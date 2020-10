Gobierno reveló un borrador consensuado con la Nación por la prórroga del subrégimen industrial

La Ministra de Producción estimó que “no va a pasar mucho tiempo más para que esto esté definido” y aludió a las críticas de referentes del radicalismo a la “inacción del gobierno”. Sostuvo que se vino haciendo un trabajo silencioso y que, cuando se socialice el proyecto, todos podrán hacer su aporte pero será “fundamental que sea gente que conozca del tema”. Respecto de la situación de Brightstar, celebró que ya esté resuelto el traspaso a Mirgor y garantizó que conservarán sus puestos de trabajo tanto los trabajadores directos como indirectos, porque no cambiará la operatoria. Hoy podría hacerse el anuncio oficial desde la empresa. Ambassador sigue con una situación complicada y “no hay interlocutor”, dijo, cuestionando la “desaparición” de los responsables de la firma. Desde el gobierno se gestionan alternativas para que los trabajadores puedan tener un ingreso, que podría provenir de un fasón con Newsan, y que también puedan cobrar lo que se les adeuda.

Río Grande.- La ministra de Producción Sonia Castiglione informó por Radio Universidad 93.5 sobre los avances en las gestiones para la prórroga del subrégimen industrial y aseguró que “ya tenemos bastante consensuado un borrador con la Nación. Fue producto de varios meses de trabajo. He leído la preocupación de algunos sectores que hablan de la inacción de parte del gobierno provincial respecto de la prórroga, y venimos haciendo un trabajo silencioso. No quiere decir que no estemos trabajando”, remarcó.

Observó que “quienes han alzado la voz en este sentido han sido quienes han entregado el subrégimen o al menos no lo defendieron en los últimos cuatro años. La verdad me parece al menos un poco atrevido plantear las cosas desde ese lugar”, fustigó.

Cabe recordar que las críticas por los medios provinieron fundamentalmente de sectores del radicalismo, que formó parte de la coalición de Cambiemos. “Es una apreciación personal mía, pero en pocos días se cumplen dos años de que la UOM inició la caminata desde Río Grande a Ushuaia para solicitar que se defienda el subrégimen y la industria. También se cumplen dos años desde que no los atendieron y que la policía los paró dos cuadras antes de llegar. Nosotros estamos dedicados a trabajar fuertemente con la Nación y creo que no va a pasar mucho tiempo más para que esto esté definido”, confió.

Adelantó que se plantea “un proyecto de prórroga que sea bastante más virtuoso para el territorio y su gente, básicamente con una redistribución de los recursos también. Esto que hoy es un costo fiscal tiene que transformarse en recursos para generar infraestructura y desarrollo en la provincia”, propició.

Respecto del compromiso de las electrónicas para hacer un aporte, dado que en su momento se habló del fideicomiso empresario de cien millones, pero nunca se concretó, e incluso hicieron inversiones fuera de la provincia, remarcó que “a eso me refiero cuando hablo de un decreto de prórroga que tenga otra virtuosidad y que apalanque otras cosas, con un desarrollo más genuino y real en la provincia. Si esto se solucionara con diez personas sentadas en una mesa haciendo un acuerdo político solamente, lo hubiésemos hecho el 1° de enero”, dijo.

“La realidad es que hay que darle contenido técnico, hablar con todos los actores, ponerse de acuerdo con todos ellos, y me refiero a los gremios, las cámaras, los actores involucrados de lleno, porque va a afectar los bolsillos de esa gente la modificación, para poder tirar todos para el mismo lado. Yo agradezco la preocupación de todas esas voces que se han levantado por la inacción del gobierno provincial respecto de la prórroga, pero les quiero decir que no es así”, subrayó.

Las nuevas tecnologías serían incorporadas en esta prórroga, teniendo en cuenta que Argentina está exportando respiradores fabricados en Tierra del Fuego a cuatro países y no tiene los beneficios del subrégimen. “Esto es realmente un antes y un después, y como esto hay muchas cosas que van a poder pasar si podemos generar un proyecto de prórroga que dé seguridad fiscal, legal y administrativa a las inversiones, y que haya un camino de trabajo y de seriedad también en el sector político”, pidió.

