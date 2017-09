Miguel Pantoja, integrante de la Casa Cultura Rafaela Ishton y autor de un trabajo sobre “Genocidio Shelk´nam” se refirió a las actividades que impulsan y los inconvenientes generados por la falta de apoyo oficial. También se pronunció sobre la vigencia de su cultura señalando que “hay integrantes del pueblo Shelk´nam que estamos vivos; tenemos voz y también escribimos nuestra historia, podemos contarla. Es lo que hacemos en parte desde la Casa Cultural”, remarcó, entre otros conceptos.

“Hoy se habla del pueblo Shel´knam y se dice que están todos extintos, pero es una cuestión un poco más compleja. Tiene que ver con la reproducción de un pensamiento y con la necesidad de tomar conciencia, reflexionar y ver un poquito desde afuera. Tratar de ser objetivos y darse cuenta que la historia es totalmente diferente”, señaló Miguel Pantoja, integrante de la Casa Cultural Rafaela Ishton, refiriéndose a lo sucedido con los pueblos originarios de la zona y también a su trabajo sobre el Genocidio Shelk´nam, en el cual colaboró la antropóloga social Cecilia Gerrard.

Pantoja remarcó, en una entrevista radial realizada en el programa “La Culpa no es del Chancho”, que se emite por Radio Urbana, que “hay integrantes del pueblo Shelk´nam, que estamos vivos; tenemos voz y también escribimos nuestra historia, podemos contarla. Es lo que hacemos, en parte, desde la Casa Cultural”, aclaró.

Haciendo un repaso por el Foro de Pueblos Originarios, Genocidio y Argentinización; actividad en la cual presentó el trabajo hecho con Gerrard, contó que se desarrolló durante “el mes de mayo, durante los días 25, 26 y 27 en la Ciudad de Bahía Blanca. Ahí nos juntamos con 35 pueblos originarios más -pre-existentes a los estados nación- con la idea de hablar un poco sobre lo que es el genocidio actual; no solamente el histórico, sino el que se sufre en ésta época”, remarcó.

En ese punto mencionó que “justamente después de esto sucede lo de Santiago (Maldonado)” y señaló que “la idea del Foro era presentar una denuncia formal al Estado nacional, y se dieron testimonios muy fuertes. Realmente nosotros no estamos en esa situación como pueblo Shelk´nam; pero no podemos dejar de desconocer que sí sucede quizás un genocidio un poco más silencioso”.

Nuevamente se refirió a la presentación del informe “Genocidio Shelk´nam” señalando que “tiene que ver con contar un poco nuestra historia, demostrar que estamos vivos, que sabemos escribir la historia y tenemos mucho para decir. Pero la realidad es que las cosas nos cuestan el doble, no es un trabajo fácil, a pesar que somos un grupo armado con mucha cabeza, con mucha convicción y que hacemos todo lo posible por nuestro pueblo, a pulmón”.

En ese aspecto indicó que “a nosotros no nos reconoce el Estado o no nos incluyen en la agenda pública. O nos dan pequeños reconocimientos como lo son algunos días en particular, como el Día del Indígena Fueguino o el 11 de octubre que es como el último día de libertad de los pueblos originarios. Pero son dos días al año, son como pequeños reconocimientos, pero el resto de los días del año no pasa nada”, se quejó.

Recordó que el Centro Cultural estuvo sin gas “desde diciembre del año pasado” y dijo que hicieron el planteo “al Estado provincial y al Municipio de Río Grande, pero solamente obtuvimos una respuesta positiva recién hace muy poco; cuando el Municipio nos dio el presupuesto necesario y ahora estamos trabajando con eso para que se termine la obra. Pero esto también se da en el marco de una elección, entonces uno se pregunta qué pasó en estos siete meses que estuvimos sin gas y con la Casa Cultural cerrada, cuando nadie nos escuchó”.

Miguel Pantoja dijo que la decisión, una vez concluidos los trabajos para tener nuevamente gas, pasa por reabrir el Centro Cultural lo antes posible, para retomar las actividades allí. Recordó que en el lugar funciona una biblioteca popular, un espacio de la memoria “y es como nuestro bunker porque tenemos muchos proyectos, que han sido presentados a lo largo del tiempo por la gente que está hoy más la que ha pasado por la Comunidad”.

Dijo que tienen la iniciativa de concretar el renombramiento de algunas calles que recuerdan a responsables y partícipes del genocidio, de barrios como el Vapor Amadeo que se refiere a la embarcación de José Menéndez. También se refirió a “la situación planteada en el Cerro Jeujepen, con una cruz que nos instalaron sin haber respetado la opinión del pueblo. El nombre de Julio Popper en una calle, una avenida y una reserva natural” y otras “situaciones que pretendemos revertir”, concluyó.