Harrington autorizó el ingreso de los propietarios de cabañas

Tendrán un día determinado para poder ver el estado en que se encuentran y hacer el acondicionamiento. La decisión se tomó este fin de semana, luego de la reunión virtual mantenida con propietarios de complejos turísticos, tanto de Tolhuin como de Ushuaia y Río Grande. Ahora resta conocer si el COE autorizará los protocolos para volver a trabajar. Proponen que se permita el ingreso de turistas pero directamente hacia el alojamiento, sin que tomen contacto con el resto de los vecinos; y que tanto supermercados como rotiserías lleven allí los alimentos. Si el COE autoriza la modalidad, afirman que “Tolhuin va a estallar” ante la necesidad de los vecinos de Río Grande y Ushuaia de contar con un lugar de esparcimiento, y las limitaciones para salir de la provincia.

Río Grande.- El intendente de Tolhuin Daniel Harrington decidió autorizar a los propietarios de complejos de cabañas a ingresar a la localidad, pero por el momento en un día determinado y sólo con el fin de acondicionar el espacio. Este fin de semana mantuvo una reunión virtual junto al director de Turismo Ángelo Fagnani, con propietarios que residen en Tolhuin, Río Grande y Ushuaia. Principalmente el reclamo provenía de los no residentes que tienen complejos en la localidad y hace meses no pueden ingresar para ver el estado en que se encuentran.

El Municipio emitió un comunicado para informar que hasta ahora únicamente se encuentran habilitados los lugares de esparcimiento, como Laguna del Indio, para los vecinos de Tolhuin. Sin embargo no se cumplió con esta disposición y el fin de semana se pudo ver a turistas de Río Grande y Ushuaia en el camping, haciendo uso de los fogones y el predio. Los propietarios de los complejos aspiran a que se apruebe un protocolo, por la demanda de un lugar de esparcimiento, al punto que creen que “Tolhuin va a estallar”, dadas las limitaciones para salir de la provincia.

El propietario del Complejo Cabañas del Fagnano explicó por FM Aire Libre que la reunión “tuvo dos puntos para tratar, que la gente pudiera entrar a ver sus cabañas, en el caso de los dueños que son de Ushuaia y Río Grande, mientras que los que vivimos acá pedimos poder trabajar. El intendente y el director de Turismo van a dejar pasar a la gente por un día para que vean sus instalaciones y la apertura se va a hacer con protocolos que va a presentar el Director de Turismo a todos. Primero nos vamos a poner de acuerdo y luego lo van a presentar al COE de la provincia”, dijo.

“Por el momento la apertura va a ser solamente para que los dueños de las cabañas puedan realizar el acondicionamiento. Después se verá si el COE provincial aprueba los protocolos para la reapertura. Hay gente que tiene cabañas en Tolhuin y hacía meses que no podía entrar, ese problema se solucionó, pero la apertura no está definida y lo tiene que aprobar la provincia”, señaló.

Por su parte, el dueño de cabañas Altos de Tolhuin destacó que “se llegó a un acuerdo para que puedan entrar los propietarios de complejos que viven en Río Grande y Ushuaia para acondicionar las instalaciones. Después de tanto tiempo parados, todos tenemos que hacer cosas en las cabañas”, sostuvo.

Consideró que se dio “en parte una solución, pero tenemos que poner un granito de arena entre todos, trabajar con un protocolo y que la gente lo cumpla. Una de mis ideas siempre fue que la gente esté en el complejo, y que los supermercados y rotiserías vayan a las cabañas a llevar los productos, para que los inquilinos salgan de las cabañas lo menos posible. Si abrieran con protocolos y esto funcionara como corresponde, creo que Tolhuin estallaría en la temporada porque la gente de Río Grande y Ushuaia está desesperada por venir a pasar unos fines de semana acá. Con el tema de los aviones, los protocolos que hay para ir de provincia a provincia, no mucha gente va a poder salir. Creo que todas las cabañas de Tolhuin vamos a trabajar bien”, pronosticó.

Consultado sobre la posibilidad de que puedan entrar los particulares que tienen cabañas de fin de semana y residen en Río Grande o Ushuaia, aclaró que no se tocó ese tema. “Se habló de los propietarios de complejos de cabañas nada más. Todavía no se sabe si habrá un límite de personas por cabaña. Yo personalmente soy de la idea de poner menos gente. Tengo capacidad para seis personas en mis cabañas, pero no es lo mismo tener seis personas que cuatro en los 56 metros cuadrados de cada una. Hay que ver el límite que nos pone el protocolo. Tampoco tienen que dejar ingresar gente de afuera. Yo nunca dejé ingresar gente a mi complejo y, si querían entrar les cobraba un adicional, no para pernoctar sino para comer un asado e irse, en tiempos normales”, indicó.

“El primer paso está dado para que la gente pueda venir a arreglar sus complejos y esperaremos el nuevo mensaje del presidente el 8 de noviembre para ver qué dice, si sigue la cuarentena o se puede empezar a trabajar”, manifestó.

No obstante, advirtió que las restricciones no se cumplen y muy cerca de la localidad, de la mano de enfrente de la ruta 3: “Si bien la ruta 3 está habilitada para que vayan de Ushuaia a Río Grande y no pueden ingresar a Tolhuin, los que están del otro lado de la ruta pueden entrar y salir las veces que quieran. Es muy relativo todo”, cuestionó.