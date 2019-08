Harrington preocupado por “continuo ingreso de personal al Municipio”

Así lo compartió el electo intendente de Tolhuin ante la incesante incorporación de personal al Municipio. Si bien Queno le habría afirmado que “no iba a ingresar más personal, sostuvo que parece que cambió de opinión”. Por otro lado manifestó la intención de construir un edificio propio porque “hoy alquila tres dependencias para su funcionamiento”. En otro orden mostró intranquilidad ante la “enorme cantidad de tierras entregadas a particulares sin fines claros”.

Río grande.- El electo Intendente de Tolhuin Daniel Harrington reconoció que en el ejido urbano de esa ciudad “hay muchas tierras en manos de pocas personas”, admitió a

FM Aire Libre.

En lo referente a nuevos nombramientos de personal y tierras, el electo mandatario municipal sostuvo que “hay muchos rumores, incluso creo que en el día de hoy entran algunos más”, señaló en relación a nuevos trabajadores en el ámbito del Municipio de Tolhuin.

Harrington aseguró que en la única reunión que mantuvo con el actual intendente Claudio Queno tras las elecciones “me aseguró que no iba a tomar más personal pero se ve que cambio de opinión, o que tenía compromisos antes de la reunión, no sé bien porque no tengo específicamente Decretos de ingreso de personal, hoy no tengo posibilidad de dar información fehaciente”.

El intendente electo señaló que en la reunión le planteo a Queno que a su entender “estaba entrando mucha gente a trabajar al Municipio, pero me explicó que él le había comunicado a la gente que entraba, que lo iba a hacer hasta el 31 de diciembre de este año”.

Por lo tanto indicó que “respetaremos los términos del contrato, dado que hay un montón de variables con respecto a la gente que está ingresando”.

Aseguró que de acuerdo a la información con la que cuenta “hay 277 empleados, incluida la planta política del Municipio, siendo que era una información desde antes de las elecciones, aunque ahora no tengo información de cuantos contratos nuevos se han hecho, planes, ingresadas a planta permanente o recategorizadas”.

En este sentido afirmó que no cuenta con la información porque “la formalidad de esta transición la vamos a arrancar el 26 de agosto, ayer casualmente pedimos acceder al libro de Decreto y esa información se nos fue negada por el momento”.

Pese a que se trata de una información de carácter público, el electo intendente aseguró que “lo buscaremos a través del Boletín Oficial, dado que la persona asignada a la transición vuelve recién el 26 de agosto”.

Consultado sobre los documentos públicos del Municipio, Harrington aseveró que “ahora vamos a solicitar la información del boletín oficial para sacarnos las dudas sobre este tema, admitiendo que es muy difícil acceder a la información desde la página oficial porque no está cargada”, reveló.

Por otra parte aseguró que del plantel de 277 trabajadores que tiene el Municipio, unos 75 son cargos políticos entre secretarías, direcciones y Jefe de Departamentos y de División, por lo cual es difícil saber cuántas personas necesitamos para todas las funciones que tiene el Municipio que son muchas”.

Edificio propio

Por otra parte recordó que el actual edificio municipal “es alquilado por la comuna como también otros tres más en los que funcionan dependencias municipales, por lo que mencionó la posibilidad de construir un edificio propio dado que no podemos seguir alquilando toda la vida con un ejido urbano tan amplio y sin embargo no contar con un edificio propio”.

Tierras en manos de unos pocos

Con relación a la situación de las tierras, particularmente sobre la situación de los barrios privados que están cerca de la reserva Corazón de la Isla y del Lago que habrían sido entregadas a dos personas para un emprendimiento productivo pero luego estos adjudicatarios habrían terminado haciendo un emprendimiento inmobiliario en lugar de generar empleos, Harrington recordó que durante la época en la que se entregaron las tierras “yo estaba como secretario de Gobierno, pero aseguró que todo lo que tenía que ver con la designación de tierras pasó a la secretaría de Planificación, por lo que mi Secretaría no manejaba el tema tierras y lo que sí hago es refrendar los Decretos del Intendente”.

Con relación a la entrega de tierras para sectores productivos o turísticos, sostuvo que “es real que se han entregado superficies, no solo a dos sino a muchos tenedores de tierras que pasan a etapa de pre adjudicación, y una vez que se cumplen todos los requerimientos ellos tienen la posibilidad de titularizar”.

Por lo cual opinó que en el caso particular de los loteos “a mi entender deberían contar con la aprobación legislativa tanto para la fusión de parcelas como para la subdivisión” por lo cual “hay que ver si se han cumplido con estos pasos” aunque consideró que “han usado lo débil de la legislación para hacer esta clase de negocios”, opinó Harrington.

Consultado sobre la decisión que va a tomar al respecto cuando asuma la Intendencia señaló que “tenemos que aggiornar las Ordenanzas de tierras para poder obtener el mejor uso y beneficio del suelo para la comunidad por lo que hay que rever las Ordenanzas”.

Por último Harrington aseguró “desconocer el nombre de los adjudicatarios de estas tierras, aunque se comprometió una vez asumido poder clarificar este tema y averiguar quienes son los dueños de las tierras en Tolhuin porque es algo que debemos saber”, dijo, al tiempo que reconoció que uno de los adjudicatarios sería de apellido “Marasco que tiene unos emprendimientos en Tolhuin de esta clase, aunque reconoció que hay muchos loteos y hay pocos beneficiarios con mucha tierra, eso es real”, sentenció.