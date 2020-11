“Hay un panorama muy interesante y si aparece la vacuna el escenario va a cambiar mucho”

La diputada nacional de FORJA Mabel Caparrós aseguró que era necesaria la aprobación del presupuesto nacional y va a favorecer las negociaciones con el FMI. Destacó los beneficios que incluye para la provincia, en financiamiento de obra pública con el plan plurianual de desarrollo energético, y en materia de industria con la diferenciación de impuestos internos para los productos fabricados en Tierra del Fuego. Cuestionó las críticas permanentes de Juntos por el Cambio, que “se oponen a todo” lo que ha planteado el gobierno nacional. Sin embargo observó que la decisión de abstenerse implica un reconocimiento de que el gobierno necesitaba esta herramienta. Defendió el llamado impuesto a la riqueza y afirmó que afectará a una cantidad muy reducida de personas, por única vez, en un “escenario extraordinario” que requiere de una medida extraordinaria de este tipo, para financiar el equipamiento que se necesita en salud e incluso la compra de la vacuna que “se va a distribuir de manera federal con todos los gobiernos de las provincias”. Además valoró el acompañamiento a la Ley Yolanda, de capacitación en materia ambiental para los funcionarios de todos los poderes, y adelantó el tratamiento de la ley nacional de educación ambiental.

Río Grande.- La diputada de FORJA, Mabel Caparrós, evaluó por Radio Universidad 93.5 la extensa sesión de la Cámara baja en la que se aprobó el presupuesto nacional 2021. “Fueron más de veinte horas pero fue una sesión hermosa, con mucho debate, mucha discusión de la oposición, pero pudimos sacar tres leyes muy importantes para la Argentina, más el presupuesto”, dijo.

“El presupuesto había pasado de Diputados ya cerrado, con todas las cuestiones que se discutieron para cada provincia, y cuando fue al Senado no se cargaron las planillas con las obras para cada provincia, solamente se cargó una parte. Por eso volvió a Diputados, donde se incorporaron todas las planillas, sin tocar una sola coma, aunque algunos querían volver a discutir cuestiones de fondo. Se aprobó como lo habíamos tratado en la sesión anterior”, explicó.

“La nación tiene presupuesto y esto era necesario, porque es una herramienta muy importante. Esto le da un marco político al planteo del gobierno argentino y es una herramienta que seguramente le va a servir al Ministro de Economía a la hora de seguir negociando con el FMI. El Ministro Guzmán estuvo en el recinto, también el Ministro de Ambiente, entre otros, porque además se trataba el aporte solidario de los sectores más ricos de la Argentina, que pueden dar una mano en esta situación tan complicada que tiene el país. Seguramente a ellos mucho daño no les va a hacer, porque está establecido para las grandes fortunas e impacta en una porción muy pequeña de la población. Se han calculado algo más de 9 mil personas. Con la suba del dólar esto puede ir variando y esta norma se debe tratar en Senadores, donde no creo que haya mayores problemas”, avizoró.

Beneficios para Tierra del Fuego

Dentro del presupuesto se incluyó financiamiento para la provincia y, fundamentalmente, destacó “el plan energético que presentaron los técnicos, y prevé el desarrollo de la energía eléctrica para las tres localidades fueguinas, para la producción y transporte, para renovación de las turbinas. Es una provincia que necesita crecer y producir energía para garantizar la provisión a las empresas que se quieran instalar”.

“Es un muy buen proyecto y contempla un plan plurianual, en tres años, por 81 mil millones. Es un monto interesante y va a permitir prepararnos para el crecimiento y por otro lado generar empleo en las personas que realicen las obras. Luego tenemos los impuestos internos y prácticamente se volvió al esquema impositivo de 2009, con una diferencia de 10 puntos de ventaja para la industria fueguina. El gobierno de la provincia está trabajando para que ese pequeño incremento –de tasa cero a 6,8%- no caiga sobre los precios para tener un mercado grande y poder competir, dado que hay una diferencia de 10 puntos con los productos importados”, indicó.

“Esta ventaja es buena para la provincia y para el país, porque se empieza a desarrollar la industria del software y en la reglamentación se puede prever el ingreso del equipamiento que sea necesario. Se le dieron herramientas al Ejecutivo nacional para que trabaje de manera federal con los gobiernos provinciales. Esto es bueno, más allá de las críticas de Juntos por el Cambio”, aseveró.

Oposición a todo

Fue muy crítica del bloque opositor porque “es todo destructivo y se ha escuchado una sola cosa buena de ninguna de las propuestas que venimos haciendo. Juntos por el Cambio se abstuvo de acompañar el presupuesto y critican todo, el planteo político, el económico, la proyección de la inflación, de crecimiento. Algunos diputados pedían acompañar algunas cuestiones relacionadas con sus provincias y esto es contradictorio, porque se acompaña o no se acompaña la herramienta. Entiendo que detrás del planteo de abstenerse se comprendió que el gobierno necesitaba esta herramienta para poder continuar su negociación con el FMI y creo que tuvo más que ver con esto”, analizó.

