“Hay muchas actividades que se deben poner en marcha y tenemos que convivir con el virus”

El vicepresidente de CAME expuso la necesidad de reactivar las actividades para volver a poner en marcha la economía, y citó como ejemplo lo que está pasando en la ciudad de Buenos Aires, donde baja la curva de contagios y casi todas las actividades están en marcha. También dio a conocer las propuestas de CAME para mejorar la generación de empleo, para lo que se requiere una reforma impositiva, entre otros cambios que hacen a políticas de Estado, y tener en cuenta las diferencias regionales. En Tierra de Fuego consideró que estamos “en el mejor momento” para pensar en una prórroga del subrégimen que apunte a la reconversión, y poner el acento en la producción de alimentos de consumo.

Río Grande.- El vicepresidente de CAME, Diego Navarro, dialogó con Radio Universidad 93.5 y evaluó sus dos años en el cargo, que lo llevó a recorrer distintos puntos del país, hasta que se impuso la cuarentena. Dijo que “fue importante conocer las distintas necesidades y ver que muchas soluciones están al alcance de la mano y tienen que ver con regionalizar la economía, hacer entender al gobierno que la economía no puede ser la misma en todos los puntos del país”.

“Es una de las herramientas que tenemos que aplicar para resolver problemas de décadas que ha hecho eclosionar la pandemia. Es bueno que el país encuentre el camino económico para ponerse en marcha. Nosotros estamos exportando 300 ó 400 dólares por tonelada; pero importamos toneladas que en promedio están en los 1.500 dólares, porque vienen productos con valor agregado”, comparó.

“Estamos dando materia prima, de productos primarios y recursos naturales y tenemos que dar un salto cualitativo, generando políticas económicas atractivas en cada región del país, conforme las ventajas comparativas que tiene cada provincia. La semana pasada hablaban del salario mínimo de los estados europeos, que son distintos en cada país de Europa. Acá hacemos un solo salario mínimo para todo el mundo, cuando tenemos una extensión similar a toda Europa”, expresó.

Sin protocolo unificado

La falta de unificación de un protocolo es otro de los aspectos a resolver en lo inmediato, porque difieren entre provincia y entre municipios. “Es necesario para reactivar todas las actividades que están cerradas actualmente. El turismo ha sido uno de los sectores más golpeados y se entiende que en la primera etapa se va a permitir la circulación entre las provincias para luego incorporar la circulación internacional. Hay un sector especializado en turismo dentro de CAME abocado a esto, porque el turismo es una de las actividades que más derrama en el país, y el circulante que genera es fantástico”, subrayó.

“Hay otras actividades que no están permitidas todavía, como las deportivas, y lo que genera un partido de fútbol hace también a la economía, porque esto se multiplica en todas las canchas del país y todas las semanas. Pero eso desapareció y es mucha economía informal, entre trapitos, vendedores ambulantes, que quedaron sin ingreso. Hay muchas actividades que se deben poner en marcha y tenemos que convivir con el virus. En Buenos Aires los contagios están bajando y está totalmente abierto. Hay actividades prohibidas pero la gente lo hace igual”, observó.

Reforma impositiva

La reforma impositiva es central para el desarrollo económico y generación de empleo: “El mundo nos ha ubicado como proveedor de materias primas y de producción primaria. Mandamos la soja en vez de mandar aceite de soja o biocombustibles. No agregamos valor a lo que estamos exportando pero para poder agregar valor hay que tomar una decisión como país. El sistema tributario es el núcleo del problema porque, para sumar valor agregado y exportar, hay que ser competitivos. Esto requiere de una política impositiva adecuada a lo que queremos como país”, indicó.

“En este momento el promedio del costo de aportes laborales para la parte empleadora está arriba del 50% en Argentina; y en Latinoamérica y Caribe es el 21,9%. Todo lo que es valor agregado significa puestos de trabajo, pero si por cada 100 pesos que le ponemos en el bolsillo del trabajador tenemos que pagar casi 90 pesos a otros entes, no cierran los números. Eso no pasa a nivel regional en Latinoamérica ni en Caribe”, remarcó.

