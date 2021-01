Gobierno asegura que el escáner de San Sebastián no funciona

El Secretario de Gobierno de la provincia Diego Carol aseguró que el escáner antidrogas de San Sebastián sufre constantes desperfectos y que “no está preparado para las características de Tierra del Fuego”.

Río Grande.- A pesar de haber sido inaugurado con bombos y platillos por la gestión anterior, el Gobierno Provincial confirmó que el escáner detector de drogas ubicado en San Sebastián está fuera de servicio, por lo que ahora se ha solicitado uno nuevo al Poder Ejecutivo Nacional. “Es un scanner que no está preparado para las características de Tierra del Fuego”, señaló Diego Carol.

El scanner fue anunciado por la gobernadora Rosana Bertone en su momento como un gran avance de la lucha contra el narcotráfico. Sin embargo la tecnología terminó siendo no apta para afrontar las condiciones climáticas de nuestro territorio.

El Secretario de Gobierno de la Provincia, Diego Carol, en dialogo con ((La 97)) Radio Fueguina, brindó información actualizada del mismo.

“Funcionó muy poco tiempo, se rompe y se arregla, vuelve a funcionar pero muy poco tiempo y se vuelve a romper. Estos años estuvo prácticamente sin funcionar”, afirmó Carol, y agregó: “Tanto el gobierno provincial como el nacional trabajaron juntos en esa época y hacían esos dobles anuncios de maquinaria y tecnología que no era apta, que no cumplía la función que tenía que cumplir”.

Respecto a sus características, aportó: “Es un aparato muy sensible que necesita una temperatura determinada, no puede haber vientos fuertes porque se rompen las antenas. Hay que montón de características que no son para este lugar”.

En virtud del comodato firmado entre ambos gobiernos, la provincia afrontó una inversión superior a los 20 millones de pesos para la contratación de la empresa Dainippon Electronic, encargada de realizar el mantenimiento, reparación y puesta en funcionamiento del sistema móvil de inspección por rayos X.

“Salió mucho dinero que sale de la provincia, que sale su mantenimiento y reparación. Mucho dinero saldría su instalación porque para que funcione correctamente, hay que hacerle un galpón calefaccionado para protegerlo del viento y las temperaturas. Es una gran inversión que hay que seguir haciendo”, dijo el funcionario.

“Trajeron algo que iba a solucionar el narcotráfico en la provincia, pero no solo no funcionó nunca sino que hay que pagarlo. Además del dinero que todavía se debe, se encuentran los services puntuales, pero vuelvo a repetir, no es una tecnología para este lugar”, reiteró.

Al finalizar, sostuvo: “Desde que asumió el Gobernador estamos viendo la manera de solucionar eso, obviamente con la pandemia cambiaron las prioridades pero estamos retomando tratativas para qué Nación nos envié un scanner acorde a nuestro territorio y necesidad”.