Hasta anoche más de 600 camiones se encontraban varados en Punta Delgada

En respuesta a la falta de circulación por Argentina, camioneros chilenos realizan contraprotesta con más bloqueos en Punta Delgada, permaneciendo hasta anoche 614 camiones varados en el lugar. El presidente de la Cámara de Transporte de Tierra del Fuego Darío Loreto señaló que “estamos negociando para llevar adelante lo que está haciendo el personal de salud de Neuquén, donde cada tres horas, dejan una hora para pasar camiones”. También dijo que “hay 30 camiones con alimentos perecederos y otros tantos con medicamentos”.

Río Grande.- El presidente de la Cámara de Transporte de Tierra del Fuego Darío Loreto se refirió a la situación de los más de 600 transportistas que se encuentran retenidos por el corte de los chóferes trasandinos en Punta Delgada.

En este sentido manifestó que “la situación es compleja desde el día sábado en que se generó el corte, aproximadamente a las 16 horas, hasta el día de hoy (por ayer) tenemos alrededor de 400 camiones entre argentinos y chilenos que están varados en esa zona, en primer lugar estamos tratando de conciliar y consensuar con la gente que está a cargo del corte, tratando de implementar la misma modalidad que se está llevando adelante en la zona de Neuquén, recordando que este conflicto se da a raíz del problema que tiene esa provincia con el sector de la salud”.

Por tal motivo dijo que “como forma de represalia, o de buscar una solución a esta situación, los chóferes de empresas privadas de Chile tomaron esta medida, y la realidad es que por el momento no tenemos luz verde o amarilla como para que nos indique que este conflicto se podría levantar inmediatamente”.

Loreto señaló que “en principio lo que se está tratando de llevar adelante es intentar implementar lo que está haciendo el personal de salud de Neuquén, donde cada tres horas, dejan una hora para pasar camiones, por lo cual estamos tratando de poder implementar la misma modalidad para que no suframos desabastecimiento, por el momento en nuestra provincia no existe, no es un riesgo, dado que existe un importante stock de mercadería, pero debemos tener en cuenta que lunes, martes, y miércoles están ingresando frutas y verduras a la provincia, eso tiene un tiempo, y la verdad que es muy complejo de tener a camiones con esta mercadería tanto tiempo parados”.

Asimismo expresó que “ya le estamos advirtiendo a los camioneros que se queden en Río Gallegos, y otros que están por salir desde la provincia, les dijimos que se queden, que no vayan al corte porque la verdad que se van a complicar más, hoy (por ayer) hablé con gente del sindicato de camioneros de Río Grande, particularmente con Cristina Sosa, quien salió para el lugar del conflicto con víveres para los chóferes argentinos, y si bien desde el sindicato se están encargando de la situación, nosotros les aconsejamos a los chóferes que no salgan, sobre todo por una cuestión sanitaria, hay mucha concertación de gente, lo cual también genera un riesgo”.

Puntualizó que “una vez que se levante el conflicto, estamos ya hablando con Tabsa para ver si hay alguna forma de poder reforzar el cruce, ya sea con horarios, o con más barcazas, pero la realidad es que tanto la provincia, como los Municipios se han puesto arriba del conflicto, tratando de hablar con las diferentes entes nacionales para poder buscarle una salida al conflicto”.

Por último indicó que “estamos trabajando en principio para que dejen pasar a los 30 camiones que están con carga perecedera, frutas y verduras, de manera de no sufrir las consecuencias que eso genera pasado un tiempo determinado, como así también con los camiones que traen remedios, y elementos de primera necesidad”.