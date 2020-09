Gobierno denunciará al cuartel de bomberos de Tolhuin

Se trata de una unidad Ford 350 del año 1974, que se vendió, de acuerdo al video viralizado, sin mediar actos administrativos, ni tampoco la entrega de documentación de la misma unidad. De hecho, Horacio Galego, ex inteventor de Bomberos Voluntarios de Tolhuin, aseguró: “En este móvil en particular, no hay papeles”, y admitió estar al tanto de la venta del mismo, y agregó que se encuentran a disposición de la Justicia. La denuncia penal, será realizada en las próximas horas, y vendrá de la mano del actual interventor, Pedro Franco.

Río Grande.- El video se viralizó entre el domingo por la noche y la mañana del lunes, en coincidencia, con una iniciativa que tuvieron los integrantes de la Federación de Bomberos Voluntarios, intentando concientizar a la comunidad, acerca de las medidas que adoptó el Gobierno Provincial, respecto de la reducción de fondos a las entidades de bomberos, al 50 por ciento.

En el video se puede observar como dos personas llevan a cabo la compra-venta de un vehículo de los Bomberos Voluntarios de Tolhuin, donde se pagan 14 mil pesos y quedan pendientes 3 cuotas mas de 13 mil.

La federación de Bomberos Voluntarios salió a desmentir esa información, que según ellos, “carece de veracidad toda vez que el móvil en cuestión había sido dado de baja como chatarra porque estaba abandonado cuando llegamos. En el medio apareció un interesado que lo quería y se hizo la venta. El dinero fue destinado a gastos y mantenimiento de las otras unidades”.

En otro párrafo agregan: “De todo ello se rindió cuentas a los organismos que corresponden. Es lamentable ver que este tipo de informaciones (con cámara oculta incluida) inexactas, falaces y malintencionadas produzcan tanto daño en personas que intentan hacer del sistema de bomberos creíble y fuerte”.

“Manchar por manchar a un montón de gente no es nuestro estilo, pero si es el estilo de otros”, dijo Galego

Tras la viralización del video, rápidamente salió a hace declaraciones, el actual Presidente de la Federación de Bomberos Voluntarios, Horacio Galego, y ex inteventor de Bomberos Voluntarios de Tolhuin, quien dijo: “Para nosotros es muy difícil estar en los médios, esto está todo hecho, para manchar por manchar el bueno nombre y honor de un montón de gente, no es nuestro estilo, pero si es el estilo de otros”.

Galego confirmó, en declaraciones a Aire Libre, “Cuando dejamos la intervención en junio hicimos un informe final que es el que informó al IGJ -Inspección General de Justicia- , que se cierran los números en un arqueo, se rindieron todas las cuentas, quedaron solo las entregas de materiales de equipos estructurales, que tuvimos la mala suerte que fueron comprados en el Consejo Nacional que se judicializaron por otro tema de importación, pero ya la semana pasada nos dijeron que nos entregarían próximamente”, dijo el bombero.

“Lo demás, son dimes y diretes que dejan trascender en lo que tiene que ver con lo normativo y lo legal para transformarse en un corredero de pasillos donde se tergiversa todo, y lo peor es que se mancha el buen nombre y honor de mucha gente”.

“Yo estoy acostumbrado, al haber representado a una institución , porque somos producto de este tipo de ataques. Duele mucho, lastiman y nos hacen más fuertes, en definitiva vamos a estar más unidos que nunca” confió el servidor público.

Venta sin papeles

Horacio Galego fue preguntado expresamente acerca de estar en conocimiento o no acerca de la venta de esta unidad, y expresó: “Cuando le dimos de baja al vehículo lo hicimos con un acta administrativa y cuando asumimos en Tolhuin, no había registro de ningún móvil, se pudo ir reformulando la documentación a través de los registros automotores”.

“En en este móvil en particular, no hay papeles, lo que hicimos fue el acta de estilo cuando uno da de baja este móvil, se informa a los organismos que corresponde, ahí se hace un acta, con dos o tres testigos y se cuantifica si eventualmente un móvil de este estilo u otro cuartel de Bomberos, merecen la pena la inversión de la refacción o en definitiva la venta”. “Cuando nosotros llegamos, este vehículo estaba abandonado a un costado del cuartel, fuimos reutilizando algunos y otros no, y fuimos incluso comprando vehículos cero kilómetro” y agregó, lo que bien dice el señor, estamos reconstruyendo y es responsabilidad mía, reconstruir la documentación del móvil pero no había nada”.

Puntualmente, sobre la venta, Gallego dijo: “Nosotros sabemos, en realidad lo que nosotros estamos haciendo antes de darle de baja, era venderlo y se utilizó el dinero para readecuar otros móviles”

“No correspondía hacer un recibo, sino que corresponde al interventor, en este caso yo”

No existen papeles de la venta, tampoco del vehículo en cuestión, “En realidad lo que se hizo fue, de hecho el señor Vidal hace un año no está en la provincia, pero el pedido que me hizo el señor Vidal en su momento, fue reasignar ese dinero para reparar otros móviles, no correspondía hacer un recibo, sino que corresponde al interventor, en este caso yo, llego a la entrega de la IGJ, se hizo el informe y está más que claro”, remarcó Galego.

