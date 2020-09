Greve espera poder trabajar en conjunto con el Municipio de Ushuaia tras rebrote de COVID en la capital fueguina

El legislador de FORJA Federico Greve confió en un acercamiento con el Municipio de Ushuaia para poder coordinar la tarea epidemiológica, ante el rebrote de casos en la capital fueguina. Destacó que tanto en Río Grande como en Tolhuin se llevan adelante las tareas en forma coordinada. Así espera que ocurra en Ushuaia, y que “podamos empujar todos para el mismo lado”. Además destacó la aprobación unánime de la ampliación del Superior Tribunal de Justicia.

Río Grande.- El legislador de FORJA Federico Greve se pronunció “muy contento por la organización, por el trabajo que hizo la gente de técnica tanto de Ushuaia como de Río Grande”, para poder llevar adelante la sesión mixta del viernes.

“Hay que destacar el trabajo de toda la planta de Río Grande y Ushuaia. Fue una sesión mixta histórica, con muchos temas que ocupan la agenda, como la ampliación del Superior Tribunal”, expresó por FM Master’s.

Tras la aprobación del proyecto elevado por el Poder Judicial, dijo que “ya había un consenso generalizado y así lo manifestaron todos los bloques. Se hicieron todas las reuniones de comisión necesarias para esto y cada bloque fundamentó el motivo por el cual acompañó el proyecto”.

“Hubo muchas declaraciones de interés y temas de salud. Hubo acompañamiento a la ley de plasma, que es una ley nacional y nos pone muy contentos porque es una tarea que se está desarrollando ya en la ciudad de Río Grande y en la provincia. Nos parecía que la Legislatura tenía que acompañar un proyecto de esta envergadura”, consideró.

Consultado sobre el rebrote de COVID en Ushuaia y si se analiza alguna herramienta similar al programa PROGRESO, indicó que “vamos a ir viendo cómo se van a desarrollar estas cuestiones. En Río Grande hay una cantidad de casos constante, pero por suerte cuando vemos las estadísticas son más la cantidad de recuperados que los casos nuevos a diario. Esto hace que la balanza se empiece a inclinar para el lado de la gente recuperada y que esto sea una meseta, no una cantidad de contagios todos los días. Lo principal es que no colapse el sistema sanitario y en este sentido vemos que está a la altura de las circunstancias. Esperamos que en Ushuaia no prolifere más de lo que ha sucedido y que la gente se cuide, porque el distanciamiento por ahora es la única herramienta”, subrayó.

“En cuanto a la situación económica, tenemos la esperanza de que se vaya a reactivar la actividad mucho más rápido de lo que se espera. Nosotros habíamos hecho un diagnóstico de una recuperación mucho más lenta de la economía, pero a nivel nacional y en otras provincias uno se da cuenta de que la economía se activa mucho más rápidamente. Eso nos da esperanza de que la herramienta de PROGRESO o cualquier otra que saque el Ejecutivo, tengan posibilidad de generar producción y empleo, que es lo que se necesita”, expresó.

Finalmente confió en poder coordinar tareas con el Municipio de Ushuaia para contener la pandemia, como se hizo en Río Grande. “La verdad hay que hacer una tarea conjunta, poner el hombro y empujar todos para el mismo lado. No es momento de utilizar esto para la política, siempre lo repetimos de la misma manera. Así como se está trabajando con la Municipalidad de Río Grande, con la Municipalidad de Tolhuin, esperamos trabajar con Ushuaia, donde es distinta la relación. El Ejecutivo sabrá manejar esa relación y veremos lo que sucede”, señaló.

Apuntó que “en esta sesión tomó estado parlamentario el presupuesto y ahí vamos a ver algunas herramientas relacionadas con las políticas de Estado que se van a llevar adelante en 2021. En lo que resta de este año estaremos discutiendo las políticas para el próximo”, concluyó Greve.