“Todo repercute y es un efecto dominó, cuando tenemos una actividad del calibre de la industrial, como también ocurre con los hidrocarburos. Pasó mucho tiempo en que nadie tocó nada de este tema y hay que hacer que todas las piezas encajen, porque tenemos que arrancar de una vez por todas. No podemos seguir poniendo parches. Cuando nosotros socialicemos el proyecto, todos podrán hacer los aportes que crean necesarios y es fundamental que sea gente que conozca del tema”, consideró.

Brightstar con nuevo dueño

Por otra parte, dio a conocer “la buena noticia de que ya tienen prácticamente cerrada la operación con el nuevo grupo inversor”, con lo cual estaría resuelto el traspaso de Brightstar a Mirgor (ver aparte).

Destacó que “está absolutamente garantizada la continuidad laboral, tanto de los empleados directos como indirectos de empresas tercerizadas. La operatoria de la empresa no cambia, cambian solamente los dueños. Es una gran noticia después del cimbronazo de enterarnos todos, incluido el gobernador, de que Brightstar había abandonado el país y que estaba pensando en vender la planta”, manifestó.

Barajó que “seguramente hoy tiene que haber algún tipo de anuncio oficial. Todavía tenían que terminar de hacer algunas presentaciones por cuestiones legales y administrativas, pero entendemos que hoy debe haber alguna comunicación oficial del traspaso. La verdad ha sido un tiempo récord, si bien esto no empezó esta semana entre las empresas. Es algo complejo porque Mirgor tiene parte de las acciones, cotiza en la bolsa de valores, es una empresa pública y tiene que hacer presentaciones. Lo importante es la continuidad, que ya es un hecho. El acuerdo ya estaba y sólo faltaba terminar cuestiones legales y administrativas”.

Reiteró que “va a seguir la totalidad de los trabajadores, que son 526 empleados directos, de los cuales alrededor de 400 son de Río Grande. El resto está en la ciudad de Buenos Aires. De empleados indirectos hay alrededor de 300. No era para cualquier grupo empresario hacerse cargo, porque los clientes de Brightstar tienen altos estándares de certificaciones de calidad, por lo cual tiene que ser un grupo que esté a la altura. Lo bueno de esto es que ninguno de los clientes, ni Samsung ni LG dijeron que no seguían en Argentina y se iban con Brightstar. Todo lo contrario, pusieron lo suyo para que esta transacción llegara a buen puerto para poder seguir produciendo, y esto tiene un valor”, sostuvo.

Por el volumen de personal empleado, era necesario un inversor con espalda para hacer frente: “Son números sumamente importantes para nosotros, en valores absolutos y relativos. Hablamos de 600 ó 700 trabajadores entre directos e indirectos, más lo que significaría el parate de la actividad en sí, más allá de los empleos. Realmente era un golpe importante”, reconoció.

Ambassador sin solución

Como contraparte, Ambassador sigue con una situación complicada después de haber decidido el despido de todo el personal, y se buscan alternativas desde el gobierno. “Tenemos la contracara del ejemplo de Brightstar en Ambassador. Ante la desaparición del CEO, de los apoderados, porque no hay interlocutor, se está trabajando en una propuesta de la empresa Newsan para hacer trabajo a fasón. Están tratando de darle forma y negociar alguna posibilidad de trabajo para los empleados que hace más de nueve meses que no cobran, a fin de garantizarles salarios, trabajo y empezar a cobrar aunque sea en cuotas parte de lo adeudado”, indicó la ministra.

“Ambassador viene con problemas ya desde 2017, 2018, y el problema mayor es la desaparición del escenario de quienes tienen poder de decisión en la empresa y podrían ser interlocutores. Podrían sentarse, buscarle la vuelta, tratar de gestionar cosas. Nosotros nos hemos puesto a disposición, el gobernador en la única comunicación que pudo tener con el apoderado puso a disposición el Banco Tierra del Fuego para algún tipo de crédito o empuje que necesitara la empresa, siempre pensando en la producción y en los trabajadores. Está trabado esto todavía, nosotros seguimos gestionando, tratando de acercar propuestas. Para nosotros es innegociable la estabilidad de los 57 trabajadores que hoy están desempleados. Algunos de ellos han ocupado de forma absolutamente responsable y pacífica las instalaciones de la planta, que es la única forma que tienen de hacerse visibles. Estamos trabajando incluso con la legisladora Mónica Acosta, que está muy involucrada en tratar de destrabar la situación, pero está complicada”, concluyó.