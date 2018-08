Gobierno se comunicó con los Intendentes y apunta a un rechazo en el Congreso

El jefe de Gabinete Leonardo Gorbacz informó sobre las reuniones mantenidas ayer con el equipo económico del Municipio de Ushuaia y la comunicación del ministro de Economía José Labroca con los Municipios de Río Grande y Tolhuin, ante el recorte del fondo de la soja, que significará una merma de recursos coparticipables de 160 millones para este año y de 300 millones para 2019. Apuntan además a consolidar un bloque patagónico para reclamar a diputados y senadores el rechazo al decreto de necesidad y urgencia. Más allá de las diferencias, “trataremos de estar en la misma mesa y realizar acciones conjuntas”, dijo.

Río Grande.- Ayer se conoció la decisión del gobierno nacional de ajustar a las provincias con la eliminación del fondo de la soja, como parte de los tres decretos de necesidad y urgencia que dictó el presidente Macri.

Tierra del Fuego perdería más de 300 millones en 2019 y unos 160 millones en lo que resta del año en curso, sólo por este concepto.

El Fondo Federal Solidario (conocido como fondo de la soja) se conformaba con el 30% de las retenciones a las exportaciones de soja, por lo que provincias y municipios dejarían de recibir 35.000millones de pesos entre este mes y diciembre de 2019. Estos recursos tienen destino específico para obra pública, que podría verse afectada.

El fondo se coparticipa a los municipios, por lo cual desde el gobierno se comunicaron con las tres municipalidades para iniciar acciones en conjunto. Se estima que la reducción para Río Grande rondará los 20 millones de pesos este año y los 60 millones en 2019; en tanto para la municipalidad de Ushuaia el recorte será del orden de los 26 millones este año y de los 50 millones el próximo.

La eliminación del fondo fue a través de un DNU y se suma la reducción de los reintegros a la exportación, también coparticipables, que compensarían en el mejor de los casos el 50% del recorte, según sostuvo el jefe de gabinete Leonardo Gorbaz, por FM La Isla.

Proporcionalmente, las provincias más grandes son las más afectadas, dado que Buenos Aires había recibido 4.023 millones de pesos en 2017; Salta, unos 702 millones; Catamarca, 505 millones; Córdoba, 1.627 millones; Corrientes, 681 millones; Chaco, 914 millones; Chubut, 290 millones; Entre Ríos, 895 millones; Formosa, 667 millones; Jujuy, 521 millones; La Pampa, 344 millones; La Rioja, 379 millones; Mendoza, 764 millones; Misiones, 605 millones; Neuquén, 318 millones; Río Negro, 463 millones; San Juan, 619 millones; San Luis, unos 418 millones; Santa Cruz, 290 millones; Santa Fe, 1.638 millones; Santiago del Estero, 757 millones; Tucumán, 872 millones; Tierra del Fuego, 226 millones; y Capital Federal, 452 millones, todos ellos datos de 2017.

“El fondo de la soja estaba afectado fundamentalmente a los edificios escolares, y hemos mejorado muchísimas escuelas; también estaba destinado a la digitalización de los canales de televisión y, si tenemos que compensar esa quita, tenemos que hacerlo sacando recursos de otro lado, y el único lugar de donde se pueden sacar recursos es de gastos corrientes. Lo mire por donde se lo mire, la decisión del gobierno nacional afecta gravemente los recursos de la provincia y tendremos que ver la manera de ir priorizando recursos. Obviamente todo lo que uno tenía pensado hacer no lo va a poder hacer en un esquema donde permanentemente nos estamos anoticiando de una merma de fondos, con los cuales veníamos contando para llevar adelante el plan de gobierno”, planteó.

“Es una decisión que nos perjudica, que nos toma por sorpresa, porque el gobierno nacional anunció en una mesa de la que participó el ministro Labroca su intención de realizar ajustes en determinados rubros, pero también había anunciado que esa mesa se iba a volver a convocar para discutir con las provincias las alternativas. Antes de volver a convocarnos, se tomaron decisiones unilaterales que rompen con el sentido de diálogo de esa primera reunión”, remarcó.

