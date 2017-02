Gobierno provincial brindó asistencia a familias afectadas por las lluvias

El Gobierno provincial llevó adelante una serie de acciones para asistir a los vecinos del barrio “Provincias Unidas” de la Margen Sur de Río Grande, ante las intensas lluvias que sufrió la ciudad el último lunes y que ocasionaron la inundación del sector.

La gran cantidad de agua caída afectó a varias familias con la inundación total de sus terrenos no sólo con agua de lluvia, ya que el gran caudal hizo colapsar los desagües por lo que también fueron afectados por desechos cloacales, siendo esto de gran peligrosidad por el foco infeccioso que genera.

Tras un llamado de la Presidenta del Barrio Miriam Ponti al secretario de Coordinación Territorial y Participación Comunitaria Mauro Coronel, inmediatamente se puso en marcha un trabajo en conjunto en la mañana de este martes con la ministra de Desarrollo Social Paula Gargiulo para poder brindarles una solución a los vecinos.

Coronel explicó que “tomamos conocimiento de lo sucedido a través del llamado que recibí y decidí acudir al lugar de forma inmediata. Viendo la gravedad de lo sucedido por estas 15 familias, esta mañana fuimos hacer la asistencia con un camión atmosférico para poder retirar las aguas servidas y a su vez la Ministra Gargiulo les realizó una entrevista para ver cuáles eran las pérdidas que habían tenido y cuál era la ayuda que se les podía brindar. Conversamos con los vecinos y nos comentaron que esto comenzó a suceder desde que elevaron el nivel de la calle con relleno, por los trabajos que realizo la Municipalidad a través del programa Mujica, así que estamos evaluando la solución para que esta situación no los vuelva a perjudicar”.

Consultado por las declaraciones radiales y lo publicado en un portal de noticias que hacían referencia a una reunión mantenida con vecinos en instalaciones de la Comisaria Primera, Coronel manifestó que “entiendo la necesidad de continuidad laboral que pueden tener algunas personas, cooperativas o empresas que brindan servicios a la Municipalidad, y que de esta manera se ven condicionados a verter cierto tipo de declaraciones o firmar algún tipo de nota”.

El funcionario dejó en claro que “nosotros como Gobierno no trabajamos de esa manera, y vamos a continuar al lado de los vecinos cada vez que nos necesiten o que nos pidan una reunión como fue el caso, siempre llevando adelante soluciones en conjunto. Asimismo, agradezco los mensajes que me enviaron algunos firmantes de la nota que publicó un portal, donde me comentaron que de cierta manera fueron obligados a poner su rúbrica en ese escrito”.