“Hay un panorama muy interesante para la nación, porque si llega a aparecer la vacuna el escenario va a cambiar mucho. Va a ser menor el esfuerzo para despegar nuestra economía. Todas las negociaciones que se han hecho hasta ahora son positivas, a pesar de que han sido de manera telemática también con el FMI” dijo.

La vacuna en la grieta

Respecto de las críticas de la oposición a la vacuna, lo enmarcó en “las quejas permanentes. En la sesión algunas diputadas hablaban de interpelar al ministro Ginés González García por la compra de tantas vacunas. El país está haciendo una pre-compra, porque las dosis que salgan son para vacunar a la humanidad en cada rincón del planeta. Si los países no hacen esta pre-compra con las distintas alternativas que se van presentando, tanto la vacuna rusa como la de Estados Unidos o la de Inglaterra, vamos a quedar en la cola. Esto es lo que está negociando el gobierno argentino y es bueno, porque hay desesperación en el mundo. Ahora parece que Nueva York está cerrando las escuelas por el contagio que tiene, y uno escucha acá reclamos porque no se abren las escuelas, o porque no nos juntamos todos a sesionar”, cuestionó.

“Juntos por el Cambio pide tanto que sesionemos en forma presencial, que yo les propongo que sesionemos todos sin barbijos, y que sea lo que tenga que ser. Se pretende desconocer la existencia de una pandemia que se está llevando vidas todos los días, de gente conocida incluso. Estamos tratando de evitar que en estas vacaciones la gente se relaje, porque vamos a volver con un rebrote de contagiados. Sin embargo en el espacio de Juntos por el Cambio solamente escuchamos cuestionamientos de por qué no se sesiona en forma presencial. Yo fui senadora de la nación y no recuerdo haber tenido tantas reuniones y tanta participación como se ha dado en este tiempo de manera telemática, y nunca se me cayó el sistema. Estuvimos desde las 12 del mediodía hasta las 9 de la mañana escuchando todos los discursos, y no tuve ni un solo problema. Es al revés, porque esto permite que participemos y haya más discusiones y reuniones, y es más difícil hacerlo de manera presencial, al tener que ir de un lugar a otro”, comparó.

“Es más participativo y en la sesión Juntos por el Cambio habló todo lo que quiso. Se ponen tiempos porque somos muchos y todos quieren hablar. De mi bloque eran 80 diputados para hablar y a las 3 de la mañana empezamos a pedir que se bajen y se inserten los discursos”, señaló.

Fibra óptica

En cuanto a la obra que quedó interrumpida, dijo que “el gobierno provincial está trabajando con el gobierno nacional para continuar la factibilidad de la obra. No es de corto plazo la terminación y tiene etapas, pero se va avanzando. Lo importante es ir generando las herramientas que necesitamos en Tierra del Fuego, en energía, en conectividad de redes y en todo lo que sea necesario”.

El impuesto a la riqueza

También consideró que la oposición al llamado impuesto a la riqueza por algunos, o aporte solidario por otros, que tuvo su origen en que el proyecto “lleva nombre y apellido, que es Máximo Kirchner. Si lo hubiese presentado cualquier otro diputado seguramente no se lo cuestionaba tanto. Es un aporte por única vez, de un porcentaje muy pequeño de la población, que tengan patrimonio declarado de más de 300 millones de pesos. Alcanza a una franja pequeña de población y hay 253 personas que tienen más de 3 mil millones de pesos declarados en su patrimonio. A esa gente no le afecta hacer un aporte. Los primeros que salieron a quejarse fueron los de la banca privada, a través del vocero Britos del Banco Macro, para desalentar el tratamiento de este proyecto. Pero hubo pymes como la de Cabrales, que se dedica a vender café, que dijeron que era posible y que debíamos hacerlo, porque hay que colaborar”, contrastó.

“Lo que le pasó a la Argentina le pasó a todo el mundo. El gobierno asumió en diciembre, con un nivel elevadísimo de endeudamiento, con hospitales con dos o tres respiradores, porque no eran de uso habitual. Hoy el respirador es como el termómetro, porque hay problemas muy graves y una franja muy grande de población está recibiendo asistencia mecánica respiratoria. Esto es para equipar hospitales, comprar ropa, instrumentos. Hace poco salió un informe sobre cuánto costaba cada paciente internado por día, que son unos 80 mil pesos, y esos son fondos que tiene que poner el Estado. Si bien no es coparticipable a las provincias, la coparticipación va a estar en la redistribución de los recursos que van a Salud, va a ir a las becas del plan Progresar para la inserción educativa de los jóvenes, a fin de que puedan retomar sus estudios; para el financiamiento de obras en los barrios más carenciados que requieren de obras de saneamiento; además del destino a los insumos para salud. Es muy importante, porque necesitamos garantizar la salud, las vacunas hay que pagarlas y es probable que estos fondos vayan al pago de vacunas, que se van a distribuir de manera federal con todos los gobiernos de las provincias”, aseguró.

