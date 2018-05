Harrington a favor de la incorporar tecnología en procesos electorales

Tras el paso por la Legislatura de los distintos Cuerpos de concejales de las tres ciudades, el legislador del FPV Daniel Harrington se encuentra a favor de la “incorporación de tecnología en los procesos electorales”. Consideró que la “tecnología va acompañando nuestra vida cotidiana y nos simplifica un montón de situaciones”. Además concibió que “en caso de modificarse el sistema electoral, todas esas modificaciones atañen a la vida política de Tolhuin”. Por otro lado entendió que el “intendente Queno no está habilitado para postularse a un cuarto mandato consecutivo, y debería esperar un mandato para poder volver nuevamente a postularse”.

Río Grande.- Tras la visita a la Legislatura del Cuerpo de concejales de Tolhuin en su plenitud, como así también del intendente Claudio Queno para escuchar de parte de los legisladores la reforma política que quieren llevar adelante, el legislador por el Frente para la Victoria Daniel Harrington señaló que “realmente fue satisfactorio recibir a todo el Cuerpo, y que puedan poner palabra en esta reforma política que tiene varios puntos muy importantes”, resaltó a FM del Pueblo.

Al respecto sostuvo que “en caso de modificarse el sistema electoral, de incorporar tecnología, que haya paridad de genero, en si todas las modificaciones de las leyes que se quieren llevar adelante atañen a la vida política de Tolhuin, con lo cual era más que importante poder contar con la visión política de cada uno de los representantes del lugar, tanto del Concejo, como del intendente”.

Recordó que en la primera cita el “intendente Queno no estuvo presente, insistí para que se lo volviera a invitar, y pudiera poner palabra a este debate porque con tantos años en ejercicio como intendente de Tolhuin, en una comunidad en continuo ascenso, qué mejor que estuviera para poder poner palabra en el debate político al respecto”, indicó el parlamentario provincial.

Por tal motivo sostuvo que con toda la “experiencia que tiene como intendente era muy importante que fije una postura política con respecto a todos los proyectos que se están tratando en el ámbito de la Legislatura”.

“A favor de la incorporación de tecnología en los procesos electorales”

Consultado sobre cual era su opinión con respecto a estos posibles cambios, Harrington se mostró a favor de la “incorporación de tecnología en los procesos electorales, soy un convencido de que la tecnología va acompañando nuestra vida cotidiana y nos simplifica un montón de situaciones”.

En tal sentido explicó que “obviamente se tienen que dar las garantías del respeto al secreto del voto, que está en la Constitución, y eso no se puede violar, es donde más duda se genera, y es una duda generalizada, entiendo que es común porque todo cambio genera rechazos y voces a favor”, sentenció.

En cuanto a la paridad de género, dijo que “ya no hay discusión, en los procesos electorales se tiene que dar, y respecto de las PASO, yo soy de un espacio político que trabajó para que las PASO se den, y sería incoherente si me corro de ese lugar, podemos decidir en qué momento se implementan o no, pero el debate político de esta discusión se tenía que dar”, concluyó.

Re-reelección de Queno

En relación a la posible re-reelección del intendente Queno para un nuevo período, el legislador del FPV recordó que “el período 2007-2011 fue electo cuando Tolhuin era comuna, en el medio del período 2011-2015 ocurre la municipalización, a través de la 892, por lo que toma un año de comuna y tres de municipalidad, donde el PRO presentó la impugnación para que no pudiera ser candidato en 2015, pero en el Superior Tribunal de Justicia se lo habilitó a postularse para el período 2015-2019, considerando que el primer período 2011-2015 se toma como comunal y el actual como municipal”, explicó Harrington.

Finalmente el legislador entendió que “para que Queno se vuelva a presentar debe esperar un período, por lo cual en el próximo no podría volver a presentarse”.