergencia está encabezado por el Intendente Daniel Harrington quien está al tanto de todas las novedades y los trabajaos que venimos realizando. En los últimos días, no nos hemos juntado de forma física pero sí se mantiene en constante comunicación con los distintos entes de emergencia. Hay una preocupación en todos los servicios de emergencia y a esta altura del partido, hacemos hincapié en que ya es responsabilidad de todos. Hemos tenido una primera etapa el año pasado que era algo novedoso para todos porque no sabíamos a qué nos enfrentábamos, por lo cual, hicimos un gran trabajo de concientización en función del cuidado de nuestros vecinos”.

En este sentido, remarcó que “la responsabilidad pasa por toda la comunidad. Debemos ser responsables por nuestra salud y también por la del resto. Creo que estamos más preparados para esta segunda ola en lo que tiene que ver con los cuidados preventivos”.

Sobre cómo se encuentran analizando los trabajos de prevención, precisó que “la semana pasada comenzamos nuevamente con un trabajo mancomunado con la Dirección de Habilitaciones Comerciales que encabeza Luís Cisterna y hemos llegado a una conclusión de ir trabajando de forma paulatina. La semana pasada realizamos trabajos de desinfección en los comercios donde sabemos que hay mayor circulación de personas y generando conciencia en los propietarios de estos espacios para que también puedan hacer lo propio y desinfecten los locales al menos tres veces a la semana”.

“Hubo un impacto negativo tremendo en toda nuestra sociedad, en la parte turística, hotelera como así también en las empresas y los comercios, que han sufrido mucho por el aislamiento, pero que funcionó y funciona. Quedó demostrado que el trabajo realizado por el Centro Asistencial, generando burbujas, ha sido muy positivo. Tenemos que hacernos responsables de nuestras familias y nuestro entorno. El virus llegó en un momento en Tierra del Fuego y tenemos que saber convivir con él”.

Turistas accidentados

El Director de Defensa Civil de Tolhuin comentó que el área no ha incrementado la recepción de llamados de emergencia para solicitar asistencia en los puntos turísticos de la localidad a diferencia de lo que sí ha sucedido, por ejemplo, en la zona de Laguna Esmeralda y el Glaciar Martial de Ushuaia. “En el transcurso de esta temporada hemos tenido alrededor de nueve asistencias que algunas fueron de público conocimiento y otros no tanto porque se llevó un trabajo articulado y rápido. Tenemos una zona muy amplia y al no tener muchos senderos demarcados, muchas personas se aventuran a hacer excursiones por lugares que no están habilitados”, señaló.

“Por ejemplo, hace poco tiempo una persona oriunda de Río Grande salió a caminar y su familia nos avisa que esta persona debía haber llegado y ya era muy tarde y la referencia que nos dieron fue que vino a Tolhuin a pasear al campo y no tenía otra referencia y para nosotros es muy difícil porque podemos presumir que puede estar en cualquier lado. Necesitamos que nos informen los lugares donde van a realizar sus recorridas entendiendo las dificultades que existen en algunos senderos. Cuesta mucho que las personas informen sus travesías, pero de a poco lo estamos logrando”.

Explicó que los costos de rescate “están a cargo del Municipio por lo menos lo que tiene que ver nuestro equipamiento y lo que demande nuestro trabajo. La Comisión de Auxilios siempre está activa y los costos corren por el Municipio y cada institución hace lo propio”.

Riesgo de sismo

“Lejos de querer generar cualquier tipo de pánico innecesario, es importante entender que, en relación a los posibles sismos en nuestra localidad, una sociedad poco informada es una sociedad muy vulnerable. Hace 40 días tuvimos un movimiento importante sísmico de 3.5 aquí en nuestra localidad donde hicimos los relevamientos y fuimos a un aserradero muy cercano de aquí donde los vecinos que trabajan ahí sintieron el movimiento, pero en nuestra mente automáticamente por ahí lo asociamos con que todo se va a caer y no es tan así”.

Finalmente, sostuvo que “debemos estar preparados. Hace un tiempo comenzamos llevando el plan de evacuación a los establecimientos educativos y si bien todos los años lo reforzamos y debemos practicarlo. También trabajamos constantemente con el Centro Astronómico de Río Grande”.