Estimó que “van a pagar entre 4 y 6 millones de pesos y me parece que esto no va a provocar la fuga de empresas como también dijeron. La verdad que si una empresa se va del país que le permite crecer por esto, no merece estar en el país, porque no tiene apego a nada. Esta es una crisis a nivel mundial y en todo el mundo se está hablando de que aporten los que más ganan. Hay mucha inequidad, cuando vemos que un jugador gana 27 millones de dólares y un científico está pidiendo que le aumenten porque cobra 50 mil pesos. Hoy en las manos de esos científicos están nuestras vidas. Esta inequidad se da en el mundo y el que más tiene, tiene que aflojar un poco la correa y ser más solidario con los que menos tienen, para que tengan acceso a la educación, a la vivienda digna y al trabajo”, pidió.

“Esto no es un impuesto, es un aporte solidario extraordinario a las grandes fortunas, porque así se llama. Es por única vez porque estamos viviendo un momento extraordinario”, subrayó.

Ley Yolanda

La diputada también se refirió a la aprobación de la ley Yolanda y adelantó el tratamiento de la ley nacional de educación ambiental este mismo año. “Es una ley hermosa en homenaje a Yolanda Ortiz, que fue la primer titular de la Secretaría de Recursos Naturales y Ambiente, creada por Juan Domingo Perón en 1973. Fue la primera vez que se ocupó ese cargo y lo hizo una mujer. En homenaje a ella se hizo esta ley, que tiene que ver con la educación ambiental. Está destinada a que los funcionarios de los tres poderes del Estado se capaciten en cuestiones ambientales, para que en cualquier lugar de trabajo se pueda cuidar la biodiversidad, el ecosistema, la eficiencia energética, se pueda hablar de energías renovables y hasta del uso del papel. Es importante que sepamos que entre todos construimos un ambiente sostenible. Por suerte se le dio sanción definitiva y ahora va para su promulgación. Luego las provincias irán adhiriendo en la medida que vayan pudiendo capacitar a los funcionarios de los poderes del Estado”, expresó.

“El gobierno nacional está teniendo una agenda ambiental impresionante. Hace pocos días adherimos a un acuerdo que permite el acceso a la información pública ambiental para ciudadanos, ONGs, y también se podrán hacer denuncias y representar a la ciudadanía. Muchas veces se oculta esta información porque se utilizan elementos para realizar las extracciones que no son los adecuados, y son contaminantes. En estos días le vamos a dar sanción a la ley nacional de educación ambiental para todos los niveles educativos. Los jóvenes estuvieron haciendo el aguante para la sanción de esta ley Yolanda y para la ley de manejo de fuego hasta las 6 de la mañana. Representan ONGs pero son muy jóvenes, de 18, 25 años, y están preocupados por vivir en un ambiente que sea sustentable, y que pueda recuperarse aquello que ha sido dañado”, valoró.

Prórroga del subrégimen

En lo que atañe a las gestiones para lograr la prórroga del subrégimen, lo dejó en manos del gobierno fueguino. “Tenemos una actitud prudente para que el gobierno pueda llevar adelante esta negociación. La idea es que el subrégimen tenga cambios en los contenidos y sé que están trabajando mucho. Hay un senador –Matías Rodríguez- que había presentado un proyecto de ley, pero no es lo ideal, porque si se somete a discusión este régimen, todas las provincias lo quieren. Nosotros tenemos condiciones geopolíticas especiales y el error es que esto no quedara plasmado en la reforma del ’94. Si algún día se hace una nueva reforma constitucional, la insularidad y las necesidades de Tierra del Fuego deben quedar plasmadas. Somos la única provincia insular de la Argentina y necesitamos conectividad marítima, aérea, razones especiales para generar empleo, educación, salud, porque estamos alejados de todos los centros de mayor complejidad”, planteó.

“El gobierno provincial tiene muy buenos técnicos para hacer esta tarea y estamos a disposición para cuando ellos requieran que tengamos que estar. Mientras tanto tratamos de no interferir, porque quienes le tienen que dar el perfil a la provincia son los Ejecutivos. El ministro Kulfas rezonga por el tema del subrégimen pero es una persona muy capaz para trabajar con este tema y puede haber muy buenos resultados, sin que pase por el Congreso de la nación”, concluyó.