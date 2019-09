Gobierno provincial criticó a comerciantes de Ushuaia

El subsecretario de Comercio Interior del Gobierno de la provincia, Eduardo Isern criticó la postura adoptada por los comercios de Ushuaia de no querer participar de las ferias que viene llevando adelante el gobierno provincial aduciendo que “perdían ganancias”. Por el contrario dijo que “muchos de los comercios de Río Grande han ido a Ushuaia a vender sus productos”. También indicó que “después de la corrida cambiaria post elecciones, se hizo evidente la remarcación de precios, donde los aumentos no son a diario, pero sí de dos o tres veces por semana”.

Río Grande.- “Esto ocurrió sobre todo las dos primeras semanas después de las PASO, observamos una diferencia entre el índice de precios mayoristas con la inflación, es decir que en teoría todavía falta trasladar una diferencia, yo espero que no sea así, y dada la situación, están haciendo los números muy finitos y ajustando mucho el lápiz, porque mucho más no se puede aumentar”, planteó a FM La Isla el subsecretario de Comercio Interior Eduardo Isern ante la disparada de precios pos elecciones.

En este sentido sostuvo que “evidentemente si se sigue remarcando, con la retracción que ya hay en las ventas va a haber mucha más todavía, por lo cual no se puede seguir sosteniendo eso de ninguna manera”.

En relación a la caída de ventas en los supermercados, donde la estimación es del 40 por ciento en la gestión Macri, dijo que “solemos tener conversaciones de la evolución en las cadenas de supermercados y se ven consecuencias en los hábitos de consumo, de acuerdo a la crisis, donde las compras grandes ya no se hacen más, se trasladan a los almacenes o supermercados más cercanos al barrio”.

Por tal motivo manifestó que “hemos notado que al menos bajó un 20% durante los años 2016 y 2017, y se acentuó en un 15 o 20% más este último tiempo, por lo cual se estima una caída en la venta de supermercados que ronda el 40 por ciento de acuerdo a las conversaciones que mantenemos, no tenemos mediciones propias pero es lo que se ve, de acuerdo a la cantidad de tickets que se cortan y la afluencia de público que hay en los centros comerciales”, señaló.

Reticencia de los comerciantes de Ushuaia a sumarse a las ferias

En otro orden se refirió a la negativa de los comercios capitalinos para sumarse a las ferias, para lo cual manifestó que “siempre tratamos de tener una alternativa desde el comienzo de la gestión, dado que cuando comenzamos con las ferias o la venta en espacios públicos, notamos la diferencia de precios que había entre Ushuaia y Río Grande por un lado, y luego la diferencia que había en los niveles de consumo”, dijo, al tiempo que agregó que “en un mismo producto vimos diferencias de precios de entre un 10 y un 15 por ciento, más caro en Ushuaia que en Río Grande, por lo cual lo primero que hicimos fue acordar con el Mercado de la Costa e implementamos ferias en espacios públicos, en escuelas y gimnasios, a veces por cuenta de la Secretaría de Comercio, otras con el Ministerio de Desarrollo Social que desarrolla distintas ferias”, dijo.

Resaltó que “en Río Grande nunca tuvimos problemas de oferta porque siempre hubo comercios interesados en participar, y la oferta siempre fue mucho mayor en Río Grande que en Ushuaia, dado que en Ushuaia nos cuesta más, e incluso venían comercios de Río Grande a vender a Ushuaia, sobre todo fruterías y verdulerías, porque no había quién le interesara trabajar en la modalidad que proponíamos”, aseguró.

Consultado respecto de los argumentos de los comerciantes de la capital fueguina de la no participación, señaló que “una verdulería que ya no está nos ha dicho que en las ferias bajaban los precios y tenían solamente una ganancia de entre un 50 y un 70 por ciento, ese era el esfuerzo que hacía esta gente para poder participar”, criticó.

