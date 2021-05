“Hace más de un mes que no recibimos segunda dosis de Sputnik”

Por el momento se sigue colocando la primera dosis de la vacuna rusa y no hay novedades de nuevas remesas de segundas dosis. El plazo mínimo entre una y otra es de 21 días y, según el Ministerio de Salud de la Nación, habría posibilidad de diferir la segunda hasta 12 semanas. Tampoco están llegando más Covishield, que se fabrica en India y el país decidió reservarla para su población. China no seguirá proveyendo de Sinopharm y las pocas dosis que quedan se están utilizando para completar el esquema. La Dra. Marina Goyogana igualmente pidió a los mayores de 60 y personas con factores de riesgo que se apliquen la primera dosis de Sputnik, porque reduce la posibilidad de complicaciones.

Río Grande.- La directora provincial de Promoción de Salud, Dra. Marina Goyogana, expuso las dificultades para completar los esquemas de vacunación por la falta de segundas dosis de la Sputnik V. El viernes se decidió ampliar las patologías consideradas de riesgo pero faltan vacunas para que los esquemas sean completos.

Por Radio Nacional Ushuaia recordó que “en una primera instancia teníamos solamente cinco patologías de riesgo, que eran la obesidad, las cardiopatías, las enfermedades renales, las enfermedades respiratorias y la diabetes. Luego se incorporaron los pacientes trasplantados, los pacientes con VIH y la cirrosis. Este viernes se incorporaron los pacientes oncológicos con diagnóstico reciente, de menos de un año, que estén con tratamiento actual o hayan recibido tratamiento inmunosupresor en los últimos 12 meses; las personas con tuberculosis activas, las personas con discapacidad intelectual y del desarrollo que no les permitan mantener los protocolos de distanciamiento, y las personas con Síndrome de Down”, detalló.

Explicó que esta decisión “tiene que ver con lo que nos va mostrando la clínica y las internaciones. En 2020 tuvimos muchas internaciones sobre todo de personas mayores de 60 años y de 18 en adelante con factores de riesgo. Una vez que las personas mayores de 60 años estuvieron inmunizadas, empezamos a ver más jóvenes en la internación, no sólo con factores de riesgo que ya se habían priorizado en un comienzo, sino con estos otros. Para seguir vacunando a las personas con más riesgo de complicaciones, se está atendiendo a los que tengan estas patologías”.

“Hay grupos que ya están completos con la vacunación y, si queda alguno, se puede vacunar por supuesto. Las personas mayores de 60 años deben llamar al 0800, a las líneas de whatsapp o entrar al link para inscribirse. Las personas de 18 a 59 años también y el listado de factores de riesgo está en el link del gobierno. Cada uno debe clickear en la patología que tiene. Luego esos listados son validados y, si es necesario, los llama un profesional para validar el factor de riesgo, o directamente se le otorga el turno. Seguimos vacunando al personal estratégico, que incluye docentes, fuerzas de seguridad y fuerzas armadas en esta etapa. De acuerdo a la disponibilidad de vacunas empezamos a vacunar a docentes mayores de 45 años que prestan servicios en nivel inicial, primer ciclo de nivel primario y modalidad especial”, informó.

Sin segunda dosis

El problema se plantea por la falta de segundas dosis en general, si bien salvo la Sputnik, con el resto de las vacunas resulta indistinto aplicar el primero o el segundo componente. “La segunda dosis depende de qué primera dosis se puso. Todavía no tenemos trabajos que acepten la intercambiabilidad, es decir que quien comenzó con la Sputnik debe continuar con la Sputnik y lo mismo para Sinopharm. Esto depende de la disponibilidad de dosis que vienen del Ministerio de Salud de la Nación. De todos los que se aplicaron primera dosis de Sputnik, como el personal de salud y mayores de 80, sólo unos pocos recibieron la segunda dosis porque llegó una cantidad pequeña. Hace más de un mes que no recibimos segunda dosis de Sputnik, por lo cual no podemos completar el esquema”, manifestó.

“Estas segundas dosis van a estar diferidas hasta tanto lleguen desde el Ministerio de Salud de la Nación o las vayan a buscar a Rusia, porque sabemos que todavía no hay en el país. Se supone que van a ir llegando y en función de cómo la distribuyan a la provincia iremos completando el esquema. Seguimos poniendo Sputnik porque está llegando el primer componente para seguir vacunando. Sabemos que nación recibió más dosis y no sabemos cuántas van a enviar a la provincia. Una vez que conozcamos eso vamos a dar los turnos para jueves y viernes”, indicó.

En el caso de Sinopharm, dijo que “colocamos la primera dosis y estamos difiriendo a tres meses la segunda. De China no se va a seguir recibiendo Sinopharm, por lo tanto las que se recibieron estos días van a ser para completar los esquemas. Así que estamos completando todas las primeras dosis aplicadas y tenemos que esperar un mes entre la primera y la segunda. Los que recibieron Sinopharm van a tener el esquema completo en los próximos días. En este caso no hay inconveniente porque la primera y segunda dosis de Sinopharm es la misma vacuna. Van a estar almacenadas mientras la gente va cumpliendo su período entre dosis”, sostuvo.

Precisó que “el período mínimo de la Sputnik es de 21 días y el máximo no se sabe todavía. Desde el Ministerio de Salud de la Nación dicen que son 12 semanas”, pero no hay certeza respecto de la pérdida de efectividad si la segunda dosis demora tanto en aplicarse.

“La Covishield y la Astrazeneca son dos vacunas iguales, de diferente productor y nombre, pero se puede poner una u otra como primera y segunda dosis. La Covishield es la que primero recibimos, se fabrica en India y no se va a estar entregando tampoco porque India las reserva para cubrir a su población. Oxford ha dicho que la producción de segundas dosis para Argentina recién van a poder entregarlas en el segundo semestre”, alertó.

“No tenemos muchas Covishield en la provincia y estamos completando algunos esquemas, es decir que las estamos utilizando como segundas dosis en personas con factores de riesgo severo y adultos mayores. Estamos aplicando poquitas segundas dosis de la Covishield y la mayor cantidad que aplicamos es la primera dosis de la Sputnik. Todas las vacunas que tenemos en el país son de dos dosis y la aplicación es indistinta. La única diferente entre una y otra dosis es la Sputnik”, expuso.

“Nosotros queríamos vacunar sobre todo a las personas mayores de 60 años porque son las que tienen más riesgo de complicarse y a muchos se les dificultaba el acceso a través del whatsapp o la web. A través de los agentes territoriales que hicieron visitas casa por casa en Río Grande y Ushuaia hemos vacunado a 800 personas mayores de 60 años en cada ciudad. Si alguna persona de 60 años que al principio tenía miedo y no se quiso vacunar, es bueno que lo haga ahora, porque siempre disminuye el riesgo de complicaciones. Quizás los hijos o los vecinos puedan explicarles la importancia para su salud de vacunarse contra el COVID. A muchos mayores se les complicaba la inscripción por la web, pusimos whatsapp y ni siquiera se comunicaban por el teléfono, por eso pusimos en marcha este trabajo territorial”, concluyó.