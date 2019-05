Harrington lanzó dos propuestas para Tolhuin

El candidato a intendente de Tolhuin por la fuerza Nuevo País, Daniel Harrington, ponderó la muy buena recepción de los vecinos y las expectativas de transformar la ciudad con veredas, espacios de recreación, y resolviendo las problemáticas de perros sueltos y de residuos urbanos. Además afirmó que el presupuesto municipal “debe crecer en función del crecimiento de la ciudad, pero también se debe encausar porque con los niveles de crisis que estamos teniendo hay que utilizar el ingenio para lograr ser eficientes a la hora de invertir, y eso es la impronta que queremos darle a la gestión”. También puso en valor el acompañamiento de sus compañeros del bloque oficialista en la legislatura provincial al asegurar que cuenta con el apoyo del vicegobernador Arcando, del legislador Furlan y de otros compañeros de la Cámara.

Río Grande.- Por FM Del Pueblo, el Legislador, y candidato a intendente por Tolhuin Daniel Harrington se refirió a algunas de las inquietudes que le plantean los vecinos de la ciudad manifestando que “por el lado de los jóvenes nos hablan de la falta de oportunidades y quieren que desde la política generemos oportunidades para estudiar, para desarrollarse, para trabajar, y ese es un reclamo de la Juventud”, dijo el candidato por la fuerza Nuevo País.

Por lo cual reveló el proyecto de que Tolhuin cuente “en la capital de la provincia con una residencia estudiantil y un Consejo Municipal de Becas que nos permita a nosotros poder brindarle oportunidades a chicos sin depender de su situación económica, apoyarlo para que pueda estudiar una carrera, y después pueda volver a la ciudad”.

En tanto que “las familias nos piden que transformemos la ciudad, que le demos vida, que tengan espacio de recreación, plazas, que ataquemos la problemática de los perros, de la basura, nos piden veredas, y quieren desarrollar un perfil más que nada turístico porque tenemos un entorno envidiable que no está desarrollado”.

Por otra parte remarcó la necesidad de que en Tolhuin la próxima gestión municipal pueda “optimizar los recursos económicos que tiene el Municipio, dado que hoy tiene un Presupuesto de 436 millones de presupuesto que me parece que es un número interesante, pero en función del crecimiento de la ciudad, el mismo debería crecer”.

En este sentido puntualizó que “deberíamos ser inteligentes para utilizar este presupuesto de manera que nos permita hacerlo lo más efectivo posible porque con los niveles de crisis que estamos teniendo hay que utilizar el ingenio a la hora de invertir”.

Recordó que Tolhuin “tiene un gran recurso que es la tierra o el suelo urbano que no está maximizado en cuanto a lo que es su valor, justamente por la falta de inversión en la ciudad, por lo tanto insistió en la necesidad de optimizar los recursos que llegan por coparticipación y también los niveles de recaudación, aunque sin aumentar la presión tributaria”, subrayó.

Harrington también habló de la necesidad de que exista mayor transparencia entendiendo que “cualquier persona que aspire a ocupar un cargo público lo primero que tiene que hacer es tener transparencia, dado que no poder contar con los números de manera pública, hacer una obra sin que se sepa cuánto costó, quien ganó la licitación y como se hizo, y todas las cosas que no se ponen delante de la gente, después son muy difíciles de defender, si la gente no sabe los recursos que se están usando y como se usan”.

Aseguró sentirse acompañado por “diferentes dirigentes del peronismo de la provincia, y me siento querido, con mucho apoyo, tanto por parte del vicegobernador Juan Carlos Arcando, como del Legislador Ricardo Burlan, y otros compañeros de la Cámara que me han transmitido cariño, y fuerzas para seguir adelante”.

Reveló que el proyecto que encabeza “es una opción que fuimos consensuando con diferentes sectores políticos, la verdad que se siente el cariño y la idea de que los jóvenes, en este caso me toca a mí, puedan participar de política y plasmar sus ideas, que se pueda creer en la renovación de los dirigentes, en la renovación del partido y que se le pueda dar otra impronta a la gestión”.

Finalmente Harrington mencionó a quienes lo acompañan en la lista de Concejales, entre se encuentran “Jeanette Alderete, actual concejal, también fue presidenta del partido, con 30 años viviendo en Tolhuin, tiene un desarrollo en la parte privada, también el Dr. Ávila que es un gran profesional, una persona muy querida en el pueblo, que estuvo como Director del Centro Asistencial, siempre ha trabajado para la gente, y conoce la realidad del vecino, también Rosana Taverna, que vive en uno de los barrios más antiguos y emblemáticos de Tolhuin, que siempre estuvo vinculada al ámbito joven y desarrolló los primeros merenderos en su momento, también el Profesor Alfredo Pardo que le gustan mucho las ciencias exactas y las estadísticas y trabaja en el área social y Edith Almonacid que está muy comprometida socialmente y en especial con la causa de la mujer”.