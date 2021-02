«Hay muchas obras que son una apertura importante para el crecimiento en la construcción»

La ministra Gabriela Castillo dio un detalle de las obras finalizadas, en proceso de licitación y en ejecución, que abren un panorama alentador para el crecimiento de la construcción y la generación de fuentes de trabajo. Destacó la tarea realizada durante la pandemia para la elaboración de los proyectos ya elevados al gobierno nacional, a fin de obtener financiamiento, muchos de ellos en la última etapa y a la firma del convenio. También aseguró que hubo una apertura con la Cámara de la Construcción y otros sectores para trabajar en una reformulación de la metodología utilizada para las redeterminaciones. De la misma manera hubo avances en trámites administrativos con la incorporación de expedientes digitales.

Río Grande.- La ministra de Obras y Servicios Públicos, Gabriela Castillo, dio un detallado informe por Radio Universidad 93.5 de las obras en marcha con distinto financiamiento, tanto nacional como provincial, y expuso un panorama alentador para la construcción y la generación de mano de obra.

Respecto de los más de 2.400 millones de pesos comprometidos por el gobierno nacional a la provincia, dijo que «los proyectos están presentados, están en instancia de corrección, dos proyectos ya han sido aprobados y estamos en el proceso para poder llamar a licitación. Esperamos que en los próximos días salga el convenio específico y ya podremos licitar la obra del saneamiento de efluentes y el agua potable. Venimos bien trabajando con el equipo nacional en estas idas y vueltas con las correcciones de los proyectos, donde se va solicitando información ampliatoria», explicó.

«Hay dos proyectos de efluentes relacionados con el colector Maipú y el Malvinas, que están vinculados con una manda judicial que tenemos en la sentencia de saneamiento de efluentes de la ciudad de Ushuaia. Ya está próxima la corrección de los proyectos presentados para Tolhuin y Río Grande y vamos encaminados a avanzar en ese sentido», celebró.

Respecto del financiamiento de 1.100 millones por parte de ENOHSA, recordó que está referido a «la planta de tratamiento de efluentes de la máxima norte, a la salida de circunvalación en el empalme con la ruta 3. Tenemos proyectado un emisario marítimo también. Ese predio es propiedad del Estado provincial. En Río Grande tenemos la planta cerca del Cristo, que recolecta todo lo que viene de zona centro, Chacra II, Chacra IV; la máxima norte que construiríamos viene de Chacra XI, Barrio San Martín, es decir que conecta toda esa parte y el Parque Industrial. En el caso de margen sur, la planta de tratamiento de efluentes se encuentra pasando el barrio Esperanza. Está en instancia de construcción, con financiamiento del FFFIR en la primera etapa, porque es para 25 mil habitantes y es inminente que haya una segunda etapa una vez que se concluya, para poder garantizar el tratamiento de toda la margen sur. Con la planta de la máxima norte cubrimos el tratamiento de efluentes de los distintos sectores de la ciudad», precisó.

Plan de viviendas

Por otra parte se la consultó sobre el ambicioso plan de viviendas anunciado. «Son distintas fuentes de financiamiento. Los cuatro mil millones en obras es plata de la provincia, en parte destino de los bonos y presupuesto de la provincia, porque para obra pública hay afectados unos 4.600 millones. Por otro lado están estas adendas que habrá que agregar al presupuesto provincial porque son otras fuentes de financiamiento, por ejemplo los 2.300 millones de ENOHSA, las obras del Ministerio de Obras Públicas y de distintos ministerios, porque tenemos un canal abierto con el Ministerio de Desarrollo Social, Transporte, Deportes, Educación. Todos esos financiamientos están por fuera de lo planteado originalmente en el presupuesto aprobado», aclaró.

«La semana pasada el gobernador firmó un convenio que es la segunda parte del acuerdo marco luego de la visita del ministro Ferraresi, que vino acompañando al señor presidente, para la construcción de 460 viviendas. Esto abre un abanico de nuevas obras que habrá que licitar, para las tres ciudades. Esto va a ser con fondos nacionales pero los procesos de contratación se llevan adelante en la provincia, como cualquier casa del IPV», dijo.

Microestadio

Puntualmente sobre el microestadio, informó que «se está por comenzar con la cubierta del techo del estadio central. Ya estamos próximos a avanzar con el expediente de las obras complementarias para que tenga servicios. Hemos realizado trabajos con Vialidad Provincial para definir los nexos urbanísticos, la parte exterior y de circulación. Esta semana vamos a tener la nueva versión del diseño para llamar a contratación. Es una obra que se tiene que terminar en el transcurso del año, tenía un plazo hasta fines de abril pero por la postergación de la pandemia, la empresa presentó una extensión de plazo que llega a noviembre. La obra completa va a estar terminada a fin de año con el gimnasio de entrenamiento más el microestadio y las obras complementarias que hay que hacer», anticipó.