El funcionario provincial no descarta más ajustes “porque todo es posible en este contexto. Hay decisiones que ha tomado el gobierno nacional en función de un acuerdo con el FMI y todos sabemos que, cuando un gobierno toma el camino de un acuerdo con el Fondo Monetario, pierde la soberanía económica y las decisiones se empiezan a tomar de afuera”.

Cuestionó la decisión del gobierno nacional de “tomar decisiones unilaterales y que nosotros nos enteremos por los medios de comunicación, como ha sido en este caso”.

Gobierno y municipios unidos

Gorbacz informó que ayer hubo una reunión “con parte del equipo de la Municipalidad de Ushuaia, el ministro Labroca estuvo comunicado con su par del Municipio de Río Grande y lo mismo con el Municipio de Tolhuin, para ver de qué manera trabajamos en conjunto para proteger los intereses de los fueguinos frente a una situación que ya es difícil y va a ser más difícil todavía”, advirtió.

“Nos reunimos con el equipo de la Municipalidad de Ushuaia, el ministro habló con el secretario de Economía de Río Grande, yo he hablado con el diputado Martín Pérez y estamos tratando de sumar la mayor articulación posible, entendiendo que este es un momento para defender los intereses de la provincia más allá de las diferencias internas que podamos tener, y en este camino vamos a continuar. Lo que está pasando en el país es grave, la afectación a los intereses provinciales con todas estas medidas es grave, y requiere que todos los dirigentes políticos que tenemos responsabilidad institucional estemos a la altura. No es un momento para especulaciones electorales ni para marcar diferencias internas, sino para sumar a todos, para que estén con la camiseta de Tierra del Fuego, con el objetivo fundamental de defender los recursos de la provincia y el federalismo. Trataremos de estar en la misma mesa y realizar acciones conjuntas”, fijó como objetivo a corto plazo.

Hacia el rechazo del Congreso

Además, se apunta a “trabajar con los diputados y los senadores, porque esta medida que tomó el gobierno nacional fue a través de un DNU y eso tiene que pasar por el Congreso, primero por una comisión bicameral donde el oficialismo nacional tiene mayoría, pero después tiene que ir al recinto. Creemos que podemos trabajar con diputados y senadores en el rechazo de este DNU. Vamos a acercarle a nuestros senadores un informe sobre las obras que se venían haciendo con los fondos que nos están quitando, y sobre las obras que se pensaban llevar adelante en el futuro”, adelantó.

“Como hicimos con las asignaciones familiares, seguiremos trabajando, por ahora el resultado ha sido una mera suspensión en este caso, pero veremos la manera de trabajar para lograr que se retrotraiga este DNU y podamos contar con los recursos de la soja”, subrayó.

Asimismo, aclaró que “el gobierno nacional dijo que esta medida que tomó fue consensuada y no es cierto. No es que no hayan avisado que estaba entre sus planes, pero lo avisaron en el marco de una mesa de diálogo y se supone que iba a continuar. Una mesa de diálogo supone no tomar en medio medidas unilaterales y esta es una medida unilateral que de ninguna manera estaba consensuada con la provincia”, enfatizó.

Además del fondo de la soja, hay una reducción del 66% de los reintegros de exportación, que son coparticipables y, si bien el gobierno central dice que implicará una compensación, porque es coparticipable a las provincias, “por lo que hablé con el ministro Labroca, en el mejor de los casos esto podría compensar la mitad de la merma, pero además es incierto porque todo depende del volumen de las exportaciones”.

“Están sacando un recurso que efectivamente iba a ingresar a la provincia, que teníamos cuantificado y era previsible, a cambio de un recurso incierto que no sabemos si va a llegar o no, y que en el mejor de los casos apenas cubriría el 50 por ciento. Ese es el primer análisis que hizo el ministro Labroca y que nos comunicó por la tarde en la reunión que tuvimos junto a la gobernadora”, concluyó Gorbacz.