“La idea era hacer un solo acto, entregar los papeles, hacer el boleto de compra venta, aún cuando esta dado de baja del Registro, pero eso no se terminó de hacer y esto es una parte que según nos dice nuestro abogado, es responsabilidad de uno hacerlo, es una situación que se puede perfeccionar y se hará a la brevedad”, dijo el servidor público, admitiendo la falat de documentación de la compra-venta, como así también de la propia existencia del vehículo automotor, propiedad de Bomberos Voluntarios de Tolhuin..

“En realidad el cuartel de Tolhuin, tiene un problema de papeles en cuanto a AFIP, no está inscripta, el recibo sería de uso cotidiano, no estoy desconociendo la operación, y no estoy negando nada, pero lo que dice el dinero que se depositó, eso no sucedió, y estamos a disposición de lo que se necesite”, aclaró Horacio Galego.

El comprador de la unidad en discordia

Wilson Ewerling, es un ex bombero de Tolhuin, que realizó la cámara oculta cuando fue a pagar el móvil que le vendían, como resguardo.

Sobre la transacción que será denunciada penalmente en las próximas horas, por Pedro Franco, actual interventor de Bomberos Voluntarios de Tolhuin, Ewerling señaló “la excusa de vender los móviles era que como el cuartel estaba en tal mal estado, había que levantarlo y así comprar insumos, y eso nunca se vio reflejado”, dijo.

“Yo me enteré de todo esto estando adentro del cuartel que estaban vendiendo los móviles y tuve una discusión con Horacio Galego, Hugo Vidal y Hugo Canseco porque no justificaron por qué los vendían”, aseguró.

“Horacio Galego y Canseco me respondieron que se podía porque habían cambiado las leyes”. Entonces, Ewerling accedió a comprarlo ya que le servía para el trabajo “El pacto fue de $40.000 en cuatro cuotas, yo adelante plata, pero nunca me trajeron los papeles”, manifestó el comprador estafado.

“Cuando entra Pedro Franco, yo le explique la situación pero me dijo que le lleve la camioneta. Yo le dije págame lo que invertí y se la llevaba”. Sin embargo, “hasta el día de hoy, no me supo solucionar ni los papeles, ni la parte de la remuneración que me deben, no sé en qué va a terminar” concluyó.

Los nuevos interventores denunciarán penalmente la maniobra que incluso podría afectar a Ewerling hasta en la pérdida del bien adquirido. “Eso no fue lo único que se vendió, se vendieron un 1114 –modelo de camión, una Toyota Hilux y una Chevrolet Luv por esa época”, refirió.

Facio dijo que se investigará la venta de una unidad en desuso

El funcionario explicó qué medidas se tomarán luego de la difusión de un vídeo en cámara oculta sobre la venta de una unidad que estaba fuera de funcionamiento en el cuartel intervenido en Tolhuin.

El secretario de Protección Civil de Tierra del Fuego, Daniel Facio, se refirió este lunes al video en cámara oculta, que comenzó a ser compartido en Facebook por el ex concejal de Tolhuin, Telmo Benítez y que luego se hizo viral, respecto a la venta de una unidad del intervenido cuartel de bomberos de Tolhuin la cual podría incurrir en un hecho delictivo de no hallarse la documentación y el destino de los fondos.

El funcionario explicó en el programa GPS de Radio Nacional, que “el video que se está viralizando tiene que ver con una persona en disconformidad respecto a la operación que se ha llevado adelante. En principio, hemos dicho en reiteradas oportunidades, a partir de la intervención y el análisis de la documentación que allí se encuentra, hay faltantes y esto está manifestado por el interventor saliente que era Horacio Galego, que no están los balances o la documentación de los fondos recibidos en el 2014-15 y 16”.

“Todo lo que no se encuentre como documentación respaldatoria para lograr establecer su condición regular como cuartel, se va a presentar en la Justicia para que determine en dónde están esos papeles y qué es lo que sucede a partir de si hay una administración fraudulenta”, agregó.

Facio aclaró que los cuarteles “pueden desprenderse de las unidades”, pero “la ley 345 establece que para poder vender deben notificar a los estamentos de control”. Ahora, “estamos buscando el hilo conductor en cuanto a lo administrativo para ver si se cumplieron con los pasos que allí se establecen. Todo esto se avanzará luego con la denuncia si corresponde o no”.

El vehículo vendido fue uno de los primeros en ser parte del cuartel y se encontraba fuera de funcionamiento y dado de baja del sistema. “No tenemos hoy el hilo conductor de qué se hizo, porque si esto se hizo en las condiciones que se deben hacer se registran los fondos y se da aviso a los canales administrativos correspondientes”, observó el Secretario y confirmó que “el vehículo no está en el parque automotor de Tolhuin”.

Finalmente Facio dijo que “si encontramos que no hay documentación respaldatoria, se hará una presentación en la justicia” apuntada al ex interventor y presidente de la Federación de Bomberos Horacio Gallego y los implicados en la venta.