«Originalmente era una obra de 350 millones, a valores de 2017. Con redeterminaciones va a costar más del doble. Por otro lado hay que adicionar las obras de los nexos urbanísticos, porque se diseñó sin redes de agua, cloaca, gas, y sin electricidad. Esto puede hacerse como un acuerdo por una obra adicional o también se puede hacer un llamado a licitación. Estamos intentando hacerlo lo más rápido posible, la empresa presentó una propuesta del costo y estamos en los pedidos de aclaración de esos presupuestos. Estamos al día con los pagos a la empresa. El problema con las obras más viejas, por más que uno pague los certificados base, es la redeterminación. Este es un proceso aparte y ocurre con todas las empresas, no solamente con esta obra. Todas las empresas están calculando sus redeterminaciones para poder presentarlas», observó.

Laguna Seca

Otra obra demorada en la gestión anterior es el saneamiento de Laguna Seca y pese a que se terminó, sigue habiendo reclamos de vecinos por voladuras. «Esta semana tuve una reunión por Zoom con los referentes de los barrios cercanos a la Laguna Seca para poder aclarar la situación. La obra original contratada se terminó. Está terminada tanto la obra base como el adicional referido a la red eléctrica, porque era una obra que no tenía previsto el suministro eléctrico. Todo eso se conectó y empezó a funcionar, falta pagar una parte de un adicional. Tuvimos un proceso de calibrado y bombeo en abril, se analizaron los resultados con los organismos técnicos. La laguna seca que está al lado de Vapor Amadeo está húmeda y hasta hemos tenido que cerrar el vertedero para que deje de tirar agua. En Los Cisnes también la laguna está humedecida. La laguna grande, que es diez veces más grande que la Laguna Seca, tiene una cobertura de agua de un cuarto, porque tiene un solo vertedero, mientras que las otras tienen tres. Se licitó la misma cantidad de agua para la Laguna Seca que para la Laguna de los Cisnes, que es diez veces más grande. Vertemos agua pero no se cubre toda la superficie. Media laguna no vuela, y la otra mitad tiene voladeros», explicó.

«Lo que manifestó el área de Hídricos es que en la planificación de la obra que le pasaron en 2018 había más vertederos, pero no es la obra que se contrató. Ahora Hídricos me dirá si es necesario agregar más vertederos o no, para hacer una ampliación de la obra. Otra discusión es cuántas horas se bombea agua. Lo que pidió Hídricos fue un dispositivo que pudiera bombear 20 horas por día pero se contrató un dispositivo que funciona con la pleamar. Eso reduce a 8 las horas de bombeo, es decir 4 en cada pleamar. Hoy estamos bombeando 3.200.000 litros por día a la Laguna de los Cisnes exclusivamente, y en algún momento esto estuvo repartido. Los ingenieros están analizando si es posible modificar la obra que se contrató y está construida, para poder ampliarla», dijo.

Planta de tratamiento

En cuanto a la planta de tratamiento de margen sur, que realiza la empresa Cóccaro, afirmó que «se retomaron las tareas y esta semana se está trabajando en las redeterminaciones. Viene con buena ejecución de trabajo y calculamos que esta inyección de dinero de las redeterminaciones va a posibilitar mejorar el ritmo de ejecución. En este caso es una obra que quedó con financiamiento mixto. Los certificados base se pagan con fondos del FFFIR y las redeterminaciones con fondos del endeudamiento.

Para el cálculo de las redeterminaciones, cuando las obras son nacionales, nos regimos por la norma nacional; y cuando los fondos son provinciales nos regimos por el decreto 73, que establece la forma de liquidación. En el caso de algunos fondos nacionales, uno puede adelantar el pago cuando la Nación lo ha autorizado. En otros casos no se permite ese desembolso de parte de la provincia hasta tanto lleguen los fondos nacionales. Todo depende del origen de los fondos», expresó.

El costo de la planta rondaría entre los 700 y 800 millones y desde el gobierno hay interés por resolver la deuda: «La empresa Cóccaro tiene diez obras y la cantidad de certificados es importante. No puedo decir el monto exacto pero venimos bastante bien con los pagos. Estas empresas tienen un montón de obras y es importante cancelar para que haya mayor incorporación de personal. Si no, rotan el personal de una obra a la otra y no incrementan la cantidad. En este momento no tengo el monto exacto de deuda de la provincia con los proveedores», sostuvo.

Mejora de procesos

También aludió al trabajo conjunto para mejorar procedimientos. «El paso de expedientes en papel a expedientes digitales ha sido todo un desafío pero también una oportunidad para poder llevar adelante procedimientos en situación de fase 1, y nos permitió seguir trabajando. Estamos en reformulaciones normativas para trabajar con las redeterminaciones, tenemos propuestas de la Cámara de la Construcción y de otros sectores, e incluso planteos internos de cómo se podrían hacer. Estamos tratando de llegar a una normativa que permita sumar las voces de los distintos sectores para el cálculo», afirmó.

