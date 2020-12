“La sociedad tiene que estar tranquila porque hay 15 postulantes con capacidad de ser ministro de la corte y el Consejo de la Magistratura elegirá a conciencia lo mejor para el Poder Judicial de Tierra del Fuego”, entendió el Dr. Ernesto ‘Nené’ Löffler, uno de los candidatos que ayer participó de la entrevista oral ante los consejeros. Este jueves se les tomará nuevamente un examen, pero escrito sobre un tema que se sorteará minutos antes de la prueba.

Río Grande.- Tras la audiencia en Ushuaia con los integrantes del Consejo de la Magistratura en el marco de la selección de dos nuevos ministros para completar a cinco miembros del Superior Tribunal de Justicia, el Dr. Ernesto Löffler fue consultado por JCANoticias sobre sus impresiones de este proceso de selección.

“Esta es una entrevista que está prevista en el Reglamento donde los señores consejeros han hecho múltiples preguntas con respecto a la visión sobre algunos institutos que tienen que ver con la administración de justicia”, comentó el magistrado.

Agregó que “las preguntas fueron muy atinadas todas; la verdad es que me sentí muy cómodo y agradezco la oportunidad de haber evacuado muchas de las preguntas que me hicieron, sin pérdidas de tiempo, sin interrupciones, por lo que fue muy cordial el trato”.

Löffler confió que “fue interesante el trato porque uno –más allá de las opiniones y demás- pudo verter opiniones que me interesan en cuanto a lo que tiene que ver con la Justicia en Tierra del Fuego, así que me voy muy contento con el balance”.

También entendió que “para cualquier abogado del foro, ve este proceso como la culminación de una carrera, como un cargo de mucha responsabilidad y hay que ser muy respetuoso, somos quince los candidatos que estamos participando en esta selección y creo que los 15 están altamente capacitados para desempeñar un cargo de esta naturaleza, así que la ciudadanía tiene que estar tranquila de que la gente que está participando tiene pergaminos académicos, experiencia jurisdiccional y la profesión, así que es auspicioso que nuestro Superior Tribunal de Justicia y el Consejo de la Magistratura pueda elegir a los que finalmente ocuparán el cargo de entre los candidatos que se presentaron”.

Confió que pudo compartir con los restantes postulantes que han rendido este miércoles “y más allá de los nervios, que son lógicos en estas instancias, una vez finalizado el examen nos fuimos todos nos vamos muy contentos y esperanzados en que ha hecho el mejor papel que pudo”.

Löffler sorprendido por la impugnación

Consultado sobre la impugnación interpuesta en su contra por parte de la Mesa de Mujeres de la UEJN, Ernesto Löffler aseguró que contestó al Consejo de la Magistratura y se sorprendió porque “me impugnaron por una causa en la que no intervine, en la que no firmé. Es una causa que siempre estuvo en primera instancia, no tuve conocimiento de ella hasta que me impugnaron y no se de qué se trata. Dicha causa se había archivado en primera instancia y ni siquiera tuvo sentencia en esa primera instancia, por lo que en la Cámara de Apelaciones no tuvimos nunca conocimiento del tema y vamos a ver ahora cuáles son las medidas a seguir”.

Recordó que en estos últimos 14 años como magistrado y haber dictado unos ocho mil fallos, “nunca recibí esa causa”.

Finalmente comentó que “este jueves, a partir de las 10 de la mañana, se va a hacer el examen escrito. Creo que sorteará un tema media hora o quince minutos antes y vamos a tener cuatro horas para desarrollar el tema que habrá sido sorteado”.