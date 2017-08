Gustavo Ventura: “Después de Octubre si gana Bertone se viene otro ajuste

El referente político del espacio ¨FORJA”, Gustavo Ventura, se refirió al posible escenario luego de Octubre si ganaran los candidatos de Macri y Bertone en la provincia. “Luego de octubre vienen por otra reforma tributaria, previsional y laboral. El ajuste como siempre en Tierra del Fuego lo van a pagar los más débiles.”

“El gobierno provincial irá por una reforma en el sistema previsional por que se lo está pidiendo La Nación, ya le metieron la mano en el bolsillo a los jubilados con el aporte solidario que no es más que bajarles la jubilación a los que aportaron toda su vida. Ahora irán por igualar la caja a la del resto del país y subir la edad jubilatoria entre otras reformas, nuestra propuesta desde FORJA es en vez de tocar la edad, trabajar en aumentar la recaudación para soportar correctamente el pago de las jubilaciones, debemos modificar el régimen fiscal de la provincia cómo está hoy con AREF es un mamarracho y anticonstitucional, más gente debe pagar menos impuestos, esa es la politica tributaria a seguir, sacar presión fiscal al pueblo y a los empresarios para bajar el trabajo en negro y la evasión impositiva que crece en la provincia terriblemente.” Afirmó Ventura

Por ultimo consultado por el trabajo que lleva adelante junto a Gustavo Melella indico¨Aprendo mucho de Gustavo (Melella), a escuchar a la gente y gestionar, la gente esta cambiando su forma de votar, no quiere mas la clase politica de los últimos 25 años que puso a Tierra del Fuego donde esta hoy, al borde del abismo, la gente no le preocupa si venís de la politica o no, lo que quieren es saber si tienes la capacidad de solucionarle sus problemas y de sacar la provincia adelante, y nosotros la tenemos¨.