“El país tiene que pensar en un modelo que nos lleve a ser competitivos para poder crecer y generar empleo, bajando por ejemplo estos aportes y sin que merme la calidad de lo que cobra el empleado. Además los niveles de IVA, Ganancias y de todos los impuestos que tenemos son atroces. Con el tema de las pymes, no se le puede pedir que rinda lo mismo que las grandes empresas. Pero en Argentina, apenas arranca un emprendimiento, le ponen las mismas condiciones impositivas que una empresa ya consolidada”, cuestionó.

Mencionó que en Chile hay créditos al 1% anual y, “si se compra infraestructura para desarrollo empresario, se desgrava el 100% de los impuestos. Acá no pasa lo mismo. Siempre se vienen presentando propuestas desde CAME, se viene trabajando en la regionalización de la economía, en las pymes, porque hay una gran necesidad. La protección que tienen las pymes recién nacidas en otros países es importante, porque los gobiernos saben que son las mayores generadoras de fuentes de trabajo. En Argentina la pyme significa la clase media. Hoy tenemos un nivel de pobreza que llega al 40% y la clase media se está viniendo abajo. Esto implica que las pymes se están viniendo abajo”, advirtió.

“Se calcula que la economía informal antes de la pandemia estaba en el orden del 40%, y es la economía en negro. Después de la pandemia estamos muy por encima, y esto se ve en nuestra ciudad, porque hay negocios que se cerraron pero siguen funcionando en la casa a través de redes sociales. Eso va en detrimento de la calidad de empleo, del comercio y de la recaudación del propio Estado para dar servicios a la sociedad”, dijo.

“Acá hay mucha gente que toca de oído y habla sin saber, cuando hay que hablar de políticas de Estado. No hablamos de este gobierno porque el problema viene de décadas. Con mucha rapidez se atienden las necesidades sociales a través de asistencialismo, y esto pasa también hace décadas, pero no está el mismo nivel de respuesta en promover la generación de puestos de trabajo. Yo me dedico a la actividad privada desde hace más de 40 años, y evidentemente en el mundo de la administración pública hay gente que está en otro tema. Es más cómodo dar una solución asistencialista, se va todo el dinero para ahí pero no para generar fuentes de trabajo, que generaría calidad de vida a la sociedad”, enfatizó.

“Por el contrario, tenemos una creación permanente de impuestos y esto lleva a la informalidad. Hoy el Estado le cobra impuestos a la mitad de las personas, cuando podría cobrarlos a todos y reducirlos a la mitad. Si paga la mitad, evidentemente tienen que poner el doble de impuestos para recaudar lo mismo. Pero si escenario fuesen todos, con la mitad de impuestos estaríamos bien”, estimó.

“Esta es la diferencia con los países vecinos en el impuesto al trabajo, los impuestos económicos, logísticos, que muchas veces están a la mitad, y tienen otro nivel de eficiencia. Si pusiéramos el mismo dinero que se pone en asistencialismo para la generación de empleo, se nos reduciría el asistencialismo rápidamente, porque el asistencialismo en general tiene que ver con la falta de trabajo”, planteó de este círculo vicioso.

Aseguró que a nivel nacional “se está hablando mucho del Consejo Económico y Social desde la visión que en algún momento le quiso dar Duhalde luego de la crisis del 2001, y creo que este Consejo tiene que actuar para definir políticas de Estado y salir adelante del punto de vista económico. En Tierra del Fuego tenemos casi 50 años de la 19.640 y nunca se hizo un proyecto de readecuación. Esta es una ley nacional y debe interactuar la Secretaría de Industria. Debe haber un entrelazamiento entre la proyección de la ley y los beneficiados, para generar procesos productivos más originarios, o un escalonado de las ventajas impositivas para ir adaptándose y llegar a una economía más genuina, no tan dependiente de la ley. Si no, se prorroga la ley y seguimos todo igual, y nos va a pasar lo mismo dentro de un tiempo. Debe haber un nuevo proyecto que incluya la reconversión, y hacer un trabajo serio. Estamos en un gran momento para hacerlo”, evaluó.

Además puso de relevancia la importancia de desarrollar la producción de alimentos para consumo interno: “En la provincia tenemos más de 200 mil habitantes y esa escala permite generar los productos de consumo interno acá. Todavía nos llevan el dinero de acá. Hay que poner los patitos en línea y todos vamos a salir beneficiados”, concluyó.