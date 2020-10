Gobierno reactivará dos lotes de importantes obras de infraestructura

Así fue transmitido ayer por la Ministra de Obras Públicas al presidente de la Cámara de la Construcción Gonzalo Yanzy, si bien no se conoce todavía cuáles son las obras que serían licitadas. Yanzi advirtió que, como en todo proceso licitatorio, el inicio no será inmediato y se espera que hasta enero no se concrete; pero hay obras ya iniciadas que se estarían reactivando. No hubo avances respecto de la deuda con las constructoras, que se mantiene en 370 millones de pesos.

Río Grande.- El presidente de la Cámara de la Construcción, Gonzalo Yanzi, informó por Radio Universidad 93.5 sobre las conversaciones mantenidas ayer con la ministra de Obras Públicas Gabriela Castillo, por lo cual convocó a reunión a los asociados para dar a conocer las novedades.

Señaló que hay compromisos de inicios de obras pero “no se termina de concretar. Ayer tuvimos un intercambio epistolar con la Ministra Gabriela Castillo, y me decía que el gobernador le había dado indicaciones de iniciar un grupo de obras en octubre y otro en noviembre. Esta información que nos dio nos llena de esperanzas pero no sabemos qué se va a licitar. Sin dudas hay varias cosas pendientes por hacer y quedamos expectantes”, dijo.

“Hay un lote de obras para licitar y para iniciar. Eso es lo que me dijo la señora Castillo ayer, y en el mes de noviembre irá a salir otro grupo. Sabemos que una licitación lleva 60 días y estaríamos iniciando casi en enero. Hay obras iniciadas y algunas se están reactivando, otras se van a reactivar también. Está pendiente el dinamismo del IPV, que no podemos resolver. Se ha quedado sin obras prácticamente, no tiene obras proyectadas, no tienen terrenos, y necesitamos un poco más de dinamismo en el IPV para la resolución de algunas cosas que están pendientes. Están haciendo falta terrenos donde construir, porque la demanda habitacional sigue estando. El banco iba a sacar unas viviendas también pero está demorado”, señaló.

Respecto de las deudas, dijo que “no hablamos y es algo que tengo pendiente con la ministra. Se sigue manteniendo una deuda del orden de los 370 millones”.

Temporada retrasada

Yanzi reconoció un retraso en el inicio de la temporada, dado que en septiembre ya se retomaban los trabajos, y está casi finalizando octubre. Remarcó que los fondos están y ahora quedarán a la espera de que se concrete el compromiso de reactivar. “Estamos atrasados porque la temporada empezó, sabemos que el país está complicado, los recursos son escasos, se destinan recursos para subvenciones, para salud, pero me parece que es el momento de dar un fuerte impulso a la construcción y volcar fondos allí, porque como sabemos es motorizadora de la actividad económica. Los fondos estarían, también los proyectos, y es una maquinaria que hay que poner en marcha”, subrayó.

Consultado sobre los reclamos que viene realizando la UOCRA, por los dos mil trabajadores que esperan poder recuperar su fuente de empleo, indicó que “con (el secretario general) Ramírez todavía no logré comunicarme pero es una situación compleja porque hay mucha gente esperanzada en comenzar a trabajar. Hay bastante trabajo informal, con pequeñas construcciones, refacciones. En los corralones y ferreterías hay filas afuera”, observó.

También dio cuenta de faltantes, como es el caso del hierro, si bien “dicen que van a recibir. También ASIMRA había parado un horno y esto genera que haya una retracción en el mercado. Además el hierro está íntimamente ligado al dólar, hay una suba del cemento que tiene un componente de flete importante”.

Respecto de la posibilidad de traer materiales de construcción por barco, aclaró que “no lo hemos evaluado. Hoy la logística de los puertos es complicada con respecto a la dinámica de los camiones, que son más ágiles. Cuando hay tiempo para la logística sabemos que varios traen contenedores por buque. El hierro viene por buque en la temporada, por ejemplo”.

Asamblea de asociados

Yanzi agregó que en la reunión que mantuvo con los asociados “hablamos de todo esto, de lo que expresó la ministra, y además del llamado a asamblea, porque tenemos que reportar a la IGJ con nuestros balances como ONG. Tenemos una comisión directiva, una comisión de cuentas, así que la reunión estuvo enfocada a las obras, lo que va a venir, y por Zoom hicimos una reunión de comisión directiva para el llamado a asamblea. Históricamente lo hacíamos en Tolhuin, para elaborar proyectos, y ahora lo haremos por Zoom el 13 de noviembre. Ahí trataremos balances, parte de la comisión directiva se va a renovar y también tenemos una asamblea extraordinaria por un edificio que queremos construir en Ushuaia”, adelantó.