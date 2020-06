“Hay un pedacito de mí en cada cuadro”

La joven artista plástica riograndense Mariana Torales, quien por una discapacidad pinta sus cuadros con la boca, contó cómo llegó con su obra hasta su Formosa natal. Tiene proyectado seguir Bellas Artes, pero tuvo que postergar ese sueño por problemas económicos. De todas maneras se encuentra estudiando abogacía, sigue pintando y piensa dictar un taller de dibujo, en cuanto la cuarentena se lo permita.

Mariana Torales (21), artista plástica de Río Grande recibida en el Centro Polivalente de Arte, nació en la provincia de Formosa y se radicó con su familia en Tierra del Fuego cuando tenía 10 años. Mariana tiene artrogriposis múltiple congénita, una patología que hace referencia a diversos cuadros que se caracterizan por la limitación congénita del movimiento articular. “Tuve complicaciones cuando estaba en la panza de mi mamá y eso imposibilita la movilidad de varias partes de mi cuerpo”, explicó en una entrevista durante la emisión del programa radial “La Mañana en La Tecno”, por Radio Universidad.

Contó que le gusta dibujar desde muy pequeña “toda la vida me gustó la pintura, pero no pensé que llegaría a tanto”, señala en referencia a que sus cuadros son expuestos actualmente en la Cámara de Pequeñas y Medianas Empresas de Formosa (CAPYMEF), gracias a una gestión de la Cámara de Comercio de Río Grande. Además realizó varias exposiciones y estaba a punto de dictar un taller de pintura, cuando por la cuarentena tuvo que suspender esa actividad.

Respecto del cuadro que se exhibe en Formosa dijo que cuando se lo pidieron y “obviamente accedí, yo estaba muy complacida de dar un pedacito de mí a mi tierra de Formosa”. “Fue uno de los cuadros que más me gustaba y la Cámara de Comercio de Río Grande me ayudó, con todos los papeles para poder enviarlo”, mencionó.

Dijo que prefiere pintar paisajes “porque cuando llegué a Tierra del Fuego quedé impactada” y entonces eligió “dibujar paisajes, naturalezas muertas y ese tipo de pinturas”. Mariana expuso sus obras en el Museo Fueguino, la Misión Salesiana y también se pueden ver en su página de Facebook donde se la puede encontrar como Mariana Torales Pintora.

En la actualidad se encuentra estudiando abogacía en la UCES, pero dice que su sueño es estudiar Bellas Artes. Sin embargo no pudo viajar a la provincia de Córdoba “por problemas económicos”, así que piensa terminar abogacía y luego tiene decidido poder concretar la carrera de Bellas Artes.

En una entrevista publicada recientemente en el portal “Desde las Bases”, se refería a sus proyectos y mencionaba: «Mi sueño es ser reconocida, a nivel nacional y porque no, a nivel mundial. No es por la fama, ni nada. Solo me gustaría demostrar que si se quiere, se puede. Que no hay obstáculos para cumplir los sueños».

“Cada una de mis pinturas, revela una parte de mí, revela mis emociones, como me siento y siempre trato de poner un pedacito de mí en cada cuadro, en cada dibujo. La verdad que sin la pintura no sé qué haría”, aseguró la joven artista fueguina.