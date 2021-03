Greve brindó un merecido recuerdo a la doctora Ana Mensato

Durante la sesión de este jueves del parlamento provincial, el legislador Federico Greve (FORJA) brindó un sentido homenaje a la doctora Ana María Mensato, quien falleciera recientemente cumpliendo su servicio médico a la comunidad, homenaje que fue aplaudido de pie por todos los presentes.

Ushuaia.- Durante la sesión de ayer en el parlamento provincial, en el turno de homenajes el legislador Federico Greve brindó sentidas palabras de despedida a la Dra. Ana María Mensato, destacando los aspectos más importantes de la querida médica y su calidad humana al servicio de la gente, especialmente en lo que hace a la gestión comunitaria de la salud, de la cual la Dra. Mensato era especialista.

“Ella se desempeñó en el Municipio de Río Grande, ejerciendo funciones en el Centro de Rehabilitación ‘Mamá Margarita’, después en Medicina Preventiva y posteriormente en Salud Comunitaria”, dijo el parlamentario.

Agregó Greve que “en el último año se desempeñaba en el Gobierno provincial como Subsecretaria de Gestión Asistencial Zona Norte y en varias ocasiones era la encargada de brindar el parte diario de infectados y fallecidos por coronavirus”.

También, “ella participó en la creación de los tres centros de salud del Municipio de Río Grande y el Laboratorio Municipal aportando ideas para mejorar el sistema de salud en la ciudad y en la provincia”, destacó el Legislador.

“Sus amigos y compañeros de trabajo en el Municipio, coinciden en que el cansancio para ella no era una limitación y que era la primera en llegar y la última en irse del trabajo”, dijo y continuó que “siempre simplificaba todo a favor de los pacientes y no toleraba la inoperancia y en pos de solucionar problemas a las personas. Sus allegados la describen como una gran persona, pacífica, conciliadora, gran profesional, que no era demostrativa en gestos, pero que en las acciones demostraba una gran sensibilidad por el dolor y tenía un gran gesto y cariño por aquellos que necesitaban de su atención”.

Anita fue una gran luchadora de la vida

El legislador Federico Greve destacó que “Anita, así como le decían, era una gran luchadora por la vida y con su enfermedad a cuestas, trabajó hasta el último día contra la pandemia. Todos la valoramos y la recordamos por su trabajo incansable que ha tenido la Doctora Mensato por el cuidado de la salud de los fueguinos y las fueguinas a lo largo de su carrera y especialmente ante la pandemia que nos ha atravesado”.

Cabe recordar que el propio Gobernador Gustavo Melella, dijo de la doctora Mensato: “Mujer luchadora, siempre con una sonrisa, profesional, humana. En medio de la pandemia se entregó como si ella no tuviera ninguna enfermedad”. El Gobierno de la provincia declaró luto provincial el pasado domingo con la bandera a media asta.