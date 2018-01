Florencia Otrino y Ruth Haag, dos cardiólogas que renunciaron a la planta permanente del Hospital Regional de Río Grande (HRRG), se acercaron a los estudios de AIRE LIBRE FM para brindar su versión del manejo ministerial basado en “la falta de respuesta y persecución laboral“. Las profesionales, que se suman a una lista de médicos que dejaron su cargo en el hospital, coincidieron en que esta gestión “nunca dio una respuesta, maltrata y reprime a los trabajadores de planta“.

“En un principio, en los primeros momentos, tuve la suerte de conseguir un montón de equipos y eso hizo que podamos crecer. Hubo un punto de inflexión porque todo se desmoronó y empezaron las trabas, uno se cansa y se siente desprotegido por la gestión“, señaló una de las doctoras que llegó a la isla para brindar servicios.

Y añadió: “Uno dice hasta acá llegué, por salud propia, y ver donde puedo hacer algo positivo para la salud de Río Grande y en el Hospital no puedo“.

“Hay un maltrato institucional, se nota, todos lo vemos. Hemos tenido situaciones donde nos sentimos perseguidos. Si hay un paro general van a sacarte foto a ver si estás trabajando“, ejemplificó una de las médicas. Y agregó: “No había consultorio suficiente para cardiologos, fueron dos años de silencio. Ahora hay 6 cardiólogos”.

Sobre la diferencia entre los empleados de planta permanente y los contratados, Haag expresó: “En realidad nosotros no tenemos contratados en el servicio y lo vemos con nuestro colegas algo injusto. La mejor pediátra que conocemos ganaba 853 pesos por día en una guardia versus el contratado que gana 14 mil, cumplen la misma función -teóricamente- pero el contratado se va y el de planta tiene que encargarse“. Y definió: “Exprimir al planta para darle beneficio al contratado no me parece justo“.

“El régimen del residente es el último eslabón de la carrera de médico. Cualquier médico que tiene una residencia la pasa mal, la palabra del residente no vale o si otro hace algo mal también es culpa del residente. Nosotros tuvimos que hacernos cargos de un caño que se rompió de agua y de un cable que se quemó. No tenemos enchufes, y dicen que lo tienen que comprar los médicos. Así es con todos los médicos”, dijo la doctora.

¿Cómo fue la relación con el anterior ministro de Salud, Marcos Colman? Las doctoras coincidieron en que “con el ministro Marcos Colman nos sentábamos pero nunca dio una solución. Era prácticamente si no te gusta andate. Lo dijo textual en una reunión, ‘ahí esta la puerta y andate’. Y así se fueron médicos“.

Y añadieron: “El ex ministro dijo que el que se oponga a la intervención cardiovascular lo iba a prender fuego. El Hospital como Institución no está preparado para eso, no tenemos las instalaciones ni el Hospital“.

“Yo no quiero que me aumenten el sueldo con guardias, quiero que le aumenten a todos. Aunque me ofrezcan un millón de dólares no me voy a quedar, no concuerdo con el manejo que existe“, señaló una de las profesionales.

Sobre los dos directores del HRRG que renunciaron en la actual gestión, las doctoras señalaron: “(Christian) Tejedor y (Alicia) Herrera hicieron hasta donde los dejaron hacer. Puntualmente es el secretario de Administración Financiera e Infraestructura Sanitaria, Víctor Díaz, quien es la persona que tiene la forma más represiva y agresiva de expresarse. Esa es la pantalla que vemos para arriba“.

Fuente: AIRE LIBRE FM (96.3 MHZ).