«De la misma manera hemos reformulado procedimientos para la contratación, para agilizar los procesos de contratación de nuevas obras. Fueron adecuaciones normativas que llevó adelante el gobierno de la provincia para mejorar los mecanismos. Tenemos un diálogo no sólo con la Cámara de la Construcción sino que también estuvimos en la oficina de la UOCRA. No tengo ninguna situación personal con Julio Ramírez y si en algún momento tenemos alguna diferencia de mirada, tiene que ver con la función, no son cuestiones personales. Tenemos el desafío de garantizar que se terminen las obras que estaban en marcha, pero que se terminen completas. Yo podría haber terminado la obra de Laguna Seca y no poder enchufar la bomba en ningún lado. Podría terminar el microestadio y no voy a poder abrirlo porque no tengo luz, agua ni gas, ni electricidad. Terminaron el paso fronterizo y tampoco tenía los nexos eléctricos y de sistemas, así que teníamos un paso fronterizo sin sistema de datos, con lo que significa que no esté informatizado. Todas esas fueron obras complementarias que hubo que sacar durante 2020, y ejecutar para que las obras licitadas tuvieran la interconexión que se necesita. Todavía estamos trabajando en otras obras, con la complejidad de hacer obras adicionales. El 2020 se postergaron muchos proyectos pero fue un año de muchas oportunidades y los equipos trabajaron duramente para planificar las nuevas obras. Hoy tenemos 22 proyectos a nivel nacional en instancia de corrección, y esto es por el trabajo de todo el equipo para diseñar esas obras», valoró.

Terminales de ómnibus

La ministra confirmó que «ya llevamos los proyectos a Transporte de la terminal de colectivos de Ushuaia y Río Grande. Eso es diseño y producción del equipo de la provincia. Tuve una reunión en Desarrollo Social de la Nación y en el Ministerio de Obras Públicas por los centros de infancia, que ya fueron anunciados a nivel nacional. En unos días vamos a acercar los proyectos para que pueda ser evaluado el financiamiento. El viernes estuve con la Secretaria de Integración Comunitaria del Ministerio de Desarrollo Social de la Nación, que vino a visitarnos, y ya le presentamos el estado de situación de todos los barrios populares de la provincia, los servicios ejecutados, las obras en ejecución, las necesidades a llevar adelante, la situación de dominio de la tierra para comenzar con la regularización. Este suministro de información nos permite presentar proyectos para recibir financiamiento», expuso.

Demora en conexión de gas de las viviendas de ATE

Finalmente y ante especulaciones del dirigente de ATE Marcelo Córdoba sobre las demoras en la habilitación del gas a las 120 viviendas, la ministra explicó que «esa zona, al igual que San Martín Norte, necesitaba de obras complementarias. Este fue un requerimiento de Camuzzi para conectar la zona, y son tres loops para la trama de la red de gas. Un loop es como un enlace de gasoducto, un troncal que une con la red. Esto implica conectar la zona de San Martín Norte, donde la red de gas la hizo la urbanizadora. La red de gas de las 120 viviendas de ATE la hizo otra empresa, contratada por la provincia. La obra está terminada y estamos en instancia de conexión. Cada una de estas redes tiene que tener la prueba de hermeticidad aprobada. Es probable que en unos días podamos habilitar un sector en San Martín Norte. Por eso no están con suministro de gas las casas, no porque no se hayan hecho las obras, sino porque estamos en la instancia de cesión a Camuzzi, y de evaluación de las pruebas de hermeticidad por sectores con todas las empresas involucradas. Esperamos que se puedan habilitar en estos días al menos algunos puntos de soldadura y esto se hará por sectores».

Agregó que «estamos próximos a adjudicar el centro de habilitación, la ampliación del puerto. Hay un montón de obras que son una apertura importante para el crecimiento en la construcción».

En cuanto al interconectado de gasoductos, dijo que «la obra está en ejecución, se hicieron los relevamientos topográficos y en estos días va a comenzar el cercado y cerramiento. Ya fueron nombrados los inspectores por parte de Camuzzi, el proyecto ejecutivo está presentado para la evaluación. La empresa CONINSA es la que lleva adelante el interconectado del Gasoducto Fueguino con el General San Martín. Es una UTE con empresas locales. El presupuesto base es de 820 millones y se va a financiar con los bonos, esto no quiere decir que no se analice la posibilidad de tener acompañamiento de algún otro fondo para disminuir parcialmente el desembolso de la provincia. Recordemos que es una obra contratada a fines del 2019, se llamó a licitación con fondos del Fideicomiso Austral, cuando tenía cero pesos. El Fideicomiso Austral I caducó, y por eso la semana pasada tuve reuniones en el Ministerio del Interior. El ministro Guillermo Fernández está avanzando con la etapa del Fideicomiso Austral II en un trabajo conjunto con Obras Públicas, para tener en vigencia una segunda etapa», concluyó Castillo.