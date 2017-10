Gorbacz entiende que habrá restricción económica de parte de Nación

El ministro jefe de gabinete Leonardo Gorbacz abrió la posibilidad de un ajuste post-electoral, por el posicionamiento de Cambiemos en ambas cámaras del congreso. Aseguró que las dificultades para conseguir fondos son cada vez mayores y hoy habrá un replanteo en la discusión del presupuesto, previendo recortes. Podrían alcanzar la obra pública, la asistencia financiera para pagar sueldos y aguinaldos, e incluso fondos para la caja de previsión, si avanza la reforma jubilatoria.

Ayer se realizó una reunión de gabinete encabezada por la gobernadora Rosana Bertone, en el centro cultural Yaganes de esta ciudad, para analizar el resultado de las elecciones del domingo y posibles cambios. El ministro jefe de gabinete, Leonardo Gorbacz, dijo que de la reunión participó además el ministro de Economía José Labroca, el presidente de la caja de previsión Rubén Bahntje, el presidente del directorio del BTF Miguel Pesce, y Diego Pascuas, e informó que “el gabinete económico va a analizar las medidas que prevemos que el gobierno nacional puede ir tomando a partir de su triunfo electoral, y las medidas económicas que va a requerir la provincia para hacer frente a esa situación”.

Por FM Aire Libre, advirtió que deberán “estar preparados como provincia para afrontar ese nuevo escenario nacional”, adelantando claramente un ajuste.

“Hubo aumento de tarifas, hay anunciadas una serie de medidas con las cajas de previsión. Nosotros fuimos claros en la campaña, pero puede haber restricciones en el envío de fondos, los recursos para algunas obras pueden estar en riesgo, y estamos previendo una restricción económica de parte del gobierno nacional. El equipo económico que conformó la gobernadora va a evaluar las medidas para afrontar esa situación con el menor daño posible para la economía provincial”, dijo.

“Nosotros manifestamos las dificultades que veníamos teniendo con Nación, lo que nos venía costando recibir recursos extra para afrontar la masa salarial y el aguinaldo, y lo que estamos previendo a partir del resultado electoral es que muchas medidas que se estaban anticipando probablemente se tomen, y tenemos que estar preparados”, insistió.

“Vemos un escenario difícil del punto de vista económico a nivel nacional, por las medidas que pueda tomar el gobierno”, subrayó el funcionario, y recordó que “Tierra del Fuego viene con un presupuesto deficitario desde hace mucho tiempo, que hemos tratado de controlar de manera progresiva, para no afectar a la población y a los empleados públicos, y para eso hemos requerido ayuda de Nación. Cada vez ha sido más dificultoso conseguirla y es posible que el gobierno nacional endurezca más su posición; lo mismo con todos los recursos para obras que se habían conseguido. Mañana -por hoy- se discute el presupuesto provincial y vamos a aprovechar para plantear estas cosas”, adelantó.

Respecto de la caja de previsión, remarcó que “el gobierno nacional está estudiando una reforma para aumentar la edad jubilatoria y eso por supuesto puede incidir en los fueguinos que están en el sistema de ANSES. De tener menos recursos en la caja de previsión, va a afectar la ecuación económica de la caja, y tenemos que ver de qué manera afrontamos esa situación entre todos. La provincia tiene que estar preparada para afrontar la realidad”, sentenció.

Ultimátum interno

Por otra parte, dio a conocer que fueron “emplazados” algunos funcionarios a producir cambios sobre todo en Río Grande. “La gobernadora ordenó de manera urgente mejorar algunas áreas de gobierno, particularmente en la ciudad de Río Grande, donde recibe muchas quejas. Es consciente de que esas quejas son legítimas y son áreas con dificultades, puntualmente en Salud, Desarrollo Social y Discapacidad. Esto afecta a la población en situación de vulnerabilidad, y puede haber cambios en algunas de estas áreas, para reforzarlas”, dijo.

“La gobernadora ha dado un ultimátum para que esas áreas mejoren y hagan los cambios que tienen que hacer. Se van a incorporar funcionarios en estas áreas, y son profesionales que nos van a ayudar a mejorar. Esto lo vamos a anunciar en breve. Por ahora no hay cambios en el gabinete y la gobernadora no ha tomado una determinación con respecto a esto. Pero fue clara en que le va a pedir la renuncia al ministro o secretario de estado que no pueda cumplir con las pautas, que tienen plazo de cumplimiento, y en general son plazos breves”, manifestó.

Resultado electoral

Respecto del resultado adverso para el oficialismo, señaló que “el análisis general que hizo la gobernadora frente a su gabinete fue el mismo de la conferencia que dio el domingo, sobre la polarización que avanzó en todo el país e incidió en varias provincias. Ella considera que estamos teniendo una dificultad en Río Grande, y tiene que ver con el mal funcionamiento de estas áreas. En Salud hubo una mejora de infraestructura, incorporación de equipamiento, pero seguimos teniendo dificultades en la atención de la guardia y la inversión no reditúa en una mejor calidad de atención”.

“Esperamos hacer un trabajo conjunto con los diputados, que hasta ahora sólo se pudo hacer con los senadores, porque si Tierra del Fuego presenta una posición unificada en los temas más importantes, vamos a tener más fortaleza ante el gobierno nacional”, planteó.

Autocrítica

Consultado sobre la autocrítica que realizan de esta derrota, dijo que “la gobernadora ha hecho una autocrítica sobre el funcionamiento de algunas áreas. Es un factor que afectó la performance electoral en Río Grande. En Ushuaia mejoramos respecto de las PASO, pero en Río Grande la situación fue otra”.

Respecto de si considera que Colazo no fue buena candidata, lo negó, aunque reconoció cierto malestar en el peronismo: “Yo no creo que haya sido una mala candidata. Laura Colazo hizo mucho esfuerzo durante la campaña, no tiene un pasado que tenga que ocultar y me parece que fue una buena candidata. Es probable que algunos sectores peronistas dentro de la alianza gobernante se hayan sentido más incómodos con ella que con un candidato peronista, pero eso tampoco explica el resultado de la elección, porque hoy la gente no se guía tanto por partidos políticos. Yo creo que hizo una buena elección considerando la polarización que se dio en todo el país, pero no alcanzó el mensaje que quisimos dar, de que la grieta no nos servía a los fueguinos”, sostuvo.

Puntualmente sobre la derrota, sintetizó que “se analizó la polarización nacional y las dificultades de gestión en las áreas de Salud, Desarrollo Social y Discapacidad. Esa es una autocrítica fuerte, porque son áreas clave. Hoy no hay un cambio de gabinete para anunciar pero no descartamos que pueda haberlo en las próximas semanas, porque la renuncia de todos está siempre a disposición de la gobernadora”, concluyó Gorbacz.