“Hay muchos datos técnicos que no tenemos y esperaba que asistiera”

El legislador del FPV Ricardo Romano cuestionó la ausencia del presidente de la caja Rubén Bahntje y dijo que recién el lunes por la tarde pudo acceder al informe que remitió por escrito. Consideró que, por tratarse la movilidad jubilatoria de un tema técnico, debió estar presente para dar explicaciones a los legisladores y a los jubilados, y confía en que asista a la próxima convocatoria. Adelantó su acompañamiento al proyecto del MPF para devolver la movilidad automática a los jubilados, en respeto a la voluntad de los electos.

Río Grande.- El legislador del FPV Ricardo Romano adelantó el acompañamiento al proyecto del MPF, como representante del gobierno electo, para devolver la movilidad automática al sector pasivo, luego de la reunión de comisión realizada ayer.

Por Radio Fueguina hizo una evaluación positiva del encuentro, porque “fueron muchos jubilados que querían participar y opinaron. Siempre se le da participación a todas las personas que van, porque las reuniones de comisión son públicas. Había varios proyectos sobre el mismo tema, referidos al artículo 6 de la ley 1.210. Desde el MPF se pide la derogación de ese artículo para volver a la movilidad automática. El 82% móvil no sería ajustable cada seis meses sino en forma directa. El legislador Blanco plantea que la movilidad se actualice cada tres meses”, apuntó de la única iniciativa que no propone el ajuste automática.

“Desde el bloque del FPV se definió que vamos a acompañar esto. Si bien nosotros votamos esta ley por un acuerdo entre la gobernadora y los tres intendentes, consideramos que hay un gobierno electo y legisladores electos que están propugnando que la movilidad sea como antes. Es lo que quieren también los jubilados. Atendiendo al planteo del gobierno electo, desde el bloque del FPV se decidió acompañar”, indicó.

“Hubo conversaciones entre todos los legisladores, porque uno piensa en la sustentabilidad de la caja. Nosotros votamos una medida antipática, pero a principios de 2016 se le debían dos meses a los jubilados y el aguinaldo, y no había plata. Gracias a estas leyes se dio el sustento que necesitaba la caja y las jubilaciones se cobran en tiempo y forma. Hay más de mil jubilados más a los que hay que pagarles y ojalá que no se pierda este modelo de sustentabilidad de la caja”, expresó.

“Teniendo en cuenta que la legisladora Mónica Urquiza va a ser la vicegobernadora y fue una de las autoras del proyecto, entendemos que ellos son gente seria y sabrán cómo responder al pago de las jubilaciones y a seguir dándole sustento a la caja”, confió Romano.

Consultado acerca de si están dadas las condiciones para volver a la movilidad automática y que el sistema siga siendo sustentable, estimó que sí. “Yo accedí a la documentación que mandó el presidente de la caja, porque era un requerimiento que se le estaba haciendo para ver en qué condiciones estamos, y creo que sí es posible, porque durante todo este tiempo hubo un régimen distinto. Espero que se pueda seguir cobrando en tiempo y forma”, reiteró.

“Los jubilados tienen razón cuando reclaman el 82% móvil, pero la caja no tenía dinero para afrontar el gasto. No es que no tengan razón o que no lo merezcan, pero si se debían dos jubilaciones completas y el aguinaldo, había que hacer algún ajuste. Fueron medidas que no le gustaron a nadie, pero fue una de las maneras que tuvimos para poder dar sustentabilidad. Todos reconocen que había que hacer algo, incluidos los legisladores de todos los bloques, los dirigentes gremiales, que en su momento eran directores del IPAUSS. No les gustó la manera en que se hizo pero yo rescato como positivo que hoy se puede cobrar en tiempo y forma y que se va a seguir cobrando así con más de mil jubilados nuevos en estos tres años y medio, desde que se declaró la emergencia”, sostuvo.

En cuanto al aporte solidario y si tendrá continuidad, recordó que “no está más desde el 2017 y para los funcionarios que todavía están pagando un 5%, cae a fin de año, cuando vence la emergencia, porque esto tenía un plazo. Ya este tema lo va a tratar la próxima Legislatura y creo que no se va a prorrogar, porque están pidiendo la derogación desde el futuro gobierno”, dijo.

La ausencia de Bahntje

Durante la reunión de ayer se planteó desde algunos sectores que correspondería un juicio de residencia al presidente de la caja Rubén Bahntje, por presuntos “desmanejos” y para Romano, si la situación fue esa, deberá enfrentar ese proceso.

Entre los puntos cuestionados se mencionó el cálculo erróneo del haber jubilatorio, fondos del aporte solidario no han ido al destino previsto por la ley, y falta de reclamo de otros recursos previstos en la ley de emergencia. “Me gustaría tener datos concretos. El Dr. Santamaría –abogado de varios jubilados- estuvo en la reunión, también la directora Elisa Dietrich y comentaron esto, pero me gustaría tener la información concreta antes de opinar. Cualquiera puede tener errores, pero si hubo desmanejos, debería corresponder el juicio de residencia, para todos. Esto habrá que verificarlo”, dijo.

“Hay instituciones de contralor como el Tribunal de Cuentas y estimo que están haciendo su trabajo. Hay muchos datos técnicos de cómo es el pago y cuál es el gasto que yo no los tengo, porque algunas cosas no recibimos. Escuché que planteaban esto y hasta plantearon que se están liquidando mal algunas jubilaciones, pero la verdad es que no tengo esos datos”, aseguró.

Fue crítico de la ausencia del presidente de la caja, que “tiene muchos de estos datos. Yo esperaba que fuera a la reunión de comisión y coincido en que es una falta de respeto que no fuera, porque yo me pude hacer de la documentación el lunes por la tarde y había muchas preguntas de los jubilados. De hecho el legislador Villegas dijo que la información que había enviado estaba incompleta. Me hubiera gustado que estuviera Rubén Bahntje en la reunión de comisión”, manifestó.

Respecto de la posibilidad de pedir a la gobernadora que interceda para que Bahntje concurra a dar explicaciones, barajó que es viable “hablar con la señora gobernadora o convocarlo directamente. Este tema es muy importante y por ser específico de su función, debería estar presente. Algunos funcionarios parece que entienden otra cosa y no van. Hay datos que maneja Bahntje y espero que para la próxima podamos compartir con él la reunión”, concluyó.

