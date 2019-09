Greve afirmó que la “Caja no se transfiere”

Así lo marcó el actual funcionario municipal, y electo legislador por FORJA Federico Greve asegurando que no está en los planes del gobernador electo Gustavo Melella armonizar la caja de previsión. En este sentido sostuvo que “vamos a trabajar en las herramientas que sean necesarias para que la Caja no tenga déficit”. Además indicó que “nuestro candidato a Presidente de la Nación Alberto Fernández nos habló de una ayuda financiera para cubrir el déficit de la Caja en caso de que exista”.

Río Grande.- El actual secretario de Participación y Gestión Ciudadana del Municipio y electo Legislador por Forja Federico Greve se refirió al proyecto de Presupuesto 2020 que ingreso el gobierno de la provincia durante el fin de semana a la Legislatura, el cual estima gastos por cuarenta y dos mil quinientos millones de pesos, como así también respecto de lo aprobado por la Legislatura el pasado jueves en relación a la movilidad jubilatoria.

Por FM Master´s, Federico Greve señaló que “estamos a la espera de poder hacernos con el presupuesto total, con sus respectivos cuadros y detalles, dado que hasta el momento lo único que tenemos es algo informal, por tal razón estamos solicitando el presupuesto para que los equipos técnicos puedan analizarlos, y una vez que se pueda analizar, poder dar alguna opinión al respecto”.

Puntualizó que desde el área de finanzas nuestra se “dispuso no participar en la elaboración del proyecto de presupuesto, el gobierno iba a elaborar un presupuesto de minina de alguna manera, con lo cual eso es lo que se había acordado a los fines de la presentación, ahora una vez que tomemos conocimientos, podremos dar algunas opiniones, pero hasta que esto no suceda, estamos en análisis de esa situación”.

Consultado sobre la participación que tendrán del análisis del mismo en la Legislatura, dijo que “el actual Presidente de la comisión de Presupuesto, Pablo Blanco, ha señalado públicamente que nos van a convocar a los Legisladores electos, con lo cual participaremos, y será a partir del momento en que se realice las reuniones de comisiones para este fin”.

Transición de Gobierno

Por otro lado se refirió a la transición que se está llevando con el gobierno de la provincia, para lo cual señaló que “desde el gobierno se tiene que estar trabajado respecto de lo que nosotros hemos solicitado, son once puntos que se han elevado al gobierno provincial por parte del contador Bahamonde, y el Jefe de Gabinete Agustín Tita, ambos están en contacto con el Licenciado Gorbacz para poder obtener esa información”.

Asumimos aclaró que “hasta el momento solo se ha entregado uno solo de los once puntos solicitados, por lo cual tener conocimiento acabado de la transición significa tener información de todas las carteras, eso hoy no está sucediendo, y entendemos que deben estar trabajando sobre lo que nosotros les hemos solicitado”.

Movilidad automática

Con respecto al sistema jubilatorio de la provincia, y lo aprobado en la Legislatura durante el último jueves respecto de la movilidad automática, dijo que “es algo que surgió de un proyecto que había presentado el MPF con relación a que la movilidad jubilatoria sea automática, pero se incorporaron algunos textos a esa movilidad que implica ampliar estos beneficios a los bibliotecarios, y a algunos auxiliares de la docencia, puntos que se votaron en contra desde el bloque del MPF porque no se tenían cuantificado la cantidad de personas que están determinadas en esos cuerpos, e implica que puede llegar a haber algún perjuicio económico”, explicó.

Resaltó que “estos ítems que se metieron con la movilidad fue planteado por el Legislador Pablo Blanco, él lo incorporó sin ningún tema de cuantificación, con lo cual estamos alarmados, y tratando de hacernos de la documentación para saber cuál es la implicancia económica de una modificación de ese tipo”.

La Caja no se transfiere

Con respecto a los rumores y transcendidos de que la Caja se transferirá a la Nación, Greve fue contundente al afirmar que “no hay nada más lejos que esto pueda suceder, además existe una prohibición constitucional para llevar adelante esta transferencia, con lo cual se debería previamente realizar una modificación de la misma, y la realidad es que nunca fue el espíritu del gobierno entrante tomar esa decisión de transferir la Caja, por el contrario hay que mantenerla, hay que darle las herramientas que tiene que tener a los fines de evitar los déficit, y si llega a existir un déficit, porque así todo lo indica, tener las herramientas del caso”.

En este sentido recordó que “algunos de los Legisladores lo mencionaban, a fin de año vencen las Leyes de emergencia respecto de la financiación, lo cual será motivo de análisis y estudio para ver si esto se prorroga o se busca algún otro tipo de herramientas a los fines del financiamiento, con lo cual de acá a fin de año tendremos que estar abocado a esas herramientas legislativas que serán fundamentales para que no exista ese déficit”.

Greve indicó que “será algo a analizar porque hay que ver cuáles son las herramientas que hay, cuales se agotaron, y cuales no se van a renovar, entonces hay que analizarlas una por una, la utilidad del banco, será algo que se pueda continuar, el financiamiento del 15% de lo que estaba firmado en Nación también se podrá estudiar, pero también está el tema del fondo solidario, que es algo que no compartimos desde un comienzo, por lo tanto es algo que hay que analizarlo en detalle, y poder ver cuales pueden seguir y cuáles no, y cuales se pueden poner como nuevas para financiar ese déficit, el cual indica que existe”.

Por último el funcionario municipal fue consultado ante este posible déficit de la Caja, para lo cual sostuvo que “por suerte este tema fue tomado por nuestro candidato a Presidente Alberto Fernández respecto de una ayuda financiera que pueda existir en el déficit de la Caja, con lo cual nosotros podamos tener un déficit de 500 millones, y por ahí Nación te da menos de ese dinero, pero te asiste de alguna manera, con lo cual teniendo esa ayuda te mengua el déficit que pueda llegar a haber, y es una herramienta más de todas las que se va a tener a los fines de financiarla”, concluyó.