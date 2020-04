Greve adelantó que el Ejecutivo prepara un proyecto con herramientas económicas

El legislador de FORJA Federico Greve espera que sea presentado para dar más detalles, pero expresó que permitirá al gobierno tener “más liquidez” para atender la emergencia. Tomó postura a favor de las sesiones virtuales, pero admitió que requieren de una adecuación del reglamento de la Cámara. De ser necesario aprobar con urgencia determinadas herramientas, podrá sesionarse en forma presencial, con los protocolos necesarios de distanciamiento. Fue crítico de los reclamos mediáticos por deudas de coparticipación en medio de la pandemia, y recordó que particularmente Gastón Díaz fue funcionario de Bertone cuando se paró la provincia por seis meses y Río Grande tenía una deuda acumulada de cuatro. “Me hace dudar de la inexperiencia o de la mala fe”, dijo.

Río Grande.- El legislador de FORJA Federico Greve se refirió por Radio Universidad 93.5 a las reuniones virtuales mantenidas con funcionarios del Ejecutivo y adelantó un proyecto con herramientas económicas que darían “más liquidez” al gobierno para afrontar la situación de emergencia.

“Estamos charlando con todos los bloques y hemos tenido algunas reuniones virtuales con funcionarios del Ejecutivo para evacuar varias dudas. Tuvimos contacto con la Cámara de Comercio de Ushuaia y de Río Grande, frente a este problema que nos aqueja a todos y expone esta dicotomía de salud y economía. Sabemos que el Ejecutivo está elaborando una herramienta para dar una ayuda al sector privado y estamos aguardando que se presente, para buscar los consensos y poder acompañarlo. El Ejecutivo es quien conduce esta pandemia y quien va a marcar el rumbo de determinadas decisiones”, sostuvo.

“Tengo entendido que este proyecto tiene que ver con algunas herramientas económicas que tienden a dar liquidez y disponibilidad de fondos al Ejecutivo. No queremos adelantarnos y preferimos esperar a tenerlo en la mano, presentárselo a los demás colegas y poder buscar los consensos para avanzar”, señaló, sin dar más detalles.

Consultado sobre cómo se llevará adelante la sesión para aprobar este u otros proyectos, dijo que “queda por resolver el tema de las sesiones, si van a ser virtuales o presenciales, y en este caso habrá que tener determinado protocolo. Yo no veo mal la sesión virtual, pero uno es abogado y hay reglamentaciones que se deben modificar para poder hacer eso, ver qué sucede si la conexión se corta y un legislador no puede tomar la palabra. Estas situaciones hay que salvarlas reglamentariamente para poner esta herramienta en práctica, que creo que sería muy beneficiosa. Hoy como está la situación veo que, si se tiene que hacer una sesión rápida para aprobar estas herramientas, va a ser más dificultoso llegar a una sesión virtual y sería más propio ir a una sesión presencial, con todos los cuidados que se necesitan respecto del distanciamiento social. Si este distanciamiento se cumple, la sesión se puede realizar como cualquier otra actividad”, afirmó.

Se le recordó que en la provincia de La Pampa, con 30 legisladores, ya desarrollaron tres sesiones presenciales y podría hacerse lo mismo en Tierra del Fuego. “Es una posición totalmente respetable, la Cámara es autónoma y la decisión se toma por la mayoría de sus miembros. Lo que doy es una opinión y después hay que ver si mis pares acompañan. La Pampa votó muchas leyes de emergencia respecto de salud, ratificando decretos del gobierno nacional. Nosotros en diciembre habíamos sacado muchas leyes de emergencia, entre ellas la sanitaria, y eso nos permitió hacer muchas de las cosas que se están haciendo. La Legislatura estaría en condiciones de sesionar con los protocolos necesarios y no creo que eso sea discutible, pero la decisión no depende de mí sino de la presidencia y de los 15 integrantes de la Cámara”, reiteró.