“Evidentemente la propuesta que nosotros hacíamos era otra, que era bajar ganancias por valor unitario y aumentar el volumen de venta, pero no tuvimos mucho acompañamiento en Ushuaia, esa verdulería ya no está más”, apuntó.

En cambio en “Río Grande siempre tuvimos gente interesada en participar, ya sea en el local propio o en los espacios públicos, y en Ushuaia traíamos gente de Río Grande, la mayor oferta siempre estuvo en Río Grande y también la menor diferencia de precios, mientras que en Ushuaia se sigue marcando una diferencia notable, aun a tres años de haber comenzado con este tipo de eventos como las ferias, no sólo que no piensan bajar los precios, sino que cuando sucede algo como ocurre ahora, el ajuste pasa por el empleado”, fustigó.

“Mercado de la Costa tomó gente”

El funcionario provincial también contó que “en el Mercado de la Costa han tomado gente, han ampliado su planta, y resulta que los otros han empezado a despedir, esto de que siempre sea el empleado la variable de ajuste la verdad no se entiende, más aun sabiendo que los proveedores de frutas y verduras de los comercios de Ushuaia son los mismos que en Río Grande, por lo cual no se entiende el porqué de la diferencia de precios”.

Por lo cual marcó que “podemos tener diferencias en productos relacionados con el dólar, como la banana, que se importa de Ecuador, el kiwi que se trae de Chile, o en esta época la uva que llega de Brasil, pero con el resto no se entiende por qué hay una diferencia tan grande”, reprochó.

“En lo que más ha costado hacer acuerdos es en la comida”

Isern expuso que “siempre hemos tratado de mantener una oferta distinta a la que hay en el mercado e intentamos trabajar con la Cámara, una de las primeras quejas que tuvimos cuando comenzamos fue que hacíamos ferias y venían camiones de afuera y se llevaban la plata afuera, por lo cual lo primero que hicimos fue ofrecerle a los comercios locales, pero nunca hubo respuesta en este rubro”, indicó.

Recordó que “hemos podido trabajar con las librerías en acuerdo de precios el comienzo de clases, con el programa Llegó el Gas hicimos acuerdo con comercios locales para proveer insumos, también hicimos un acuerdo con comercios de electricidad con la DPE y la Cooperativa Eléctrica, para adquirir lámparas led con descuento, pero en lo que más ha costado hacer acuerdos es en la comida, es la necesidad mayor y lo que se consume a diario”, alertó.

También el funcionario provincial exteriorizó que “así como sucede a nivel nacional, donde hay una alta concentración de las marcas más importantes, también acá tenemos una gran concentración en las bocas de venta, este año pudo desembarcar en Ushuaia un autoservicio mayorista y hay una oferta distinta, pero el comportamiento de las grandes cadenas en cuanto a la competencia ha sido otro y se ha notado la diferencia”.

Al respecto ejemplificó con el caso de Maxiconsumno cuando se vino a instalar señalando que “no pudo hacerlo en Ushuaia, pero con Diarco hemos logrado tener una oferta mayor, hemos trabajado con el mayorista pero para los empleados de gobierno, porque ellos apuntan más a una venta mayorista que minorista, si bien tiene venta minorista, los empleados de gobierno tienen un descuento del 10 por ciento, pero no el público en general”, informó.

De la misma manera admitió que “no nos dio mucho resultado intentar contener precios y optamos por otro tipo de política, dado que cuando se firmó algún acuerdo de precios, fue bastante complicado el cumplimiento y la gente nunca lo notó, lo mismo ocurrió con Precios Esenciales y Precios Cuidados a nivel nacional”.

Por último manifestó que “la gente no lo siente como un beneficio, en su momento era un precio promedio del producto en góndola en el caso de Precios Esenciales, pero la gente no los lleva en forma masiva, como sí hace cuando hacemos ferias, evidentemente la gente va a comprar a las ferias porque les sirve, nos hubiese gustado trabajar con muchos más de esta manera, pero no podemos imponer nada, más que hacer la propuesta”, concluyó.