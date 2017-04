Gobierno admite que el 70% de los vecinos de Tolhuin no tiene cloaca

Así lo sostuvo el presidente de la Dirección Provincial de Obras y Servicios Sanitarios (DPOSS), Guillermo Worman, quien definió a la situación como “critica”. Este lunes estuvo recorriendo Tolhuin para ver la situación de agua y cloacas del Jardín 23. También remarcó que a nivel provincial se dio un “crecimiento muy alto y ha habido una falta de inversión notable en los últimos años, sea cual fuere la gestión”.

“La situación del Jardín 23 es particular, se trata de un edificio público construido sobre un turbal, al cual nunca se lo había conectado a la red cloacal. En ese marco reconoció que en Tolhuin siete de cada diez viviendas no tiene cloacas”, dijo Worman a FM Aire Libre.

Al respecto el funcionario provincial señaló que “acá hay una situación crítica que estamos abordando con la responsabilidad que eso implica”, indicó, al tiempo que estimó que “se va a terminar de equilibrar para el primer o segundo semestre del próximo año”.

“Tuvimos una reunión con la directora, docentes y padres de la comunidad educativa, en esta reunión les contamos que en la calle de al lado que se llama Krum estamos haciendo un troncal que es una obra que iniciamos hoy temprano y durante toda la semana vamos a estar tendiendo un nuevo troncal cloacal y que la semana próxima vamos a conectar la escuela a este troncal”, contó.

Worman explicó que “en su momento cuando construyeron este edificio decidieron poner una escuela arriba de un turbal, lo cual no es una decisión menor, y que en su momento no tenía agua ni cloacas, hasta ahora no tenía conexión a la red cloacal, lo va a tener la semana que viene. Y según me contaron también construyeron la escuela y luego la conectaron la energía eléctrica”.

Situación crítica

“En agua estamos bien, Tolhuin, debe ser la única ciudad que no tiene inconvenientes de agua hasta el momento”, aseguró el funcionario.

En este sentido agregó que “Ushuaia salió de esa situación cuando prendimos la planta el Pipo, pero además Tolhuin va a recibir de acá a fin de año otro modulo potabilizador que tenemos en Ushuaia y por lo tanto va a duplicar su producción de agua potable, es decir que quien está conectado a la red no tiene problemas en este momento”.

Sin embargo reconoció que “en lo que hay un atraso muy significativo y la molestia de los vecinos está justificada sobradamente, es en el tendido de troncales cloacales para que los vecinos se puedan conectar”.

“Allí hasta ahora nosotros venimos detrás del problema, todavía no nos pudimos adelantar, no estamos pudiendo llevar infraestructura antes que se produzca el proceso de urbanización”, sumó.

Y aseguró que “es un fenómeno que me toca verlo en toda la provincia, en Almanza tenemos una situación igual y en Río Grande. Además el nivel de crecimiento de población en Tierra del Fuego es muy alto y ha habido una falta de inversión notable en los últimos años, sea cual fuere la gestión”.

“El desafío es que los servicios estén antes que las viviendas, lo cierto es que yo estoy hace un año y medio en este cargo y estamos trabajando en esa meta, tratando de resolver los problemas más urgentes”, afirmó Worman.

Según el titular de la DPOSS en “Tolhuin al menos el 70% de las viviendas no están conectadas a la red cloacal, es decir que 7 de cada 10 casas”, dijo, al tiempo que agregó que a “medida que vayamos ampliando esta red, se van a ir conectando las distintas casas y se va a ir alivianando”, sostuvo.

“Es un porcentaje alto pero no muy diferente a la media en Argentina que es está en el 50%, en Ushuaia por el contrario el 95% de las casas están conectadas pero hasta ahora esos efluentes no tenían tratamiento hasta ahora que se ha realizado una importante inversión”, indicó.

Por último aseguró que “se trata de una situación crítica que estamos abordando con la responsabilidad que eso implica y estimo que se va a terminar de equilibrar para el primer o segundo semestre del próximo año”.

La DPOSS construirá un nuevo troncal costanero hacia el Monte Susana

El ente sanitario llamó a licitación para una nueva estación de bombeo y dos nuevas redes colectoras. El presupuesto oficial es de 16,5 millones de pesos.

En el marco del Plan Director de Agua Potable y Cloacas de la ciudad de Ushuaia, la Dirección Provincial de Obras y Servicios Públicos (DPOSS) llamó a licitación para la construcción de una estación de bombeo de efluentes cloacales para los barrios ubicados en la zona sur de la ciudad, entre el río Pipo y el Monte Susana, con el fin de vincular ese sector al sistema integrado de desagües cloacales. Además, el pliego contempla las obras de impulsión y dos nuevas redes colectoras.

La obra está destinada a vincular las redes domiciliarias existentes (las cuales actualmente descargan a plantas de tratamiento de efluentes cloacales particulares) al sistema integrado de desagües cloacales a fin de transportar los efluentes a la nueva planta de pretratamiento Bahía Golondrina para su disposición final. Además, la nueva estación va a proporcionar capacidad de transporte para posteriores ampliaciones de redes encuadradas en futuros proyectos de loteos de la zona.

Los trabajos contemplan la construcción de la estación de bombeo Nº 15 “Los Cauquenes”; la obra de impulsión desde la misma; una red colectora desde el barrio Terrazas del Fin del Mundo hacia esta nueva estación y una red colectora desde la estación de bombeo Nº 12. El presupuesto es de $ 16.582.268 y el plazo de ejecución será de seis meses.

“Con esta obra completamos los troncales que van de Este a Oeste y evitamos así el volcamiento de cloacas crudas a las aguas del Canal Beagle”, indicó el presidente de la DPOSS, Guillermo Worman.

El funcionario hizo mención también al reciente llamado a licitación para la obra “Refuerzo Colector Karukinka”, que permitirá incorporar los barrios altos de Ushuaia al sistema cloacal de la ciudad. “Queremos dar un tratamiento integral a la problemática, entendiendo a la ciudad como un sistema”, expresó.