Consultado sobre las críticas de la legisladora Myriam Martínez al decreto que declara la emergencia informática y administrativa, respondió que “esta pregunta hay que hacérsela al Ejecutivo, porque es quien dictó esta emergencia. Ellos tendrán sus razones y esa respuesta no la puedo dar yo. Los fundamentos del Ejecutivo se los tenemos que preguntar al área Legal y Técnica o a algún funcionario que pueda dar una explicación acabada de por qué se tomó esa decisión”.

En cuanto a la reunión con los funcionarios de Economía, indicó que “tuvimos una reunión con el presidente del banco, con funcionarios de Economía y ellos informaron cuál era la situación de la provincia. Explicaron las líneas de crédito y las herramientas que se estaban utilizando desde el banco. Algunos legisladores hicieron algunos cuestionamientos y se fueron evacuando en esa reunión, que fue muy positiva”, evaluó.

Ayer hubo otra reunión y de parte del bloque participó Mónica Acosta, “para informar sobre las medidas del gobierno en los próximos días respecto de esta salida administrada de la cuarentena. Pidieron que participara un legislador por bloque y en nuestro caso participó Mónica Acosta”, dijo.

Cruces por la coparticipación

Hoy el Concejo Deliberante de Río Grande va a sesionar para poner en funcionamiento una comisión de seguimiento de la coparticipación, y en Ushuaia hubo un rechazo a la aplicación que quiere implementar la provincia para el seguimiento ciudadano. Respecto de este cruce mediático por las deudas, señaló que “nosotros no consideramos que la coparticipación sea deuda, sino que hay un retraso en el envío de los fondos, pero esos fondos son de los municipios. Hay un retraso en las remesas y eso tiene que ver con el tiempo en que se pasa el dinero desde la nación a la provincia y de la provincia a los municipios. En épocas de no pandemia siempre hubo retrasos de coparticipación. Cuando asumió la ex gobernadora Bertone estuvo seis meses sin funcionar la Casa de Gobierno y nosotros tuvimos casi cuatro meses de demora de coparticipación. Hicimos los reclamos institucionales y legales, pero lo que no hicimos fue un raíd mediático, porque se entendía que era una situación acuciante. En este caso no quiero hablar ni de falta de experiencia ni de mala fe, pero cuando uno ve los montos de los que se está hablando y lo que manifiesta el Ministro de Economía públicamente, donde son otros los fondos y otros los tiempos, a uno le hace ruido esta situación”, remarcó.

“Por supuesto tienen que reclamar los fondos porque no sólo es una obligación constitucional sino legal de las cartas orgánicas de cada municipio, pero también hay que entender la situación que se vive hoy. Estamos hablando de una pandemia que no es local sino mundial. Si en situaciones normales hay atrasos, imaginen en una pandemia mundial, donde uno no tiene la administración funcionando al ciento por ciento y nada está funcionando como se debe”, expresó.

Particularmente sobre las expresiones del secretario de Gobierno Gastón Díaz, quien estuvo en el Ejecutivo anterior cuando se paró la provincia y ahora le toca estar en el Ejecutivo municipal, consideró que “debería analizar mejor las cosas para ver cómo las manifiesta públicamente. Puede hacer el reclamo, puede llamar por teléfono, porque todos tenemos los teléfonos de todos para acercar una posición, pero si lo primero que hace es una entrevista, me hace dudar de la inexperiencia o de la mala fe. Si uno forma parte del Ejecutivo tiene que ser doblemente responsable. Nosotros hemos reclamado la coparticipación cuando el gobernador era intendente, se hacían las cartas documento y todo lo que se tenía que hacer respecto de lo legal, pero de ninguna manera tratamos hacer todo público, para no tener que llegar a situaciones no deseadas. Tratábamos de llegar a determinados acuerdos con respecto a los tiempos y creo que eso es lo que hay que hacer. Evidentemente uno ha hecho público en determinado momento que existía algún tipo de deuda, pero primero se trataba de agotar los caminos administrativos y legales antes de salir por los micrófonos, y menos en una situación como esta pandemia mundial que nos aqueja a todos”, cuestionó.

“De esto se sale con dinero y va a ser muy difícil volver a armar todo el andamiaje productivo, pero habrá que buscar las herramientas para estar a la altura de las circunstancias y evitar que caiga tanto la actividad económica”, concluyó el Legislador.