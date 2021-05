Gobierno avizora avances en la ampliación del Sub Régimen Industrial

“Hay muchos acuerdos en los lineamientos políticos, y en los objetivos, falta plasmarlo en la redacción”, sostuvo el secretario de Industria y Promoción Económica de la Provincia para referirse al estado en el que se encuentra la ampliación del Sub Régimen Industrial. En este sentido señaló que “tras la llegada del Ministro Kulfas a la provincia se dejaron muchas definiciones certeras en torno de la continuidad del régimen”. También sostuvo que “a pesar de que se está trabajando fuertemente, tanto desde la provincia, como desde Nación, la segunda ola de COVID-19 está haciendo que los tiempos se dilaten”.

Río Grande.- El secretario de Industria y Promoción Económica de la Provincia, Juan Ignacio García, hizo referencia por FM Master’s a la ampliación del sub régimen industrial señalando que “hubo un avance muy importante en definiciones políticas que se coronó con la visita del Ministro Matías Kulfas a la provincia, y que dejaron definiciones que para nosotros fueron significativas que era por un lado la continuidad del sub régimen, y por otro lado la necesidad de generar mecanismos que transfieran renta de las empresas a la provincia para poder financiar la ampliación de la matriz productiva, y después algunos otros elementos que si se quieren menores, pero que también son importantes a la hora de pensar la sintonía fina del régimen, todo eso quedó como definición política, pero ahora tener que escribir eso técnicamente no es sencillo”, sentenció.

En este sentido dijo que “al ser mecanismos de aporte de las empresas institucionalizado, que no sea cuestionado legalmente, y que se pueda instrumentar a través de un decreto, no es algo menor, y los abogados del Ministerio de Desarrollo Productivo de Nación están trabajando sobre esto, esta llevando tiempo, mientras que en el ínterin lamentablemente viene la segunda ola de Covid-19, y vuelve a trastocar las prioridades de la agenda”.

García aseguró que “hay muchos acuerdos en los lineamientos políticos, y en los objetivos, lo que falta es poder tener instrumentada cual es la herramienta más adecuada para poder cumplir con ese objetivo, cual es la herramienta legal adecuada para extraerle parte de la renta a las empresas, es decir quedarse con un porcentaje de lo que ganan, quedarse con un porcentaje del valor fob, hay distintos mecanismos, que lo aporten a través de un fideicomiso, que hagan la inversión directamente, hay muchos mecanismos que todos tienen como pro y contra desde lo técnico, desde lo legal, desde las posibilidades de fiscalización, por lo tanto hay muchas personas que están trabajando sobre esto”.

Asimismo el funcionario provincial indicó que “hoy tenemos un tema por delante que es la pandemia, que hace que se dilate todo, pero esperemos que pronto se concrete, pero esta es la realidad que está enfrentado el país”.

Trabajo en conjunto con el Polo Productivo de Tandil

Por otro lado García se refirió a la reunión que mantuvo con el Polo Productivo de Tandil, para lo cual señaló que “es un trabajo que tiene que ver con trabajar con la ampliación de la matriz productiva, es algo que en el relato lo tenemos desde hace años, pero la dificultad para implementarlo tiene que ver con la falta de herramientas para poder financiar esa transformación, generar los incentivos, tener la infraestructura, hay algunas cuestiones que siguen estando sin resolver, el financiamiento esperamos que vengan con la prorroga del sub régimen y el fideicomiso, mientras tanto lo que estamos tratando de hacer es ver si generamos en aquellos sectores que se acercan mucho a la electrónica, al software, generar algunas articulaciones con otros actores del territorio”.

Al respecto dijo que “el Polo Tecnológico de Tandil es muy lindo porque ahí ellos están con una estrategia de desarrollo productivo tecnológico ya muy consolidada, que tiene por un lado a un actor como la Universidad del Centro, que a su vez tiene un instituto tecnológico, con un equipo de investigación con gente muy capacitada desarrollando líneas de trabajo, una de esas líneas de trabajo son soluciones tecnológicas para la salud, donde han hecho desarrollo de equipos y dispositivos a escala piloto, y la reunión del otro día tuvo que ver con esta línea de equipamiento para la salud y los conectamos con la gente de Mirgor, que estuvieron desarrollando respiradores artificiales, que tiene un equipo de personas que hacen desarrollos, que están buscando nuevos negocios que tengan que ver con la posibilidad de desarrollar componentes electrónicos, y donde vemos que puede haber una sociedad para que el conocimiento científico aplicado que se genera en Tandil pueda tener una derivación industrial en una empresa que tiene una plataforma industrial como pocas, diría la única del país que tiene los niveles de certificación que tiene el grupo Mirgor para la industria electrónica”, concluyó.